La Nobel Han Kang grabó un mensaje especial para sus lectores de la Argentina que pasarán hoy en la Feria

Para la Nobel de Literatura 2024, la surcoreana Han Kang, todos los humanos, los vivos y los muertos, estamos interconectados, dice la traductora al español de la obra de la Nobel, la surcoreana Sunme Yoon (Seúl, 1965), que hoy, a las 19, dará una charla sobre la obra de Han Kang en la Sala Carlos Gorostiza, en la Feria del Libro porteña. También se proyectará un breve video en el que la autora saluda a la Argentina y a sus lectores. La Nobel había visitado la 39ª edición de la Feria del Libro en 2013, para presentar su novela La vegetariana que había sido publicada primero por Bajo la Luna, en lo que fue la primera traducción de una obra suya en Occidente.

El pasado 4, Sunme Yoon -que vivió en la ciudad de Buenos Aires entre 1971 y 1991 y estudió en la Universidad de Buenos Aires- presentó en la Feria su propio libro Chamanas, monjes y sabios: Las religiones en Corea (Hwarang).

Sunme Yoon y Han Kang, interconectadas por la literatura

En la conferencia de esta tarde, la traductora y escritora hablará sobre un concepto clave en la obra de la autora de Actos humanos: la interdependencia. “Es un concepto cultural de origen budista, la interdependencia o interconexión, que no es religioso en Oriente, en Asia, en Corea. La idea de que todos estamos conectados no solo en el presente sino también en el tiempo y en el espacio. Esto lo muestro en una imagen que es la Red de Indra, una gran telaraña llena de gotas de rocío, todas idénticas y a la vez diferentes, únicas, que representan a los seres vivos y la telaraña viene a ser el universo. Si todos estamos conectados, todas nuestras acciones repercuten en el todo".

“Si se piensa de esa manera, todas las relaciones se vuelven importantes, incluso las que no pudieron ser -sostiene-. En sus novelas conviven los vivos y los muertos, no coincidimos en este tiempo pero sí en el universo, en esta interconexión. Por eso Blanco está dedicado a la hermana que murió a pocas de nacer y que ella nunca conoció, o en Imposible decir adiós, los muertos conviven con los vivos: es una mirada desde el infinito hacia lo particular; la vida y la muerte no son el comienzo ni el final, sino diferentes formas de existencia, la muerte es otra forma de existir. Es algo que aparece mucho en su obra”.

También hablará sobre La clase de griego y su relación con Jorge Luis Borges. “Esa novela, que es la preferida de ella, se publicó en 2011 en Corea -señala-. Lo contó: estaba escribiendo Sopla el viento, vete, que todavía no se tradujo al español, y empezó a leer a Borges, sobre todo Qué es el budismo de Borges y Alicia Jurado, y para despejarse escribió un tercio de La clase de griego. Los lectores piensan que como salió en español en 2023 tiene que ver conmigo, porque la traductora de pura casualidad resulta que es argentina, y porque La vegetariana se publica primero en la Argentina antes que en otro país del mundo occidental. Al año siguiente Han Kang vino a la Feria del Libro, hace doce años exactamente, por curiosidad, para conocer el país de origen de Borges. Son casualidades no tan casuales que tienen que ver con esa red de interconexión. Ella, que tiene una salud muy frágil, se animó a hacer ese viaje tan largo. En 2013 visita la Feria y, como se ve en la cuarta parte de su poemario Guardé el anochecer en el cajón (Lumen), que se titula ‘El invierno al otro lado del espejo‘, escribe doce poemas inspirados en Buenos Aires“. En uno de los poemas, dos ancianos ciegos se vuelven uno solo.

Portada del poemario "Guardé el anochecer en el cajón", de Han Kang, que incluye poemas inspirados en su visita a Buenos Aires

“No sé cómo se imaginará cada uno el Aleph de Borges, un espejo que refleja todos los espejos del mundo que es igual a esas gotas de rocío en esa gran telaraña que es la Red de Indra -reflexiona Sunme Yoon-. Si nos conocemos en esta vida, por algo es, por algo que pasó antes o en el futuro, y esto hace que todas las relaciones humanas se vuelvan importantes”.

En el video, de poco más de un minuto, la Nobel surcoreana recuerda que hace doce años estuvo en la Feria, donde la recibieron muy cálidamente, y que ahora estamos conectados a través de sus obras. “Dice que está muy contenta de que sus libros estén publicados en español, en la Argentina, y que hay que agradecer que estemos vinculados a través de un medio tan especial como son los libros”, concluye Sunme Yoon.