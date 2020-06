Día del Padre: 10 libros para regalar y dónde comprarlos

Fuente: LA NACION

El próximo domingo se festeja el Día del Padre y, pese al distanciamiento social impuesto por la pandemia, es una ocasión ideal para regalar libros. Libreros porteños iniciaron una campaña en redes sociales, #LasLibreriasImportan , para alentar la compra en las librerías de los barrios, que volvieron a abrir semanas atrás, y compartir historias de lecturas. Con ánimo federal, y para facilitar la búsqueda de la más cercana, la Fundación El Libro ofrece un mapa de librerías argentinas en el que se indican las que están abiertas y aquellas que hacen entregas a domicilio .

A continuación, una lista de diez títulos de distintos géneros y muchas novedades del alicaído sector editorial . ¿Vale regalar el libro que queremos leer?, se preguntarán los hijos de padres lectores. Por supuesto que sí.

1. Aramburu. El crimen político que dividió al país y el origen de Montoneros , de María O'Donnell (Planeta, $950)

Para escribir su libro, la autora viajó a Barcelona para entrevistarse con Mario Firmenich , uno de los responsables del secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, que asumió la presidencia de facto entre 1955 y 1958, luego del golpe de Estado. Con ese crimen, argumenta la autora, Montoneros se situó a la vanguardia de la violencia política en la convulsionada década de 1970 en la Argentina. O'Donnell muestra el pulso de una escritora de novelas policiales en la reconstrucción del hecho y los perfiles de la víctima y los guerrilleros que intervinieron, y del contexto histórico en que un episodio como ese pudo tener lugar.

Fútbol, Maradona y aniversario redondo: una ecuación infalible

Italia '90. Una épica de lo imposible , de Pablo S. Alonso (Ediciones B, $1399)

Esta investigación, ágil y entretenida como un buen partido de fútbol, se suma a la biblioteca de libros sobre Mundiales, que en la Argentina no son pocos. El autor evoca escenas del "Pájaro" Caniggia en el banco, la fractura de Nery Pumpido, el regreso con gloria de Diego Maradona, el pase agónico de la selección argentina a octavos de final, la definición por penales contra Yugoslavia, los abucheos y silbidos de la hinchada italiana y el " siamo fuori " de la despedida. La edición incluye un cuadernillo de fotos, que se puede ver mientras suenan los acordes del himno del Mundial de Italia 1990 .

Crónicas completas , de Hebe Uhart (Adriana Hidalgo, $1590)

De 2011 hasta su muerte, Hebe Uhart desarrolló como pocos autores locales el oficio de cronista . Con su libreta de notas, don de gentes y un oído envidiable para las formas de hablar de sus interlocutores, visitó Asunción del Paraguay, Nápoles, Lima, Córdoba y la Patagonia, entre muchos otros lugares. "Siempre que llego a un lugar es a mediodía, hace calor o llueve, y me pesa la valija", confiesa Uhart en un periplo por el sur. En 2017, publicó un libro de crónicas dedicado exclusivamente a los animales, asistida por recuerdos de su infancia y juventud en Paso del Rey, lecturas de ensayos científicos, fábulas y cuentos, e incluso anécdotas de cuidadores de animales, ornitólogos y pedicuras. El volumen, que roza las novecientas páginas, incluye una treintena de textos inéditos. Con prólogos de Julia Saltzmann y Mariana Enriquez.

Asunción, Nápoles, Lima y Córdoba son escenario de este libro de crónicas recientes

Cerrado por fútbol , de Eduardo Galeano (Siglo XXI, $660)

"Desde chico quise ser jugador de fútbol. Y fui el mejor de los mejores, pero solo en sueños, mientras dormía. Al despertar, no bien caminaba un par de pasos y pateaba una piedrita en la vereda, ya confirmaba que el fútbol no era lo mío", revela el escritor uruguayo en esta colección de escritos sobre el deporte que más lo apasionaba. Mientras se desarrollaba un Mundial de Fútbol, jugara o no la selección de su país, Galeano colgaba el cartelito "Cerrado por Mundial" y no respondía llamados ni mensajes. La edición lleva un prólogo de Ezequiel Fernández Moores, en el que presenta anécdotas y testimonios de amigos del escritor como Joan Manuel Serrat, Chico Buarque y Jorge Valdano.

Kaputt , de Curzio Malaparte (Galaxia Gutenberg, $1365)

El escritor italiano (cuyo nombre real era Kurt Erich Suckert) fue corresponsal de guerra en su juventud, entre 1914 y 1918, y también durante la Segunda Guerra Mundial. Esa experiencia le sirvió para escribir sus dos grandes novelas bélicas: Kaputt (1944) y La piel (1949). De estructura episódica, colmada de historias breves e imágenes de escenarios devastados , la novela está centrada en la voz narrativa de Malaparte, que se desplaza en Kaputt por el frente y la retaguardia del ejército alemán, asiste a reuniones de militares de élite y acompaña el paso de los soldados nazis en una ofensiva que los llevaría a la derrota. "El tema del 'miedo', de la crueldad alemana como efecto del miedo, se había convertido en el asunto fundamental de toda mi experiencia", razona el autor.

Un policial del autor del Premio Planeta 2019

Terra Alta , de Javier Cercas (Planeta, $890)

A partir del asesinato de una pareja de ancianos, propietarios de una industria gráfica en el pueblo de Terra Alta, un joven policía taciturno, lector voraz (admirador de los Los miserables , de Victor Hugo), debe asumir la investigación. En principio, Melchor Marín intenta comprender por qué las víctimas han sido torturadas de un modo tan cruento; luego, avanzará en su pesquisa mediante encuentros con sospechosos, informantes y colaboradores varios. El autor, que ganó el Premio Planeta de Novela 2019 con esta obra , probó por primera vez su oficio narrativo en el terreno de la literatura policial y salió victorioso.

Primer libro del escritor guatemalteco, Premio Nacional de Literatura, que sale en Argentina

Biblioteca bizarra , de Eduardo Halfon (Godot, $600)

El escritor guatemalteco recibió en 2018 el Premio Nacional de Literatura, máximo galardón literario en su país. Como primer libro que se publica de Halfon en la Argentina, este conjunto de crónicas y ensayos es un buen plato para conocer su obra , adecuado para paladares en busca de nuevas lecturas. La colección contiene un hermoso texto sobre su propia paternidad: "Y me puse a pensar en ti, Leo, a pensar en ese poema y en esa mujer embarazada que ya no quiere más hijos ni más embarazos, mientras el guardia de seguridad nos devolvía las mochilas y nos contaba que un viejo llamaba por teléfono todos los martes, sin falta, y amenazaba con matar a todos estrellando su camioneta contra la puerta principal de la clínica. Tu madre y yo volvimos la mirada hacia la puerta principal, como para verificar si soportaría el impacto. Luego entramos y vimos a la doctora y la doctora nos dijo que eras una uva".

Trieste. Un cuento , de Pedro B. Rey (Leteo, $630)

En este relato de más de cien páginas (que supera con creces los límites habituales atribuidos al cuento), Katsikas está en la Buenos Aires de 1977, viviendo en un departamento prestado y escribiendo un cuento de ciencia ficción sobre el fuego. La ciudad de la fantasía parece espejar la real, con vehículos blindados, atentados de pirómanos y burocracias. En esa situación, recibe una carta desde la "triste tristeza de Trieste", firmada por otro escritor, el prófugo Hermann Lilienthal, a quien no ve desde 1974. Aunque apenas pasaron unos años, "cambiaron demasiadas cosas, nada es ya lo que era", reflexiona el protagonista ante el umbral de una historia escrita con humor, elegancia y un trasfondo de desazón.

Un relato de Pedro B. Rey escrito con humor, elegancia y un poco de desazón

La Apple de Tim Cook. Cómo trabaja el enigmático sucesor de Steve Jobs que llevó a Apple a lo más alto , de Leander Kahney (Empresa Activa, $1795)

En 2011, cuando murió Steve Jobs, muchos temían que fuera irreemplazable y que Apple se fuera a pique. No obstante, desde que Tim Cook tomó el mando como director ejecutivo , la compañía ha sido más rentable que nunca. Introvertido y enigmático, Cook posee una notable capacidad de gestión y esta "biografía corporativa" explica por qué Jobs lo designó como sucesor y cuáles son las decisiones que le permitieron llevar la empresa a la cima. El autor es editor de Wired y periodista especializado en la subcultura tecnológica creada alrededor de Jobs. Para padres emprendedores o fanáticos de los productos de Apple.

Cuchillo , de Jo Nesbø (Reservoir Books, $1499)

Si el agasajado es un lector de policiales, esta novela de Nesbø es garantía de felicidad en su día. Cuchillo está protagonizada por Harry Hole, el carismático policía noruego de la serie creada por el autor, que al inicio de esta historia no pasa por su mejor momento personal. Sin embargo, cuando liberan a un violador que fue detenido por él años atrás, y que amenaza a Hole y a su familia, el detective se convertirá en su sombra: lo espera una trama de crímenes y hallazgos inesperados. Cualquiera que lea los thrillers de este autor nórdico sentirá deseos de subirse a un avión para recorrer la ruta de los bares de Oslo una vez que la pandemia de covid-19 sea solo un mal recuerdo.