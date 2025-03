Eduardo Costantini recibió en Madrid el Premio Internacional de Mecenazgo

MADRID.— En un acto solemne presidido hoy en la capital española por la Reina Sofía, Eduardo Costantini fue una de las figuras galardonadas en la ceremonia de los Premios Internacionales de Mecenazgo. El empresario y coleccionista de arte, fundador del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), fue distinguido por su aporte a la difusión mundial del arte latinoamericano.

En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en plena calle de Alcalá, en una tarde lluviosa, se celebró el acto de premiación donde se distinguían a las principales personalidades del mundo del mecenazgo. Para acceder al recinto se debía atravesar por pasillos custodiados por cuadros de Francisco de Goya, Bartolomé Esteban Murillo y Juan de Zurbarán, entre otros.

Eduardo Costantini al recibir el Premio Internacional de Mecenazgo

Su Majestad la Reina Sofía le entregó personalmente a Costantini el diploma, mientras se leía el fallo del jurado: “Eduardo Costantini es el impulsor y creador del Museo Malba de Buenos Aires. Ha creado un espacio que se ha convertido en un referente en el mundo y en un pilar fundamental para la conservación del arte latinoamericano”.

Luego, subió Costantini al escenario para pronunciar algunas palabras de agradecimiento: “Es un gran honor haber recibido este diploma de vuestras manos. Agradezco enormemente este diploma que para mí representa mucho porque significa darle más visibilidad al arte latinoamericano, algo que intentamos desde hace casi 25 años. Me conmueve enormemente este diploma”, declaró y dedicó al premio a su “gran familia” y en particular a su esposa Elina y a su hija Khalo Milagro, de 40 días, quienes no pudieron viajar a la ceremonia para acompañarlo.

“Hoy veo al arte latinoamericano más integrado y con mayor visibilidad, si comparamos la situación actual con la del inicio del milenio. Hay una valoración que antes no había y esto es muy merecido por la calidad de las obras. Esto se ve reflejado en los espacios de exhibición de los museos y en los programas independientes de arte latinoamericano, así como en los programas de adquisición de arte latinoamericano llevado a cabo por distintas instituciones. Hoy no hay una mirada tan centrista”, decía Costantini a LA NACION antes de la ceremonia.

Eduardo F. Costantini: Una vida de coleccionismo

En 1969, Costantini adquirió sus primeras dos piezas de arte latinoamericano, “en cuotas porque vivía de mi sueldo y empecé de cero”, celebra con una carcajada y el recuerdo de su juventud: un cuadro de Leopoldo Presas y otro de Iván Vasileff. En 2001, fundó el Malba, uno de los museos de referencia del arte moderno y contemporáneo de América Latina. En 2023 inauguró Malba Puertos, una sede nueva del museo en Escobar, en la provincia de Buenos Aires.

Costantini tendrá un año agitado ya que se prepara para exhibir la colección de Malba y la propia en Qatar, donde trasladará 140 piezas. En Nueva York, el Malba ha prestado dos obras de Wifredo Lam; en Madrid, el Malba ha prestado una obra de Remedios Varo y “nos piden obras latinoamericanas de todos lados”.

“Hay un movimiento bastante reciente que promueve esa idea de mirar y valorar el arte de las poblaciones originarias, las raíces. Esto se ve en Europa, en África, en Asia, y claro en América Latina”, opinó el empresario y destacó que en la actualidad el arte latinoamericano es universal. “Hay un proceso de globalización general. Hay muchos artistas latinoamericanos que viven fuera de la región, en Berlín, en París, en Nueva York o en distintas ciudades. Hay una mayor integración. La comunicación es mucho más fluida a través de la tecnología actual”, opinó.

El arte latinoamericano tiene una identidad, pero a su vez, hay una gran diversidad dentro de él, con aproximaciones que tienen que ver con lo autóctono, otras con lo geométrico, el realismo, la vanguardia. Costantini destaca la presencia y el interés por esta expresión, nuevamente, que se ha integrado a otras y al mismo tiempo, es dueña de una identidad. “La Casa Sotheby´s no tiene un espacio dedicado exclusivamente al arte latinoamericano. En la venta de arte moderno y dentro del catálogo, encuentras obras latinoamericanas; en la venta de arte contemporáneo ocurre lo mismo: hay arte latinoamericano con obras de otras partes. Son cambios que se han dado en estos últimos 20 años. Cuando yo empecé, los museos todavía no compraban arte latinoamericano, por eso yo pude comprar obras importantes”, admite.

Además de Costantini, el Premio Internacional de Mecenazgo, impulsado por Fundación Callia, fue destinado a Simon de Pury por su contribución al arte contemporáneo y su labor como mecenas, así como también la Fundación Pollock-Krasner por su destacada labor en el apoyo a artistas en activo a nivel internacional. La ceremonia fue clausurada por una interpretación de la gran cantante Estrella Morente y su emotiva versión de “Volver”.

Este no es el único premio que recibirá este año Costantini. Adelantó a LA NACION el secretario de Cultura argentino Leonardo Cifelli, presente en el acto en Madrid, que el coleccionista será homenajeado en junio en el Palacio Libertad por su labor destacada por la cultura argentina.

