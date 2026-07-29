El Premio Fundación Medifé Filba de Novela anunció a los diez semifinalistas

El Premio Fundación Medifé Filba de Novela anunció hoy los diez títulos semifinalistas de la “lista larga” elaborada por un jurado de preselección. En la séptima edición, se recibieron 280 novelas publicadas durante 2025 por 160 editoriales del país, con representación de once provincias (la mayoría de las obras provino de la ciudad de Buenos Aires). Representa un 60% más de títulos que en el año anterior.

Ahora, el jurado integrado por Gabriela Cabezón Cámara, Leila Guerriero y Alan Pauls deberá elegir, primero, los cinco títulos finalistas y, luego, el libro ganador. El premio consiste en seis millones de pesos.

Gabriela Cabezón Cámara, Leila Guerriero y Alan Pauls Collage

Los diez títulos semifinalistas son Cicuta para los oídos, de Sebastián Hacher (Eterna Cadencia); El paraguas de Chéjov, de Pablo Colacrai (Pre-textos); Hija biográfica, de Romina Paula (Entropía); Historia natural, de Marina Yuszczuk (Blatt & Ríos); Kurepa, de Martín Sancia Kawamichi (La Crujía); La madre de Beckett tenía un burro, de Matías Battistón (Emecé); La merma, de María Moreno (Random House); López López, de Tomás Downey (Fiordo); Si estás leyendo esto, de Kike Ferrari (Fondo de Cultura Económica), y Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores, de Roberto Chuit Roganovich (Alfaguara).

Libros como los de Colacrai, Battistón y Moreno no son estrictamente novelas, sino (tampoco estrictamente) crónicas, ensayos narrativos o relatos autobiográficos. “Esta lista fue elegida tras una profunda lectura, en la que se buscó sostener la solidez y calidad de los años anteriores, dar cuenta del rico acervo cultural narrativo y destacar las distintas corrientes por las que navega hoy la literatura argentina”, informaron los organizadores del concurso.

En la novela de Hacher, el protagonista, aquejado de misofonía, borda fotos de mapuches prisioneros de la “conquista del desierto” mientras se protege de la sonoridad urbana en el también ruidoso conurbano bonaerense; en la de Sancia Kawamichi (otra vez finalista del certamen), una pareja de jóvenes argentinos viaja al monte paraguayo, a la casa de un hombre que investiga extraños árboles; en la de Paula, una adolescente se muda a la casa de su madre, en las sierras de Córdoba. Historia natural, de Yuszczuk (finalista en ediciones anteriores del concurso), da voz a Virginia Moreno, hija del explorador Perito Francisco Moreno, en una ficción histórica que entrecruza la ciencia, el gótico y la violencia; El paraguas de Chéjov, de Colacrai, cubre lo autobiográfico, lo ensayístico y lo ficcional para reflexionar sobre el vínculo entre la escritura, el dolor y la reparación.

Algunos de los libros semifinalistas no son novelas FILBA

El libro de Battistón entrecruza el ensayo (sobre Samuel Beckett y sus traductores) con el relato biográfico y autobiográfico; el de Moreno, el manifiesto con el diario de rehabilitación del accidente cerebrovascular que la autora tuvo en pandemia; el de Downey narra la aventura de un soldado que toma la identidad de otro. En Si estás leyendo esto, de Ferrari, ambientada en la Biblioteca Nacional, conviven el policial, el western, el terror y el género fantástico, así como en Si sintieras bajo los pies las estructuras mayores, de Roganovich, conviven el weird, el terror ecológico, la ciencia ficción y la narración especulativa.

En ediciones anteriores ganaron el Medifé Filba de Novela El último Falcon sobre la tierra, de Juan Ignacio Pisano (Baltasara, 2019); Los llanos, de Federico Falco (Anagrama, 2020); Materiales para una pesadilla, de Juan Mattio (Aquilina, 2021, reeditada por Caja Negra en 2025); El ojo de Goliat, de Diego Muzzio (Entropía, 2023); la multipremiada Las niñas del naranjel, de Gabriela Cabezón Cámara (Random House, 2024), y, el año pasado, La ficción del ahorro, de Carmen M. Cáceres (Fiordo).

En octubre se anunciará la lista corta de cinco finalistas y, en noviembre, la novela ganadora.

En contra de la derogación de la ley 25.542

Días atrás, los organizadores del concurso dieron a conocer un comunicado en el que se expresan en contra de la derogación de la ley de defensa de la actividad librera (ley 25.542, también conocida como la del precio fijo) que otra vez impulsa el ministro y “coloso” (según Javier Milei) Federico Sturzenegger.

“El Gobierno vuelve a intentar derogar la Ley 25.542, la que fija un precio único de venta para los libros en todo el país -sostienen-. Ya lo hizo con el DNU 70/23 y con el proyecto original de la Ley Ómnibus, y ninguno de esos intentos prosperó hasta ahora. Nos oponemos a esta derogación. La ley protege algo que, si se pierde, no se recupera fácil: una red de librerías independientes que sostiene la circulación de la literatura en todo el país, y con ella, la posibilidad de que se sigan editando y traduciendo libros que no son best sellers”.

En UK, la eliminación del PVP condujo a un aumento del precio real de los libros, por el poder de mercado combinado de editoriales y grandes distribuidores. En Argentina, para darle un soporte más riguroso a la discusión de una reforma a la ley del Libro, el Congreso podría… pic.twitter.com/EUboCNLEyS — Nicolas Gadano (@ngadano) July 28, 2026

Indican que, en países donde se derogaron leyes similares, como el Reino Unido, la desregulación no abarató los libros. “Los precios subieron un 20% en conjunto, porque las grandes cadenas y luego Amazon empezaron a comprar tiradas completas con descuentos de hasta el 70%, y los editores tuvieron que subir el precio de tapa para sostener el negocio. [...] En Grecia, los precios sí bajaron después de la desregulación, pero porque coincidió con una recesión que también hizo caer el índice general de precios: bajaron los dos a la par. La brecha entre las librerías grandes y las chicas ya se había empezado a abrir antes de que cambiara la ley, no después”.

[...] “Ya existen dos casos reales de países que derogaron este tipo de leyes, y los dos muestran el mismo resultado. No hace falta esperar a ver si en la Argentina va a ser distinto”, advierten.