Visita al Museo Mitre del viceministro de asuntos multilaterales y cooperación de Panamá

En el marco de su visita oficial a la Argentina, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann, visitó el Museo Nacional Mitre, uno de los espacios patrimoniales más relevantes de la Ciudad de Buenos Aires, dedicado a la figura de Bartolomé Mitre y a la historia política e intelectual argentina del siglo XIX.

Durante el recorrido por el museo, dirigido por Gabriela Mirande Lamédica, pudo conocer sus salas históricas y apreciar las muestras artísticas en exhibición, entre ellas obras del pintor panameño Alfredo Sinclair, artista que realizó parte de su formación académica en Argentina.

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann, visitó el Museo Mitre

En el marco de la cooperación cultural, el museo puso a disposición sus espacios para estas exposiciones, iniciativa que reafirma los lazos históricos de amistad y cooperación entre ambos países.

La visita del viceministro Guevara Mann se desarrolló en el contexto de una agenda oficial en Argentina. Entre otras actividades, mantuvo un encuentro con el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, en donde abordaron proyectos de cooperación y de participación en actividades culturales; asimismo, sostuvo una reunión con el subsecretario de Política Exterior de la Cancillería argentina, Juan Manuel Navarro con quien repasó temas de la agenda multilateral, y a la vez reiteró la invitación al presidente Javier Milei para participar en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

La agenda además incluyó una disertación en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sobre la vigencia histórica del Congreso Anfictiónico como antecedente del multilateralismo americano; un encuentro en el Congreso de la Nación con el Grupo Parlamentario de Amistad Argentina‑Panamá, presidido por la diputada Mercedes Llano; una visita al Instituto Nacional Sanmartiniano; y una conferencia en la sede de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en Argentina, a invitación del director, Luis Scasso. También realizó una ofrenda floral al monumento al Libertador Simón Bolívar.

Estas acciones formaron parte de las iniciativas de difusión y puesta en valor histórico‑diplomático de la Conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, convocado e impulsado por el Libertador Simón Bolívar como expresión temprana de su visión de unidad, cooperación e integración entre las naciones americanas, cuyo aniversario será celebrado al más alto nivel, en junio próximo en la ciudad de Panamá.