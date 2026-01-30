El Ministerio de Cultura porteño anunció a los ganadores del Concurso de Literatura, que sigue sin actualizar premios de $ 10.000 a $ 3000

Días atrás, la Dirección General de Desarrollo Cultural y Creativo del Ministerio de Cultura porteño dio a conocer los nombres de los ganadores del Concurso de Literatura del bienio 2022/2023, en las categorías de novela y libros de cuentos, que estaban pendientes. Entre los premiados, figuran reconocidos escritores, como Federico Lorenz, Mariana Travacio y Kike Ferrari. Los montos asignados por el gobierno porteño a los premios literarios, que no se actualizan desde 2015, son ínfimos: no superan los diez mil pesos. Durante la pandemia, se sumaron montos “excepcionales” de $ 30.000 a $ 18.000.

En la categoría de novela editada, el primer premio lo ganó Para un soldado desconocido (Adriana Hidalgo), de Federico Lorenz, sobre la temática de la guerra de Malvinas; el segundo, El náufrago sin isla (Interzona), de Guillermo Piro, y el tercer premio, La música de las cosas perdidas (coedición de Eduvim y UNR Editora), de Javier Núñez. Se entregó una mención honorífica a Nuestro peor fracaso (Conejos), de Cristian Godoy.

El título ganador del primer premio en la categoría de novela inédita fue Si estás leyendo esto, de Kike Ferrari. La novela, que salió publicada antes que el fallo del certamen, en febrero de 2025 en Fondo de Cultura Económica, sigue la pesquisa de dos dectectives aficionados en el subsuelo de la Biblioteca Nacional y se enfoca en el revólver con el que Jorge Luis Borges habría intentado suicidarse en 1935, en Adrogué.

En la categoría de libros de cuentos editado, el título ganador del primer premio fue Me verás caer (Tusquets), de Mariana Travacio; el segundo premio lo obtuvo Animales de compañía (Entropía), de Sonia Budassi, y el tercer premio, La paciencia del agua sobre cada piedra (Eterna Cadencia), de Alejandra Kamiya. La mención honorífica fue para La versatilidad de las cosas (Diótima), de Fabiana Galcerán.

En la categoría de cuento inédito el premio único lo ganó Corazón y fin del mundo, de Francisco Cascallares. El libro también se publicó antes del fallo del jurado, en noviembre de 2025, en el sello Indómita Luz.

El jurado estuvo integrado por los escritores Danilo Alberó Vergara, Patricio Zunini, Laura Massolo, Sergio Criscoloy Jorge Dubatti.

Los ganadores recibirán un premio único remunerado de diez mil pesos (primer premio), cinco mil pesos (segundo premio) y tres mil pesos (tercer premio). Consultadas por LA NACION, fuentes del Ministerio de Cultura indicaron que se estaba trabajando en “una posible actualización” de los ahora insignificantes montos fijados por el decreto 339 de 2015.

Aquellos autores que obtuvieron el primer premio de la categoría y el premio único accederán además a un subsidio mensual y vitalicio de poco más de un millón de pesos (si son mayores de cincuenta años), conforme lo establece la normativa vigente.

Desde el gobierno porteño informaron que ya fueron entregados todos los concursos correspondientes a los bienios adeudados y que durante 2026 sa lanzará la convocatoria del bienio 2024/2025. No obstante, la Unión de Escritoras y Escritores (UEE) informó que el Ministerio de Cultura no ha convocado a los premios especiales Ricardo Rojas y Eduardo Mallea en los bienios 2020/2021 y 2022/2023. Según las autoridades, estos llamados no se pudieron hacer “debido a la imposibilidad de realizar el procedimiento de manera presencial”. Agregaron que estaban trabajando para concluir las gestiones y “abrir la convocatoria a la mayor brevedad posible”. Los reclamos de la UEE se hicieron junto con la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.

María Wernicke, finalista de los Premios Andersen

La ilustradora argentina María Wernicke (Buenos Aires, 1958) resultó seleccionada como una de las seis finalistas en la categoría de ilustración de los Premios Hans Christian Andersen 2026 que otorga, cada dos años, la IBBY (Organización Internacional para el Libro Juvenil, por sus siglas en inglés). El Hans Christian Andersen es la máxima distinción internacional para autores e ilustradores de libros infantiles.

Hija de los escritores Enrique Wernicke y Rosa Dror Alacid, Wernicke recibió en 2022 el Diploma al Mérito de la Fundación Konex en la categoría de ilustración y fue candidata al Premio Astrid Lindgren Memorial en 2020, 2021 y 2022. Compite ahora con la italiana Beatrice Alemagna, la finlandesa Linda Bondestam, la china Cai Gao, la letona Gundega Muzikante y el egipcio Walid Taher.

La otra “esperanza sudamericana” de los premios es la escritora chilena María José Ferradas, finalista en la categoría de autor junto con Ahmad Akbarpour de Irán, Timothée de Fombelle de Francia, Lee Geum-yi de la República de Corea, Pam Muñoz Ryan de Estados Unidos y Michael Rosen de Reino Unido.

Los ganadores de los premios se anunciarán en la conferencia de prensa anual de IBBY, el 13 de abril de 2026 en la Feria del Libro Infantil de Bolonia.