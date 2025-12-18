El Louvre abre parcialmente pese a la decisión de los trabajadores de mantener la huelga

PARÍS.- El museo del Louvre ha vuelto a mantener sus puertas cerradas a las nueve de la mañana, hora en la que se supone que los visitantes pueden comenzar a entrar en sus galerías. Los trabajadores han decidido en asamblea mantener la huelga. El cierre ya dejó a los turistas en la calle esta semana. Los sindicatos convocantes ni siquiera se han podido reunir con la directora de la pinacoteca Laurence des Cars. Pese a la negativa de los empleados, el museo decidió pasadas las 11.30 abrir sus puertas parcialmente manteniendo algunas salas cerradas.

El martes el museo permaneció cerrado por descanso semanal. Pero el miércoles, los visitantes estaban convencidos de que terminaría abriendo y desde las ocho habían formado una interminable cola alrededor de la pirámide de cristal por donde se accede a la pinacoteca. Fuera, un cartel —el mismo que el lunes— indicaba a los numerosos visitantes un retraso en la apertura del museo. “Sabemos que hay problemas, pero no creo que el Louvre vaya a cerrar tres días seguidos. Sería algo insólito, así que esperaremos porque ya tenemos las entradas y estamos solo dos días en París”, explica Torsten, un berlinés acompañado de toda su familia.

La asamblea, formada por unos 300 empleados, votó de forma unánime seguir con al huelga. Sin embargo, pasadas las 11.30, la dirección del museo avisó de que se abrirían las puertas, aunque solo de forma parcial con algunas salas cerradas. Una medida, entre otras cosas, que busca paliar las pérdidas millonarias que supone devolver el dinero de las entradas a los visitantes que no pueden acceder al recinto, como ocurrió el lunes.

Valérie Baud, representante del sindicato CFDT, advirtió una hora antes, contra una reapertura del museo en estas condiciones, casi dos meses después del espectacular robo de ocho joyas de la Corona: “No debería ocurrir que la dirección del Louvre ponga en peligro la seguridad del establecimiento”, alertó. “El preaviso de huelga se ha mantenido y la huelga fue votada por unanimidad”, insistió. “Las propuestas del Ministerio de Cultura fueron consideradas insuficientes e inaceptables por el personal”, comentó por su parte la CGT en su cuenta de Instagram.

El Louvre abre parcialmente pese a la decisión de los trabajadores de mantener la huelga Michel Euler - AP

Los sindicatos convocaron la huelga para protestar contra los problemas de falta de personal, el deterioro del edificio y el aumento de las tarifas para los visitantes no europeos. El lunes se celebró una reunión de crisis con los sindicatos en el Ministerio de Cultura, en primera línea en este asunto, para responder a la indignación de los trabajadores, alimentada también por la sucesión de contratiempos desde el robo (cierre de una galería, obras antiguas dañadas por una filtración de agua...).

La cadena de negligencias que permitieron el robo alcanza al anterior director del museo, Jean-Luc Martinez, que fue objeto de dos auditorías de seguridad alarmantes durante su mandato (2013-2021). Este martes, en la comisión del Senado que investiga la cuestión, rechazó haber descuidado “la prevención contra el robo” dentro del museo. “Contrariamente a lo que he leído, la cultura de la prevención contra el robo no había desaparecido”, declaró durante su primera comparecencia ante la comisión de asuntos culturales del Senado.

Hasta ahora, este alto funcionario había quedado en gran medida al margen de la polémica que salpica a su sucesora, Laurence des Cars, desde el robo del 19 de octubre, que dejó al descubierto la falta de equipamiento de seguridad del museo. Sin embargo, fue durante su presidencia cuando se llevaron a cabo dos auditorías de seguridad en 2017 y 2019, una de las cuales señalaba precisamente la “vulnerabilidad” del balcón utilizado por los ladrones en octubre.

La actual directora, Laurence des Cars, que volverá al Senado para ampliar sus explicaciones.