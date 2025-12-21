Atención Papá Noel: 10 recomendados de grandes autores para pequeños lectores

De cuentos para chicos escritos por grandes autores como Pablo De Santis y Paula Bombara a poesía ilustrada y libros divertidos de no ficción: el menú actual de literatura infantil de alta calidad es súper amplio. Así que no hay excusas para no pedirle a Papá Noel que se detenga en alguna librería del barrio o de grandes cadenas para conseguir un libro atractivo para pequeños lectores. A continuación, algunos recomendados publicados este año.

Abecedario del sueño, de Diego Golombek (Siglo para chicos; $21.990). Ilustrado por Juan Pablo Dellacha, en este libro de divulgación científica pensado para compartir entre grandes y chicos, Golombek cuenta todo lo que uno siempre quiso saber sobre el misterioso sueño. Arma un combo perfecto con Abecedario de dinosaurios, de Mariana Ardanaz y Pablo Cabanillas, que combina el universo de los dinosaurios con las letras y la plastilina.

En este libro (publicado por el mismo sello) aparecen dinosaurios y otros reptiles presentados de la A de Amargasaurio a la Z de Zupaysaurio y datos súper interesantes como que al Beipiosaurio “no le gustaba demasiado cortarse las uñas” y que no hay ninguna especie con nombre que empiece con Ñ. Los dinos están hechos con plastilinas de colores y es por eso que cada ejemplar viene con un pack de regalo, una serie de instrucciones para aprender a hacerlos, paso a paso, en casa y una doble página con stickers (presten atención que hay huevos y hasta caca). Los pequeños lectores pueden enviar las fotos de sus dinos a la cuenta de IG de la editorial @sigloparachicos.

Dinos, de la A a la Z Maqueta

Vida extraordinaria, de Cristian Turdera (Capicúa; $ 25.000), es otra magnífica opción para los amantes de los libros álbum. Como explica el autor e ilustrador, el protagonista es un señor con una “vida extraordinaria” que “nos demuestra que detrás de cada persona, sin importar qué edad tenga, hay un niño dispuesto a jugar y a ver magia y alegría en cada aspecto de la vida”.

Para los que se copan con las historias disparatadas es ideal Ciruela, de Pablo De Santis (Loqueleo; $21.900). Recomendada para lectores de 10, 11 años en adelante, tiene ilustraciones de Rodrigo Folgueira y nos presenta a Ciruela, una nena de 9 años que de un día para otro se convierte en directora de un colegio. Por supuesto que, desde su punto de vista, hay varias cosas que no están para nada bien y otras tantas que faltan: por ejemplo, una excursión al Himalaya en lugar de una visita a una planta potabilizadora de agua. Con Ciruela al frente, el Colegio Gong ya no es lo que era. Divertida y original, es una historia desafiante, esa característica que los maestros de LIJ, como la colombiana Yolanda Reyes, dicen que debe tener un libro para que atrape a los chicos.

Tres libros de 2025 recomendados para lectores pequeños, medianos y adolescentes

También publicada por Loqueleo, Emi + Emi, de Paula Bombara ($19.500) es ideal para los más chicos de la casa. Ilustrado por Ximena García, es un librito ideal para los que ya leen solos. Está impreso en imprenta mayúscula y ofrece dos cuentos protagonizados por una nena y un nene que se conocen el primer día de clases. Humor, complicidad, amistad y juegos en la infancia de la mano de una de mis autoras para chicos y adolescentes favorita.

No me gusta escribir, de Margarita Mainé ($19.900), con ilustraciones de Sergio De Giorgi, integra la Serie Roja de editorial Norma, para lectores a partir de 7 años. Está protagonizado por Emilia, una nena que confunde el orden de las letras al escribir palabras por lo que su mamá decide prestarle la computadora para que practique. Así, Emilia, que lo primero que declara al inicio es que no le gusta escribir, empieza a crear un diario personal en la compu, donde cuenta lo que hace y cómo se siente cada día. Y justo cuando le está tomando la mano a escribir en la compu y a hacer preguntas en buscadores y a la inteligencia artificial Alexia, a la maestra se le ocurre enseñar a escribir en cursiva. Atención: no se pierdan las últimas páginas, donde la protagonista escribe un cuento con una versión personal de Caperucita Roja y la historia de los tres chanchitos.

Cuando florezcan los cerezos, de Liliana Cinetto (Norma; $ 23.600). Con formato de novela, de unas 170 páginas, el título integra la serie Zona Libre, para lectores avanzados. Ya desde la delicada tapa creada por Rodrigo Folgueira queda claro que es una historia que tiene que ver con Japón, la guerra y sus consecuencias.

Oso, de Patricia Strauch, Mauro Zoladz y Lu Paul (Periplo; $ 19.800), también es un cuento para compartir con los más chicos. La familia de esta historia está formada por una mamá profesora de piano y tres hermanos que se preparan para pasar las vacaciones más aburridas de sus vidas. Pero, por suerte, un bicho aparece en sus caminos y todo cambia para siempre.

"Un cuento con zorros", uno de los ganadores del premio 2025 de la Fundación Cuatrogatos Gentileza Lecturita Ediciones

Para los que estén por emprender un viaje, Un cuento con zorros, de Laura Wittner y Sebastián Ilabaca (Lecturita Ediciones; $ 25.500), resulta una compañía perfecta. Un viaje de vacaciones a las sierras de Córdoba es el escenario perfecto para una historia poética, que habla de viajes, encuentros y descubrimientos.

"A dormir, a levantarse", de Gianni Rodari Maqueta

A dormir, a levantarse, de Gianni Rodari y Andrea Antinori (Niño Editor; $24.500). De la colección Rodari, con traducción de Laura Wittner: un cuento poético corto con una niña que se vuelve pequeña (como una hormiga o una mariposa) cuando empieza el día.