Año Nuevo para el arte: todo para ver en museos y espacios culturales

Está dicho en el almanaque: será 2026 un año de grandes aniversarios. Los museos de Bellas Artes, el Malba y el Moderno festejan con cifras redondas, 130, 25 y 70. También habrá conmemoraciones como los 35 de la feria arteba y la primera década de la cámara de galerías Meridiano y efemérides como los 50 años de la Dictadura que motivarán muestras conmemorativas, exposiciones temáticas sobre política y ecología, varias bienales y la presencia de artistas argentinos en el país y en el exterior. Todo esto marcará la agenda de una temporada promisoria.

El Museo Nacional de Bellas Artes cumplirá 130 desde su apertura y lo celebrará con una obra de la artista Adriana Bustos especialmente ideada para esta ocasión, comisionada por el Museo gracias al aporte de Arthaus. Se tratará de un recorrido por la historia de la institución que pone en diálogo imágenes de todos los tiempos. Otros artistas con muestras individuales programadas en el museo mayor de la Argentina son Leandro Katz, Manuel Espinosa y Rómulo Macció. Y en diciembre, una nueva edición del Premio Trayectoria.

"El fumador", 1969, obra de Rómulo Macció que se verá en el Bellas Artes Gentileza MNBA

También el Bellas Artes tendrá una gran colectiva: Itinerarios entre la Argentina y España (1880-1930), con curaduría de Florencia Galesio, Paola Melgarejo y Patricia Corsani. Pinturas, esculturas, medallas, libros, postales, fotografías, cartas y periódicos pondrán en valor los viajes de los artistas argentinos a España, en el marco de un proyecto realizado junto con la Universidad de Granada. Reunirá, en su mayor parte, piezas del acervo del Museo Nacional de Bellas Artes: españoles como Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga, Santiago Rusiñol, Hermenegildo Anglada Camarasa, entre otros, quienes atrajeron, a través de sus producciones y modos de vida, a viajeros argentinos como Césareo Bernaldo de Quirós, Jorge Bermúdez, Norah Borges, Gregorio López Naguil, Antonio Berni y Emilio Caraffa, que contactaron, trabajaron o se formaron con ellos.

Este Sorolla de la colección del MNBA integrará la muestra "Itinerarios entre la Argentina y España (1880-1930)" Gentileza MNBA

Las novedades llegan lentas, sin anuncios apresurados. Malba recién comunicará sus planes para 2026 el 12 de enero, pero ya se puede vislumbrar algo de lo que será su 25º aniversario. En el marco de los festejos, presentará parte del regalo de cumpleaños que su fundador, Eduardo Costantini, acaba de incorporar: la Colección Daros Latinamerica, compuesta por 1233 obras de 117 artistas de la región, principalmente producidas entre las décadas de 1950 y 2010. Se presentarán en sociedad obras de Doris Salcedo, Lygia Clark, Jesús Rafael Soto, Carlos Cruz-Diez, Antonio Dias, Luis Camnitzer, Luis F. Benedit, Hélio Oiticica, Julio Le Parc, Liliana Porter y Joaquín Torres García, entre muchos otros. Para mensurar la cuestión, de Guillermo Kuitca, nada más, podría hacerse una exposición completa, ya que ingresaron 104 obras del artista, incluido su envío completo a la Bienal de Venecia 2007.

Cildo Meireles, "Misión/Misiones (Cómo construir catedrales)" (1987) se verá en la gala de aniversario de Malba Gentileza Malba

Arthaus prepara una muestra de esas que señalarán un imperdible en el calendario. Su gran apuesta será Diarios de Kuitca, desde el 15 de abril hasta el 1° de septiembre. Compuesta por 44 tondos que acompañaron su producción a lo largo de 25 años, son obras que crecieron a partir de la línea automática que suele hacer en esa mesita redonda donde el pintor se sienta a hacer sus tareas cotidianas, como hablar por teléfono, hacer la lista de los mandados, anotar fechas… Una huella de todo lo que hace cuando no pinta, en círculos de 1,2 metro de diámetro. Se verán por primera vez en la Argentina, junto con una vídeo-instalación de Ignacio Masllorens sobre esta serie, titulado Estas cosas llevan tiempo.

Después vendrá Estado de Asamblea, de Gabriela Golder, dos videoinstalaciones, y estará la cuarta edición del Premio Arthaus de Artes Visuales, en coordinación con el Museo Nacional de Bellas Artes: un único proyecto en la categoría de instalación recibirá seis millones y medio de pesos. “Nos interesa un fuerte apoyo a la categoría instalación, que queda generalmente fuera del circuito del mercado del arte”, señala Andrés Buhar, director general del espacio cultural del microcentro.

Fundación Proa apenas adelanta que comenzará el año con “un muestrón de la Dia Art Foundation”. Se trata de una prestigiosa constelación de encargos, instalaciones a largo plazo, proyectos in situ y land art con doce sedes, varias en Nueva York. En este momento presenta muestras de Hélio Oiticica y Jack Whitten, entre otros. En marzo inaugurará en la sede del barrio de Chelsea una muestra dedicada a David Lamelas, que ocupará todas las salas del edificio. Otra muestra de un argentino por el mundo: en Museo Árabe de Arte Moderno de Doha ya se inauguró un autorretrato escultórico de gran formato de Gabriel Chaile. La Menesunda según Marta Minujín estará en noviembre 2026 en el Museo Centro de Arte Reina Sofía (Madrid, España).

Naturaleza y tecnología serán dos temas de exposiciones en el Moderno, como en esta obra de Flavia Da Rin, el video "La epopeya de la crisálida"

El Museo de Arte Moderno celebrará su 70º aniversario con un nuevo programa de exposiciones, Habitando el futuro, que incluye más de diez exposiciones con obras de más de 300 artistas, publicaciones y programas educativos y comunitarios. Como parte del enfoque de 2026 sobre las relaciones entre el arte, el diseño, la naturaleza, la arquitectura y los urbanismos, Moderno y MetaModerno incorpora una selección de 300 piezas emblemáticas de la colección de diseño argentino del Museo, que tiene un acervo de 8000 obras de arte. Arrancan las inauguraciones el 18 de abril, con las colectivas Naturaleza arquitecta y Océano interior, una individual de Ariel Cusnir; otra dedicada a la historia de la vestimenta, realizada en alianza con Fundación IDA, y una intervención de Ana Gallardo en el café del museo. El julio llegará otra colectiva, Bosques umbral, y en agosto una del uruguayo Luis Camnitzer, que apelará a la inteligencia artificial para dialogar con el fallecido filósofo venezolano Simón Rodríguez.

El 50 aniversario del Golpe de Estado será recordado especialmente en el Parque de la Memoria, con obras como esta de Diana Dowek

En 2026 también se cumplen cincuenta años del golpe de Estado que dio lugar a la última dictadura militar y por iniciativa del Parque de la Memoria, el Moderno presentará allí del 6 de junio al 4 de octubre La Memoria de la Colección: El Museo en el Parque, una exposición de obras de 30 artistas de su colección.

El Moderno también llegará hasta la ciudad de Venecia para presentar en Spazio Punch, el pabellón de artes contemporáneas fundado por Augusto Maurandi, una exposición colectiva simultánea con la 61ª Bienal Internacional de Arte de Venecia 2026. La exhibición estará dedicada a recuperar y poner en valor la potencia del arte argentino contemporáneo, desde la última dictadura militar hasta la actualidad, como herramienta de alerta, denuncia y reflexión sobre los valores cívicos y democráticos. En el Pabellón Nacional se verá una ambiciosa instalación participativa de Matías Duville.

Hay otras bienales en el calendario 2026: Bienal de Escultura de Chaco del 17 al 26 de julio en Resistencia; la Bienal de Arte Sacro, desde el 19 de marzo en el Museo Nacional de Arte Decorativo, y la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, que tendrá lugar en el Pabellón de Exposiciones Temporarias del Bellas Artes en septiembre. En el Decorativo, además, se concretará una cita esperada: la anunciada reapertura de los dormitorios de Josefina de Alvear Errázurizy su hija, ya restaurados.

A partir de 2026 se podrá visitar el dormitorio de Josefina Errázuriz de Alvear, restaurado con su decoración original, unas 300 piezas de época

El Parque de la Memoria tendrá una programación nutrida por este aniversario. Sres Jueces, Nunca Más. Del juicio a las Juntas Militares al presente, exposición realizada conjuntamente con Memoria Abierta, incluirá artistas como Azul Blaseotto, Cromoactivismo, Gerardo Dell’oro, Carlos Gorriarena, Grupo De Arte Callejero, Luis Felipe Noé, Margarita Paksa y Cristina Schiavi, entre otros. En marzo estará Hay cuerpos, Nushi Muntaabski, Genia Sgreb, Marina De Caro, Ariadna Pastorini y Cristina Schiavi. Se verá también Los presentes, acción performática de Nicolás Vaucharsky en colaboración con la Universidad Nacional de Artes (UNA), versión sonora del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado: cada uno de los nombres presentes en su nómina se transforma en un gesto musical, a partir de asignar cada letra del abecedario a una nota diferente del piano, y así, cada nombre se vuelve un acorde. Hacia noviembre, llegará la retrospectiva de Carlota Beltrame, La historia de un volcán.

Muntref sede Hotel de Inmigrantes tendrá una programación múltiple, con dos exposiciones centrales: una dedicada a Oscar Muñoz con curaduría de Eugenio Viola y otra dedicada a Cristina Piffer con curaduría de Diana Wechsler. En su sede de Caseros, habrá un segundo capítulo de Lo que toca la mirada, selección de obras de la colección MUNTREF, que incluirá obras de Voluspa Jarpa, la gran artista chilena. Además, en colaboración con la Embajada del Brasil, habrá una exposición de Giselle Beiguelman curada por Nara Cristina Santos de la Universidad de Santa María (Brasil).

De Klemm a Borges, en el Recoleta

Para el 2026, el CCR prepara una programación centrada en las artes visuales y la literatura. Durante el primer semestre celebrará a dos grandes figuras del arte argentino del siglo XX: KLEMM, con curaduría de Federica Baeza, Guadalupe Chirotarrab y Santiago Villanueva, y en coproducción con la Fundación Klemm, se realizará una gran exposición dedicada al legado de Federico Klemm (República Checa, 1942 – Argentina, 2002). Mientras, en la sala Cronopios entre los meses de mayo y septiembre, junto a la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, el Recoleta dedicará una gran muestra documental y visual al mayor escritor de la literatura argentina, a 40 años de su fallecimiento, el 14 de junio de 1986. Una comitiva de especialistas en los distintos aspectos de la vida y la obra de Borges honrarán su legado en una muestra donde habrá piezas de una colección única, entre ellas los muebles de su habitación y su biblioteca personal, que se exhibirán por primera vez.

Mauro Guzmán tendrá una antológica en el CCR

Hacia fines de 2026, el CCR dedicará una exposición antológica a Mauro Guzmán (Rosario, 1977), que recorrerá sus proyectos centrales. Con curaduría de Carla Barbero, la muestra recorrerá las obras que redefinieron la sensibilidad queer en el arte argentino de los años 2000.

Fundación Larivière prepara para mayo una exposición del fotógrafo Marcos Zimmermann

Fundación Andreani presentará el marco del bicentenario de la fotografía una exhibición de Gabriel Valansi, con un trabajo inédito sobre la unidad mínima del átomo de plata. Las obras que mostrará fueron creadas con el microscopio electrónico del departamento de Física Aplicada de la Universidad de Buenos Aires.

Ernesto Ballesteros y el colectivo de artistas Trabajadores de Tejido, Técnica y Trampa (T.T.T.T) sumarán más muestras experimentales al espacio de La Boca. Ballesteros tomará como punto de partida la botella de Klein, una figura de la topología –rama de las matemáticas– que sirve para pensar espacios y superficies de una manera no intuitiva. En términos simples, es una superficie sin interior ni exterior distinguibles: no tiene un “adentro” separado de un “afuera”. Ballesteros usará esos conceptos para hacer una instalación con pasillos sinuosos, donde se observarán unos dibujos a través de pequeñas ventanas. El colectivo T.T.T.T. mezcla técnicas de tejido con máquina con distintos materiales (Knittax, tanzas y elásticos, entre otros). Suman a eso danza, artes visuales y performance como excusa para pensar las relaciones sociales y lo cotidiano. Crearán una instalación inmersiva donde el público será invitado a tejer en grupo.

En Fundación Larivière continúa hasta abril la muestra de Marcos López. Luego vendrá una muestra dedicada a Marcos Zimmermann, con un recorrido por las múltiples series y ensayos realizados desde 1969 hasta hoy, que condujeron a la construcción de cada uno de los cuatro ensayos y libros fundamentales del artista: Patagonia, Río de la Plata, Norte Argentino y Argentinos. En mayo llegará Pasado Presente Continuo, cuarenta años de imágenes de Daniel Muchiut, y para fin de año, una oveja negra: Lana Negra de Laura Ferro, un ensayo que explora los lazos de la tradición familiar y el simbolismo de la lana oscura en la Patagonia argentina.

Otra gran noticia en materia de fotografía: en marzo, el CCEBA y la Fundación ArtexArte presentarán una muestra de Cristina de Middel, reconocida artista española y presidenta de la Agencia Magnum desde 2022. La exposición, en la sede de ArtexArte, reunirá series fotográficas emblemáticas como The Afronauts (2012) y El proyecto Gentlemen’s Club, además de 18 fotolibros. De Middel, premiada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024, destaca por su enfoque que combina prácticas fotográficas documentales y conceptuales.

Para el CCR, Federica Baeza, Guadalupe Chirotarrab y Santiago Villanueva preparan una gran exposición dedicada al legado de Federico Klemm

Por las galerías

Arteba cumple 35 años y regresa a La Rural. Ya reservó fecha en el agitado organigrama de ferias federales: el 6 al 8 de noviembre. Otra efeméride son los diez años de Meridiano, la cámara que agrupa a 65 galerías de arte de la Argentina. En sus festejos se incluye la quinta edición de NODO, Circuito Ciudad de Buenos Aires, del 2 al 6 de junio, recorridos diseñados para difundir a las galerías y sus programas de exposiciones y actividades públicas. Incluirá actividades en auditorios y conferencias, un programa de adquisiciones con presencia de instituciones locales y del exterior, invitados internacionales y articulaciones con museos y embajadas. Las 14 galerías asociadas a Meridiano que no cuentan con espacio físico en la ciudad estarán presentes en espacios compartidos y exhibiciones conjuntas. Otra novedad: se realizará en el segundo semestre la primera edición de Nodo Patagonia.

Durante 2026, el Museo MARCO presentará exhibiciones individuales de Marcela Cabutti, Mauro Koliva y Gaspar Acebo. También, iniciará una nueva etapa de posicionamiento como museo híbrido entre arte y tecnología, impulsando acuerdos y colaboraciones con instituciones académicas orientadas al cruce entre arte, ciencia y desarrollo tecnológico. Además, estrenará programación dedicada al cine experimental a través del ciclo Cine Oculta, un espacio concebido para la exploración de lenguajes audiovisuales no convencionales. De manera complementaria, el museo desarrollará Sónica Nocturna, un ciclo independiente enfocado en la intersección entre imagen y sonidos contemporáneos.

En el MUSEOCAMPO Cañuelas se celebran los 20 años de la Fundación Tres Pinos con las recientes incorporaciones de obras de Martín Di Girolamo y Adrián Unger, y la finalización de la gran instalación de Luis Felipe Noé Compleja Esperanza. Durante el año se incorporarán las obras de Rember Yahuarcani (marzo) y Marcela Cabutti (julio), junto con una escultura de Delia Cancela y el proyecto site specific de Nushi Muntaabski. Durante 2026, MUSEOCAMPO y Fundación Tres Pinos desarrollarán un proyecto de homenaje a la vanguardia artística e industrial argentina de los años 60, centrado en los icónicos autos Siam-Di Tella.