En busca del “patrimonio oculto”: una plataforma oficial aspira a reunir el acervo de los museos nacionales
El sitio web, lanzado por la Secretaría de Cultura de la Nación, integra dos bases de datos ya existentes; reúne material aportado por más de una veintena de instituciones, pero falta información clave
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“Se devela un patrimonio oculto, porque no es posible exhibir todo el acervo. Está buenísimo que cualquiera pueda acceder con este sistema”, dijo a LA NACION con entusiasmo Hugo Pontoriero, director del Museo Nacional de Arte Decorativo, en cuya sede se presentó hoy una plataforma virtual que aspira los reunir los inventarios de los museos argentinos a nivel nacional.
“¿Sabías que podés recorrer museos argentinos sin moverte de tu casa?”, había anunciado minutos antes un video que invitaba a “explorar objetos, documentos de archivos, fotografías y registros históricos” en el sitio patrimonioargentino.cultura.gob.ar, accesible de forma gratuita incluso desde el celular. Esa intención de facilitar la divulgación cultural impulsó también hace casi una década a LA NACION a lanzar museos.lanacion.com.ar, con información aportada por más de una decena de instituciones.
Algo mucho más amplio prometieron ahora las autoridades que hablaron durante el lanzamiento: el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, la subsecretaria de Patrimonio Cultural, Liliana Barela; y la directora nacional de Bienes y Sitios Culturales, Claudia Cabouli. “Creemos en un Estado que administre con responsabilidad, que cuide los recursos y que genere herramientas concretas que funcionen y que estén al servicio de la sociedad –dijo Cifelli-. Y nuestro patrimonio tiene que estar bien gestionado, disponible y proyectarse al mundo. Eso también es cuidar lo que es propio, conocerlo, preservarlo y darle el valor que tiene”.
Minutos después, sin embargo, la expectativa chocaba con la realidad. Si bien la plataforma integra dos bases de datos que ya no están vigentes, Conar y Memorar, con información sobre unos 95.500 objetos y 13.000 documentos históricos de 23 instituciones que dependen de la Secretaría de Cultura de la Nación, la búsqueda sobre un artista consagrado como Antonio Berni devuelve apenas 19 resultados y solo cuatro con sus respectivas imágenes.
Tampoco figuran obras relevantes del acervo del Museo Nacional de Bellas Artes como La vuelta del malón, de Ángel Della Valle. En este último caso figuran datos de muchas piezas sin imágenes, como ocurre con El beso, de Rodin; Sin pan y sin trabajo, de Ernesto de la Cárcova, o con el Retrato de Manuelita Rosas, de Prilidiano Pueyrredón.
“Nuestra intención es que incluya todo el patrimonio argentino, pero tiene que haber una también una decisión de parte de cada institución de adherirse al sistema. No se lo queremos imponer a nadie”, aclaró Cabouli a LA NACION, antes de prometer que la plataforma seguirá creciendo con el aporte de instituciones que acepten “las condiciones, los protocolos y los procedimientos” requeridos. En el caso de la importante colección de Cancillería, por ejemplo, indicó que primero tendría que digitalizar su acervo.
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