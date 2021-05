Diego Capusotto. “La poesía inventa un lenguaje; el humor lo derrumba”

“Es un viejo deseo que encontró su momento”, dice el actor, conductor y guionista Diego Capusotto (Buenos Aires, 1961) sobre su primer libro de poemas, Lo que teme la noche, con fotos en blanco y negro de Daniel Berbedés (Buenos Aires, 1956), actor, fotógrafo y amigo de Capusotto. “Escribo hace mucho”, agrega el cocreador de Peter Capusotto y sus videos. Berbedés se explaya un poco más que su colega sobre la génesis de este libro híbrido, de clima oscuro tanto en textos como en imágenes. “En plena pandemia, en pleno encierro de 2020, en ese ir y venir de mensajes de WhatsApp en un grupo de amigos, Diego compartió un micropoema que me llamó la atención -dice el fotógrafo a LA NACION-. Los poemas o me vuelan la cabeza o me irritan, no tengo término medio con la poesía. Ese poema me voló la cabeza, más allá del cariño que le tengo a Diego. Busqué una foto en mi archivo y se la mandé como una postal; a él le encantó y me fue enviando otros que iba escribiendo, poemas recién calentitos”. Capusotto iba escribiendo día a día sus poemas, con un vaso de vino y siempre de noche, en la cocina de su casa. Para el autor, poemas y fotos “se amigaron” a la hora de dar forma al libro, publicado por Ediciones Lamás Médula en la colección Noche Tótem.

"Lo que teme la noche" reúne poemas de Diego Capusotto escritos durante 2020, con fotos de Daniel Berbedés Archivo

Los primeros que leyeron las poesías, cuenta Capusotto, fueron sus amigos y amigas -Jorge Alemán, Pedro Saborido y Nancy Giampaolo- y su mujer, María Laura Diez. Entre ellos, Berbedés, coautor de Lo que teme la noche. “Las fotos no acompañaron un trabajo ya realizado ni vienen a ilustrar o acompañar el tono o el clima de los poemas -indica el fotógrafo-. Después del cuarto o quinto poema que me enviaba por WhatsApp, pensamos en hacer algo juntos. A los dos nos gustaba el maridaje de poemas e imágenes”. Aunque varias fotos originales eran en color, autor y editor convencieron a Berbedés de que al clima de los poemas le correspondían fotos en blanco y negro.

Maridaje entre poemas y fotos en "Lo que teme la noche" Gentileza editorial

Ni en los poemas ni en las fotos hay referencias explícitas a la pandemia o al confinamiento. No hay imágenes de personas con barbijos ni palabras del glosario pandémico que dejó 2020. Sin embargo, abundan las referencias a la muerte, el desconcierto y el miedo. “Suspendidos en la incertidumbre/ Remontaremos cuando el aire se rebele/ Abyecto de respirar a medias”, se lee en uno de los textos iniciales de Lo que teme la noche. Consultado sobre este aspecto de los poemas, Capusotto indica que el humor siempre refiere a la angustia. “Antes de la pandemia tenía la certeza del derrumbe, todo eso está ahí -dice-. En el libro, también aparece la decisión de pelear la suerte, a fondo”.

Daniel Berbedés, Diego Capusotto y un libro hecho de a dos: "Lo que teme la noche" Gentileza editorial

Los poetas favoritos del actor también son, a su manera, maestros del desasosiego: Fernando Pessoa, Arthur Rimbaud y Jorge Luis Borges, “entre muchos otros”, agrega. El contraste entre su figura pública de humorista reconocido y la del autor de poemas sombríos, en los que anida cierto espíritu de resistencia, puede sorprender a los lectores. “La poesía inventa un lenguaje; el humor lo derrumba -señala sobre los puntos de encuentro entre humor y poesía-. Las dos cosas son esenciales para mí”. Imágenes poéticas de “ojos afónicos de tanto pedir” y “una ciudad de frazadas que abriga llantos” se amalgaman con las fotos en blanco y negro de paisajes urbanos y suburbanos, de cielos cubiertos y aves en vuelo.

Gran parte de las fotos provienen del archivo de miles de imágenes de Berbedés, y en algunas de ellas aparecen retratos de Juan Palomino, Andrea Gloviar, Má Ribeiro, Morena Pozo, Mauro Zanatta y Carlos Vignolo. “En ese momento no se podía salir a la calle y yo no tenía permiso ni quería transgredir la norma -dice el fotógrafo y actor-. No podía salir a cazar imágenes, porque para eso hace falta tiempo y observación. Entre ir al supermercado chino y volver a casa, no tenía tiempo de capturar fotos, así que recurrí a mi archivo de quince años de andar con mi cámara a cuestas, una humilde Olympus Pen, muy gauchita”. Berbedés destaca que ninguna foto motivó la escritura de un poema. “Siempre fue al revés”. Épica y apocalíptica, esperanzada y lúgubre, la poesía de Capusotto se abre camino en medio de la larga noche nacida a inicios de 2020.

Un poema de Diego Capusotto

Con la paciencia de una herida

El tiempo

Ese despertar impiadoso

inventará un futuro

con los minutos contados

Aquí y ahora