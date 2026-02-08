Irán sentencia a seis años de prisión a la galardonada Narges Mohammadi

TEHERÁN.- Un tribunal iraní condenó a la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, a seis años de prisión, según informó este domingo su abogado Mostafa Nili en la red social X. La activista, detenida en diciembre, fue acusada de conspiración y propaganda contra el régimen.

“Fue condenada a seis años de prisión por asociación y colusión para cometer delitos” y a “un año y medio por propaganda contra el Gobierno”, declaró Nili. También fue castigada con dos años de exilio interno en la ciudad de Khusf, en la provincia oriental de Jorasán del Sur, y una prohibición de viajar durante dos años.

Según la legislación iraní, las penas de prisión se cumplen simultáneamente. Nili añadió que el veredicto emitido no es definitivo y podría ser apelado.

En las últimas semanas, Mohammadi permaneció en régimen de aislamiento en la prisión de Mashhad tras ser arrestada el 12 de diciembre durante el funeral de Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos encontrado muerto bajo circunstancias sospechosas.

El fiscal Hasan Hematifar declaró entonces a los periodistas que ella había hecho comentarios provocativos en la ceremonia conmemorativa de Alikordi y había animado a los presentes a “corear consignas que rompían las normas” y a “alterar la paz”.

Aislamiento y deterioro físico

Mohammadi, de 53 años, llevaba una semana en huelga de hambre que terminó el domingo, según informó la Fundación Narges. “Tras semanas de aislamiento absoluto y corte total de las comunicaciones, finalmente pudo describir su situación en una breve llamada telefónica con su abogado”, indicaron en la fundación.

Una captura de un video publicado en redes sociales de Mohammadi hablando al público poco antes de ser arrestada en diciembre de 2025

El comunicado señalaba que Mohammadi había llamado a su abogado, Mostafa Nili, el domingo desde la cárcel. En su primera comunicación en los 59 días que lleva detenida, la activista le informó que fue trasladada a la sala primera del Tribunal Revolucionario de Mashad (noreste del país) y tras la audiencia se dictó la sentencia en su contra.

El abogado reveló luego en X que Mohammadi le manifestó que hacía tres días había sido trasladada a un hospital por su mal estado de salud. Sin embargo, contó que cuando le empezó a contar las circunstancias de su arresto, la llamada se cortó.

Nili expresó su esperanza de que, debido a los problemas de salud de Mohammadi, pueda ser puesta en libertad bajo fianza temporalmente para recibir tratamiento.

La Nobel de la Paz iraní

Mohammadi ganó el Premio Nobel de la Paz en 2023 por su lucha de veinte años por los derechos humanos, especialmente contra la pena de muerte en Irán y el código de vestimenta obligatorio para las mujeres iraníes, pese a estar en prisión. Sus hijos recogieron el premio en su nombre.

La presidenta del Comité Nobel, Berit Reiss-Andersen (izq.), aplaude mientras Kiana Rahmani y Ali Rahmani posan con el premio en nombre de su madre, Narges Mohammadi (retrato), durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2023 en el Ayuntamiento de Oslo el 10 de diciembre de 2023 FREDRIK VARFJELL� - NTB�

Durante el último cuarto de siglo, Mohammadi fue juzgada y encarcelada repetidamente: fue arrestada en trece ocasiones, condenada en nueve y encarcelada por última vez en 2021. A pesar de las condenas y el encarcelamiento, la activista de derechos humanos y de las mujeres continuó denunciando las violaciones de derechos fundamentales en Irán.

La ganadora del Nobel se encontraba en libertad condicional desde diciembre de 2024, cuando fue puesta en libertad por problemas médicos relacionados con “su estado físico tras la extirpación de un tumor y un injerto óseo”, según su abogado.

A finales de noviembre denunció que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma “permanente” salir del país. Las autoridades de la República Islámica no le emitían pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, quienes residen en París y a quienes no ve desde hace 11 años.

Protestas y represión del régimen

El caso de Mohammadi se inscribe en un endurecimiento de la represión contra la disidencia en Irán, que comenzó durante las casi tres semanas de protestas contra el régimen a finales de diciembre. La ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, dijo haber confirmado 6.961 muertos, en su mayoría manifestantes, y registró más de 51.000 detenciones.

Foto obtenida por The Associated Press que muestra los disturbios y protestas en Teherán, Irán, el 9 de enero del 2026. (Usuario de redes sociales via AP) UGC

Grupos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, afirman que Irán lleva a cabo más ejecuciones al año que cualquier otro país, con la excepción de China, para la cual no se dispone de cifras fiables.

Tras la fuerte represión a los manifestantes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con una intervención. En caso de ataque, Irán advirtió que apuntaría a las bases estadounidenses en la región y podría bloquear el estrecho de Ormuz, punto de tránsito clave para el suministro energético mundial.

