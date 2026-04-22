María Elena Walsh y Sara Facio, en Madrid: “Si las chicas estuvieran acá, estarían saltando de felicidad”

MADRID.— El hall de columnas de mármol y de techos altos del Instituto Cervantes es imponente. Graciela García Romero, presidenta de la Fundación María Elena Walsh Sara Facio, recorre la muestra con sus colaboradores e imparte una visita guiada a quienes oficiarán como guías de la nueva exposición del Instituto Cervantes de Madrid, a pocos pasos de las Cibeles. “Si las chicas estuvieran acá, estarían saltando de felicidad”, apunta. Se refiere a María Elena Walsh y Sara Facio, quienes tendrán en la capital española, desde hoy y hasta fines de julio, una exposición conjunta que recorre la obra de ambas artistas argentinas.

La palabra y la mirada es la mayor exposición conjunta en homenaje a estas dos artistas tan queridas en la Argentina, con tres muestras en una que, además del espacio para Walsh y para Facio, incluirá otro para la gestión de la Fundación, encargada de velar por el legado y la difusión de la escritora, intérprete y compositora, y de la fotógrafa. Se trata de una muestra de 230 piezas, en gran parte nunca exhibidas, la gran mayoría de su archivo, que atravesaron el Atlántico para presentarse en el Instituto Cervantes, con entrada libre y gratuita. La muestra está curada por García Romero y Silvia Mangialardi.

Documentos de identidad y pasaportes, imágenes de juventud, principales inicios en la escritura (como el manuscrito “Soy un árbol”, cuando Walsh tenía 16 años), una guitarra que el Paz Martínez le regaló a la intérprete, afiches originales —como los de las presentaciones en París de Walsh junto con Leda Valladares— y objetos personales están reunidos en un mismo espacio junto a algunas de las fotografías míticas de Facio, dirigidas a escritores como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo, Beatriz Guido, Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez.

La famosa foto de Walsh intervenida por Facio integra la muestra en Madrid Krause, Johansen

En octubre pasado se produjo el ingreso de las artistas en la Caja de las Letras, el tesoro que Cervantes construye en su custodiada bóveda mediante la donación de bienes y manuscritos originales aportados por los grandes artistas de las letras en nuestro idioma. En aquel momento no pudo concretarse la muestra en simultáneo, pero esta semana, en torno a la Semana del Libro, donde proliferan los homenajes y encuentros literarios, esta exposición, en esta prestigiosa institución, prolonga el homenaje en un momento propicio para celebrar a los lectores en Madrid.

“Las dos tenían carreras diferentes y cada una era muy respetuosa de la carrera de la otra. A Sarita le daba mucho pudor que su nombre estuviera en la Fundación, pero la convencí. No quería invadir el espacio de María Elena. La relación entre ellas dos tiene el rango de obra artística para todos los que las conocíamos, y para la sociedad en general, veíamos una relación de amor basada en el respeto, en la libertad, en la discreción, pero no en el ocultamiento. En la curaduría intentamos establecer lazos entre ambas; por ejemplo, la primera foto que Sara le hace a María Elena coincide con el primer recital para adultos que María Elena lleva a cabo”, explica García Romero.

Las curadoras de la muestra, Graciela García Romero y Silvia Mangialardi Gentileza

Luis García Montero destacó la concepción de esta muestra, que defiende la idea de memoria viva y no estática de ambas artistas, así como el activo convenio de colaboración entre el Cervantes y la Fundación Walsh Facio. “Son dos creadoras con un enorme impacto en la cultura en español, pero no lo suficientemente conocidas en España y esto va a servir para que los españoles conozcan mejor su obra”, agregó. También destacó que la obra de Walsh “desactiva una de las divisiones más persistentes de la cultura contemporánea, como la que separa lo popular de lo considerado alta cultura. Walsh no eligió entre ambas; las hizo dialogar”.

García Romero se refirió al impulso de Facio de crear la Fundación: “En ese gesto hay una decisión profunda, la de trasladar un vínculo del ámbito privado al espacio público, la de convertir una experiencia íntima en una responsabilidad colectiva y hacerlo a través de una institución que no solo preserva su obra, sino que continúa su ética, la de entender la cultura como un derecho y como una práctica esencialmente democrática. A estas dos mujeres las casó el amor, pero también el compartir el mismo horizonte de libertad como forma de vida y de creación”.

En la presentación realizada esta mañana estaba presente Rosa León, intérprete en España de las canciones de Walsh: “Siempre la tendré en mi corazón desde que la conocí, cuando yo tenía 21 años, y tuve un trato casi a diario durante un año. Vino a España a hacer un programa infantil, Cuentopos de Gulubú, y me mandaron unas cintas para que escuchara lo que componía esta cantautora argentina y no salía de mi asombro: era el talento en estado puro. Era una mujer que no daba puntada sin hilo”.

Dos artistas en una misma muestra

“Para hablar de Walsh hay que preguntarse quién fue: poeta, compositora, autora de canciones para niños y adultos, ensayista, pionera feminista y observadora crítica de su tiempo. Pero esto es insuficiente, porque ella no se deja encerrar en una definición e hizo de la libertad una forma de vida y de creación e hizo feliz a la infancia desde hace varias generaciones”, apunta García Romero. La muestra tiene siete apartados que recorre estas facetas: “Sus raíces: las tierras de la imaginación”, “Poeta, por siempre”, “El encuentro con el maestro”, “La ruptura”, “Profeta en su tierra”, “Juglar de España” y “La voz que ilumina en la dictadura”.

Preparativos de la inauguración de la muestra supervisados por la presidenta de la fundación, Graciela García Romero.

“La muestra propone un recorrido por núcleos significativos de la producción de Sara Facio concebidos no como una retrospectiva lineal, sino como un entramado que permite comprender la magnitud de su obra. Así, literatura, ciudad, historia política y márgenes sociales aparecen como territorios interdependientes en los que siempre eligió situar su mirada con imágenes que no imponen sentido, sino que permiten construirlo”, explica Mangialardi. Un mural del amplio vestíbulo que alberga la muestra expone las fotos con las que Facio retrató a los grandes autores de lengua castellana.

“Sobran los lugares en Buenos Aires”, plantea García Romero. Se refiere a la multiplicidad de espacios que podrían albergar una muestra de esta envergadura con la ilusión de que este anhelo se concrete pronto.