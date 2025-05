El legado de María Elena Walsh y Sara Facio atraviesa el tiempo y las fronteras

Con una visita guiada por la casa-estudio que compartieron dos grandes, María Elena Walsh y Sara Facio, palabras alusivas y la firma de un convenio se selló esta mañana un acuerdo de intención conjunta entre la Fundación Walsh Facio, el Instituto Cervantes y el Ministerio de Cultura de la Ciudad para promover la obra de estas artistas en el mundo hispano. El acuerdo se materializará en octubre, cuando ingresen en la cápsula del tiempo de la institución cervantina, conocida como “la Caja de las Letras”, recuerdos, obras y testimonios de sus trayectorias. Entre otras acciones, se realizarán también muestras en Madrid y les darán el nombre de la poeta y la fotógrafa a distintos espacios culturales.

El director del Instituto Cervantes, el poeta Luis García Montero, vino al país con una agenda cargada. Ayer estuvo en la casa de Charly García, donde recibió los tesoros del músico que se guardarán en la caja 1667 de la vieja bóveda del Banco Río de la Plata donde funciona el organismo. Serrat, Sabina y Les Luthiers ya están representados en la cámara acorazada. El último argentino reconocido fue el escritor Martín Caparrós.

Sara Facio y María Elena Walsh compartieron cuarenta años de vida en dos departamentos unidos en la calle Paraguay; ahora funciona ahí la fundación que cuida su legado Santiago Filipuzzi

Walsh y Facio tendrán en octubre sus respectivas cajas, por separado. Compartieron cuarenta años de vida, pero nunca mezclaron las aguas de sus profesiones. ¿Qué tesoros se guardarán para la posteridad? “Tengo algunas cosas que ya están más o menos definidas –anticipó a LA NACION la presidenta de la fundación que vela por el legado de ambas–. El manuscrito de la letra de la ‘Canción de Caminantes’, de María Elena; una imagen de Manuelita de las que quedaron guardadas por ella bajo llave (recibía muchísimos de estos objetos, pero conservó solo algunos) y probablemente hagamos una copia de todas las entrevistas que hicimos a veinte amigos: Pedro Pablo García Caffi, Ida Vitale, Susana Rinaldi, Teresa Parodi, Paz Martínez, Jairo, Lito Vitale. Todos trabajaron o compusieron con ella. Es un retrato de distintas épocas y desde distintos ángulos, de la persona y la obra". Tras la invitación a María Elena, se hizo extensiva la de Sara Facio, gran retratista de escritores latinoamericanos. “Fue la fotógrafa del boom. Llevaremos una síntesis de los ensayos principales de ella, como Buenos Aires, el peronismo, el mundo literario, el mundo cultural. Por supuesto, estarán las biografías de las dos”, sintetiza García Romero.

En la conferencia brindada para anunciar esta alianza, García Montero dio dos buenas noticias: la intención de llevar a Madrid una exposición de la obra tanto de Walsh como de Facio, y la idea de ponerle a alguna de las 70 bibliotecas de la red cervantina el nombre de la genial cantautora y poeta. “En la primera posibilidad, cuando abramos una nueva biblioteca, voy a proponer que se llame María Elena Walsh”, anticipó.

Visita guiada a la casa estudio que compartieron Walsh y Facio en dos departamentos unidos de la calle Paraguay; en la hemeroteca se guardan recortes de los primeros poemas publicados por María Elena Santiago Filipuzzi

García Romero afirmó también la intención de hacer de la sede de la fundación, en el barrio de Recoleta, sobre la calle Paraguay, un espacio abierto al público. “El gran objetivo es tener un centro cultural que aloje los dos patrimonios, el de Sara y el de María Elena, de manera cuidada, con seguridad del Estado. Nosotros hacemos un gran esfuerzo para cuidarlo, pero pretendemos una estructura más seria y que pueda alojar una gran actividad cultural infantil, juvenil y para adultos”, señaló.

Ayer, en la Feria del Libro, la Fundación María Elena Walsh Sara Facio Facio recibió el Gran Premio de la Asociación del Libro Infantil y Juvenil de la Argentina (Alija) por la reedición de los libros infantiles de la poeta y cantautora, junto con el sello Random House. Pronto saldarán un viejo desencuentro: “María Elena y el mundo académico se entregaron la espalda sistemáticamente. Al mundo académico nunca le interesó a María Elena y a María Elena, tampoco el doctoreo ni los títulos. Pero ahora haremos las Jornadas Nacionales María Elena La Ruptura. Será el mes próxmo: del 10 al 13 de junio, más de 20 universidades del interior van a participar con ponencias presentadas por streaming”. Antes, en la Universidad de Buenos Aires, también habrá dos mesas este mes dedicadas a su obra.

Luis García Montero destacó la obra de María Elena Walsh: "A mí su poesía me emociona porque consigue momentos de intensidad, de rigor y de capacidad utilizando un lenguaje muy cotidiano" Santiago Filipuzzi

Por su parte, la ministra de Cultura porteña anunció que pronto se bautizará con el nombre de Sara Facio a la Fotogalería del Teatro San Martín, fundada por ella en 1985. “Ya tiene su nombre, pero el 27 de mayo lo haremos oficialmente”, dijo Ricardes. Con García Montero, comparten una anécdota del día en que oficiaron de anfitriones en la Embajada Española en Argentina: “Estábamos invitados a un almuerzo, y resulta que la embajadora se había retirado del país, tras los insultos de Milei contra la esposa de Sánchez. ¡Quedamos a cargo! Fue un momento de muchísima unión, entendiendo esto: que nuestras culturas están por encima de cualquier cosa", recuerda Ricardes.

Esta vez, las recepciones están bien organizadas. “Venimos a participar en la Feria del Libro y a mantener reuniones con la Universidad de Buenos Aires, con la que colaboramos de manera muy estrecha en toda nuestra programación de enseñanza de español de lengua extranjera, proyectos del español como ciencia y la transformación tecnológica. El Instituto Cervantes es una red de difusión de la cultura del español, pues aprovechamos para mantener contacto. Fue muy emocionante en el día de ayer una visita a Charly García”, destaca García Montero.

Mañana se presenta en la feria del libro "El Papa Francisco, Borges y la literatura", editado por el Instituto Cervantes y la Fundación Jorge Luis Borges Santiago Filipuzzi

El poeta recordó su vez su primera visita a la Argentina, en 1984, cuando pudo conocer a Borges. Mañana justamente, también en la Feria, en La Rural, presentarán una edición realizada junto con la Fundación Jorge Luis Borges, El papa Francisco, Borges y la literatura, reedición de la obra publicada hace 60 años cuando Bergoglio era profesor y consiguió que el autor de El Aleph fuera a visitar a sus alumnos. La obra incluye la carta que el Papa escribió en defensa de la literatura en la educación (2024), además de otro escrito de Francisco dedicado a los poetas (2023), y más textos del propio García Montero, Victoria Kodama y cuentos de jóvenes premiados en certámenes de la Fundación. Francisco escribe en un fragmento: “La vida sin poesía no funciona”.

“Ha coincidido con la muerte del Papa y se llenó con un poco de melancolía, pero creo que tiene mucho interés”, dice García Montero sobre el volumen. De eso entiende, porque después de la muerte de su esposa, la escritora Almudena Grandes, al español le cuesta escribir sin que sea de pena: “Publiqué un libro en 2022 con los poemas que me motivaron la enfermedad y la muerte de mi mujer. Quedé muy marcado. Lo que escribí en estos meses, está guardado en un cajón y no lo voy a releer hasta 2026, intentando buscar caminos nuevos”, confiesa, en diálogo con LA NACION.

La visita guiada por la Fundación Walsh Facio incluyó al cuarto oscuro de Sara Facio, donde revelaba y copiaba sus fotos Santiago Filipuzzi

María Elena Walsh llegó pronto como autora a su vida: “Cuando comencé a investigar, me llamó la atención que una muchacha de 15 años empezara a publicar y a mezclarse un poco con la poesía argentina con tanta fuerza y con tanto respeto. Fui conociendo sus libros y hubo cosas que me interesaron por su capacidad para unir la poesía culta con la literatura infantil. También, para establecer un diálogo culto con lo popular y la recuperación de toda la tradición. Y otra cosa: para mí es fundamental que no se confunda calidad con dificultad. A mí su poesía me emociona porque consigue momentos de intensidad, de rigor y de capacidad utilizando un lenguaje muy cotidiano; hay pocas poetas que consigan con tanta claridad la calidad literaria, sin inventar un lenguaje raro, sino utilizando la lengua de todos”, explica. ¿Tendría algo que ver con su manía de hablarle a los niños? “Me han contado que ella consiguió escribir literatura infantil porque no hablaba como una adulta con los chicos, sino que recuperaba su condición infantil y escribía para ellos como la niña que fue”.