Por invitación del director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM), el narrador y guionista Juan Sasturain , escritores, pensadores y poetas reflexionan por audio sobre la cuarentena que se transita, en la quietud, desde hace semanas en la Argentina. Autores como Gabriela Cabezón Cámara , Ariana Harwicz, María Rosa Lojo, Horacio González, Federico Lorenz , Samanta Schweblin , Martín Kohan y Valeria Tentoni, entre otros, fueron convocados a testimoniar sobre la nueva peste que amenaza al mundo en audios de WhatsApp que duran de tres a cinco minutos. En el canal de YouTube de la institución se pueden ver las primeras emisiones de Diario de la peste .

"La epidemia permite empezar a pensar ciertos temas que son universales, esas discusiones que se dan con respecto a la vida y la muerte, que es una posición ética y también existencial, por eso la toman tantos escritores", dice Jorge Consiglio en su audio, que fue editado con imágenes de una ciudad de Buenos Aires desierta y vistas desde la casa del autor de Plaza Sinclair . "El virus es la expresión de un sistema enfermo. Lo ideal es que luego de la pandemia se abran discusiones éticas y políticas", agrega.

En otro de los capítulos de Diario de la peste , toma la palabra Guillermo Saavedra. "En estos días, el silencio es tan espeso y consistente que se podría caminar por él. La cuarentena le ha arrancado a la noche todas sus carnes de jolgorio", remarca el poeta. Otro poeta, Rafael Oteriño, indica que la cuarentena reinstala en primer plano el tema de la finitud y lee fragmentos de Carta a un rehén , de Antoine de Saint-Exupéry. "Saldremos adelante, siempre la humanidad salió a flote, efectuando cambios, corrigiendo excesos". Por medio de la voz, los escritores acercan lecturas y reflexiones sobre los días de distanciamiento social.

El cuestionario Camus

"Queridos amigos, buenos días en tiempos malos", encabezó Sasturain el correo electrónico enviado a más de cincuenta destinatarios para pedirles "una colaboración que puede resultar estimulante": que participen en la elaboración de un Diario de la peste . A partir de la declaración de la pandemia de coronavirus, La peste , la novela de Albert Camus , se volvió un emblema del presente. Con la colaboración de Guillermo David, que está a cargo del área de Cultura de la BNMM; Damián Vives, director de Gestión Cultural, y el escritor Carlos Bernatek , Sasturain planteó a los escritores cinco interrogantes vinculados con la obra camusiana.

Escenas de los días de la cuarentena capturadas por fotógrafos y enviadas a la Biblioteca Nacional

Este es el preámbulo del cuestionario que recibieron escritores, poetas y ensayistas: "En La peste de Albert Camus, el hecho puntual de la epidemia dispara el abordaje sobre temas universales de la humanidad: el sentido de la existencia, la moral, la creencia, la solidaridad, la muerte y la reacción del poder ante estas circunstancias , todas cuestiones que el presente de la actual pandemia pareciera reinstalar.¿Qué reflexión te merece?". A continuación, se cita un fragmento de la novela, referido a la comprensión cabal del fenómeno, y se menciona el modo en que aparecen diferentes epidemias en varias obras literarias, desde Edipo rey , de Sófocles, hasta Ensayo sobre la ceguera , de José Saramago . Cada escritor puede destacar alguna lectura en especial. El cuestionario avanza hacia el oficio de escritor. "¿Qué circunstancias y consecuencias destacarías de lo que está ocurriendo? ¿Cómo afecta tu propia literatura? ¿Te suscita deseos de escribir?". Y, por último, llega la pregunta que todos en el mundo se hacen: "¿Qué cambiará después de la pandemia?".

Los audios de los escritores son editados con imágenes y videos. "Agreguen cinco fotos de su casa refugio", pidió Sasturain desde su propio refugio, donde lee Los monederos falsos , de André Gide, y trabaja en una nueva novela. " Los lugares donde se la bancan, el escritorio, la cocina, el patio, la vista desde ahí . Inclúyanse en una de esas fotos. Queda muy bien", agregó en su estilo amigable.

Ariana Harwicz envió desde Francia, donde reside, un audio para el "Diario de la peste" Crédito: DPA

"¿Me estaré acostumbrando a la prisión domiciliaria?"

Consultada por LA NACION , la narradora y ensayista María Rosa Lojo contó su experiencia con la propuesta. "Mi noción de realidad y rutinas se alteró mucho con la cuarentena -revela-. Todo se relajó por un lado, y me tironea por el otro, como una ropa mal hecha. Ya llevo dos o tres días más normal. Me estaré acostumbrando a la prisión domiciliaria y a la rutina de la incertidumbre, que es lo peor. Hice lo que pude con las preguntas de la Biblioteca. Me quedé con la sensación de haber dicho frases más o menos convencionales que no agregaban mucho. Pero hay algo que rescato: la comprensión y el balance vendrán después . Lo mejor que se nos ocurra sobre este largo momento seguramente sucederá en el futuro".

El mundo, en "prisión domiciliaria", según la narradora María Rosa Lojo

Durante la cuarentena, Lojo volvió a leer La peste . "Camus fue un autor de mi adolescencia y no lo había frecuentado de nuevo -dice la autora de Finisterre -. Me dieron muchas ganas de escribir sobre esa gran novela. Por cierto la frase que aparece por todos como atribuida a esa obra no está en ella. Es un texto duro, pero no desesperado ni lleno de misantropía. Habla mucho más de los errores de los humanos, motivados por el miedo y la ignorancia, que de la maldad. Es piadoso, desde un humanismo agnóstico, que apuesta a lo mejor de la condición humana".

Además de los audios de WhatsApp, desde la BNMM se hizo una convocatoria a fotógrafos para que aportaran imágenes de los días de la peste en la Argentina. "Hasta hoy, tenemos un banco de más de trescientas imágenes que, probablemente, formen parte de una exposición que haremos en la BNMM", anticipa Da Costa. La institución archiva en tiempo real las huellas de la pandemia.

