El periodista y escritor Jorge Fernández Díaz es declarado personalidad destacada de la cultura

El próximo miércoles el escritor y periodista Jorge Fernández Díaz será reconocido como personalidad destacada en el ámbito de la cultura. “Feliz y orgulloso por este gran reconocimiento como escritor, una vocación que abracé a los 12 años y un oficio que me acompañó toda la vida y atravesó mi labor como periodista durante estas últimas cuatro décadas”, tuiteó esta mañana el autor de La hermandad del honor y El puñal, entre otros títulos, y columnista de LA NACION.

A causa de la pandemia, el acto será sin público, aunque se lo podrá seguir por el canal de YouTube de la Legislatura. Entre otros, participarán el presidente de la Comisión de Cultura, el diputado Roy Cortina; la diputada porteña María Luisa González Estevarena -vicepresidenta 2ª de la Comisión de Cultura de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que impulsó el proyecto- y el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro. La presentación estará a cargo de uno de los maestros del escritor, Juan José Sebreli, “quizás uno de los últimos Borges del pensamiento que nos queda”, dice el homenajeado. “Con reconocimientos como este, siento que se cumple un destino, destino que lleva muchos años y que comenzó con mi madre”.

El reconocimiento de la Legislatura coincide con el de los lectores, que convirtieron la reciente novela del autor, La traición, protagonizada por el ambiguo Remil, en uno de los éxitos de la temporada que va por los 60.000 ejemplares vendidos. “Me siento muy honrado con esta distinción -dice Fernández a LA NACION-. Siempre que ocurren estos acontecimientos, diríamos institucionales, como el ingreso a la Academia Argentina de Letras o premios que he recibido, recuerdo cómo empezó todo esto, y recuerdo siempre a mi madre. Esto comenzó con la colección Robin Hood que ella, que solo leía a Corin Tellado y que era una inmigrante pobre, me entregó. Con ese gesto, me entregaba un mundo”. Los lectores de la obra de Fernández Díaz conocen a la madre del autor por su libro testimonial Mamá. “Eso se combinó con los Sábados de superacción, el ciclo de cine que veíamos con mis padres, con películas de Alfred Hitchcock, John Ford, William Wyler; esas dos vertientes, por un lado, Stevenson, Verne, Conan Doyle, y por otro lado esos grandes directores, me convencieron a los doce años de querer ser escritor”.

“La literatura siempre fue un refugio para mí -agrega-. Llegué al periodismo porque en ese momento era una bohemia literaria; mi intención era tratar de hacer literatura en papel de diario. No solo quería ser un escritor popular, que ama los géneros, sino también quise intervenir literariamente en los periódicos, haciendo folletines por entregas, con formas híbridas de relato, y en libros donde uso recursos literarios para contar historias, como en Corazones desatados”. Después de décadas de oficio en la prensa, Fernández Díaz siente que hace literatura con los insumos y herramientas que le brindó el periodismo. “Y cuando hago periodismo, lo hago con las armas que me dio la literatura, con el cuidado de la prosa y con la guerra de las palabras”. Periodista y escritor de libros policiales, de aventuras y de espionaje, Fernández Díaz también se destaca en la radio con su programa nocturno Pensándolo bien, en Radio Mitre, donde la agenda diaria cede lugar a la reflexión, el humor y la conversación sobre arte, música, filosofía y, por supuesto, literatura.

Sobre la trilogía conformada por El puñal, La herida y La traición y el reconocimiento de los lectores, el autor señala que Remil se ha vuelto un personaje popular. “Es algo soñado”, asegura. En abril, La traición se publicará en España. “Estoy preparando un ensayo que funde algunos de los textos y las obsesiones sobre las que he escrito en los últimos diez años y una crónica íntima, personal, de mi relación con la política desde los diecinueve años -anticipa-. Es un ensayo que vuelca todo lo que tuve que volver a estudiar para escribir los artículos de LA NACION; tuve que releer mucha historia argentina, mucha filosofía política, mucha sociología. Tuve que volver a autores que, en la juventud, había leído mal. Ese trabajo de biblioteca es clave para mis textos”. Todavía sin título, este texto es considerado por Fernández Díaz el más importante que escribió hasta ahora.