De qué murió Julio Le Parc

La muerte de Julio Le Parc conmocionó al mundo de la cultura. El artista argentino murió el 30 de mayo en París, ciudad en la que residía desde finales de la década de 1950. Su partida deja atrás una de las trayectorias más influyentes del arte contemporáneo internacional.

Le Parc tenía 97 años y, según confirmó su hijo Yamil Le Parc, atravesaba un progresivo deterioro de salud que se había intensificado durante el último tiempo. “Murió hace dos horas, de viejo. Hacía un mes que no podía comer”, explicó su hijo en declaraciones a LA NACION desde Francia.

Julio Le Parc y su creación para Hermès Archivo/Gentileza Yamil Le Parc

El artista se encontraba internado en el Hospital Americano de París. Según relató su entorno, el deterioro se aceleró durante las últimas semanas. La imposibilidad de alimentarse adecuadamente terminó debilitando aún más su estado general. A pesar de ello, mantenía un objetivo que lo ilusionaba mucho, la inauguración de una gran retrospectiva de su obra en la Tate Modern de Londres. “Luchó hasta el final. Estaba muy ilusionado con esa muestra y quería viajar”, contó su hijo.

Eduardo Rodríguez le muestra una obra a Julio Le Parc Gentileza MNBA

La exposición abrirá sus puertas el próximo 11 de junio de manera póstuma y se convertirá en uno de los homenajes más importantes a su extensa carrera.

¿Quién fue Julio Le Parc?

Nacido el 23 de septiembre de 1928 en la provincia de Mendoza, Julio Le Parc se convirtió en uno de los artistas argentinos más reconocidos y valorados a nivel internacional. Su interés por el arte comenzó a los 13 años. Si bien no era uno de los alumnos de excelencia, sus docentes notaron que tenía una agudeza para realizar retratos y tarjetas de ilustración.

Tras formarse en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón y recibir una beca del gobierno francés, se radicó en París a fines de los años cincuenta y desde allí desarrolló una revolucionaria investigación artística centrada en la luz, el movimiento y la participación del espectador.

Inauguración oficial de la esfera de Julio Le Parc en el aeropuerto de Ezeiza, el 30 de abril de 2024. Yamil Le Parc Santiago Cichero/AFV

Su trabajo fue fundamental para el desarrollo del arte cinético y óptico, corrientes que transformaron la relación tradicional entre la obra y quien la observa. Su consagración internacional llegó en 1966, cuando obtuvo el Gran Premio Internacional de Pintura de la XXXIII Bienal de Venecia, uno de los reconocimientos más prestigiosos del mundo del arte.

A lo largo de más de seis décadas de carrera, Le Parc realizó exposiciones en los principales museos y centros culturales del mundo.

Inauguración oficial de la esfera de Julio Le Parc en el aeropuerto de Ezeiza, el 30 de abril de 2024. Yamil Le Parc Santiago Cichero/AFV

En Argentina, dejó algunas de sus obras más emblemáticas. Entre ellas se encuentra la escultura Sol, instalada en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, una gigantesca esfera dorada de diez metros de diámetro inaugurada en 2024. También pueden verse obras suyas en el Palacio Libertad, el Malba y distintos espacios públicos del país.

Museo Le Parc Gentileza Julio Le Parc

En 2019 recibió un multitudinario homenaje por sus 90 años, que incluyó exposiciones simultáneas en el entonces Centro Cultural Kirchner, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Teatro Colón, además de una intervención lumínica sobre el Obelisco durante la Noche de los Museos. Incluso en los últimos años continuó desarrollando proyectos innovadores. En 2025 presentó un museo virtual dedicado a su obra y participó de muestras en Madrid y París.