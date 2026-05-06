La protesta de los jubilados y trabajadores de la Cultura llegó a los pasillos de la Feria del Libro

Esta tarde, la protesta de jubilados se dio en simultáneo en el Congreso de la Nación y también en los pasillos de la Feria del Libro. Integrantes de la agrupación Jubilados/as Insurgentes recorrió los pabellones con megáfonos y pancartas con leyendas como “La plata del Anses es de los jubilados” y “Callate Milei”. También pidieron por la libertad de los trabajadores Milton Tolomeo y Eneas Gallo, detenidos en la marcha del 11 de febrero cuando protestaban contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Al principio perplejo, el público de la Feria luego aplaudió a los manifestantes e hizo propias las consignas en contra del Gobierno. “Las y los jubilados venimos luchando desde hace varios gobiernos. Luchamos contra el plan de exterminio de los viejos y los sectores más vulnerables, propiciado por los grandes capitales imperialistas y yanquis sionistas”, señala uno de los volantes que repartieron. Como era de esperar, hubo cánticos en contra del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Pancartas, megáfonos y panfletos, en la protesta de jubilados en la Feria del Libro Gentileza Juan Francisco Baroffio

Junto con los jubilados, trabajadores de ATE Cultura hicieron una original protesta con grandes portadas de libros ficticios: “Las ruinas estatales”, firmado por “Jorge Luis Borgeres” (por el lapsus del secretario de Cultura Leonardo Cifelli en su encendido discurso en el acto de apertura de la Feria), “La deuda interminable”, de Toto Kaput, “La isla del tesoro del 3%”, de Javo y Kari, y “Yo salí de la pobreza. Construye tu propio manantial”, con la foto (con camisa hawaiana) y el nombre de Manuel Adorni en la portada.

"Las ruinas estatales", de "Jorge Luis Borgeres", “La deuda interminable”, de Toto Kaput, “La isla del tesoro del 3%”, de Javo y Kari, y “Yo salí de la pobreza. Construye tu propio manantial”, de Manuel Adorni, entre los libros ficticios ATE CULTURA

“El ajuste de las jubilaciones, el decaimiento de la educación y el vaciamiento de la Secretaría de Cultura, ¡no se pierdan estos libros que son los libros del año!”, pregonaba una de las manifestantes.

Jubilados y trabajadores estatales se detuvieron ante el stand de Penguin Random House en el Pabellón Verde -uno de los más concurridos esta tarde- y cantaron el Himno Nacional con integrantes del Coro Polifónico Nacional y la concurrencia. “Ver unidos cantando el Himno a gente de los stands, el público y los lectores fue muy conmovedor –dijo el editor Juan Francisco Baroffio a LA NACION-. En tiempos de tanta violencia discursiva fue un gesto lleno de esperanza”.