El ganador del Pulitzer Hernán Díaz publicará su tercera novela, un thriller futurista

El escritor argentino Hernán Díaz (Buenos Aires, 1973), residente en Estados Unidos y galardonado en 2023 con el Premio Pulitzer por su ambiciosa novela Fortuna, presentará el 29 de septiembre su tercera novela, Ply [Capa] en el sello Riverhead de Penguin Random House. La versión en español, del sello Anagrama, llegará a las librerías en marzo de 2027, confirmó Díaz a LA NACION. El autor, que es doctor por la Universidad de Nueva York y escribe en inglés, también es autor del ensayo Borges, Between History and Eternity (Borges, entre la historia y la eternidad).

Díaz recibió las becas Guggenheim y del Centro Cullman para Académicos y Escritores de la Biblioteca Pública de Nueva York. Sus cuentos y ensayos (estos últimos sobre Henry James, Mary Shelley, la ciudad de Nueva York y Tove Jansson), publicados en diarios y revistas como The New York Times, Granta y The Paris Review, se pueden leer en este enlace.

Hernán Díaz desarrolló su carrera literaria en Estados Unidos y escribe en inglés FABIAN MARELLI - LA NACION

En Ply, el autor cambia la dimensión temporal de sus novelas anteriores (ambientadas en los siglos XIX y XX) y se asoma al futuro con una historia que examina el lugar de la tecnología en el imaginario estadounidense a través de un personaje femenino.

Sobre el argumento de la nueva novela del aclamado escritor, se sabe que, en un futuro lejano dominado por la incertidumbre, una huérfana deambula por una ciudad al borde de una gran transformación: el Estado ha sido desmantelado y los humanos tratan de reinventar los lazos sociales y aprender nuevas formas de convivir con la naturaleza. Tras una infancia signada por la pérdida y la lucha por la supervivencia, la joven se convierte en una pincher que roba electricidad de la red para venderla en el mercado negro. Su “oficio” la introduce en una escena artística y musical y, a la vez, la conduce a un invento científico que podría cambiar la esencia misma de la realidad. Díaz combina en Ply la aventura dickensiana, el drama familiar y el thriller científico.

“Tras reescribir el pasado de Estados Unidos con sus dos novelas anteriores Hernán Díaz nos ofrece ahora una visión del futuro”, sostiene el comunicado de Riverhead. Su primera novela, A lo lejos, ganó el Premio Internacional Saroyan, el Cabell, el Page America y el New American Voices, y Fortuna, el consagratorio Pulitzer.

Consultado sobre la miniserie basada en Fortuna que produce con la actriz Kate Winslet para HBO, y que tenía fecha de estreno en 2025, el autor admite que viene “lenta”, aunque asegura que próximamente habrá novedades. “Espero que sean públicas pronto”, prevé.