Centenario de Martha Mercader: autora best seller, guionista y diputada radical, repartió su vida entre la cultura y la política

En la ciudad de La Plata, cien años atrás, nacía la escritora, guionista de cine y televisión y militante radical Martha Mercader. Su padre, Amílcar Mercader, había sido abogado de Ricardo Balbín durante sus años de preso político en el peronismo y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Formada como profesora y traductora de inglés, comenzó a escribir narrativa en la década de 1960 tras su divorcio del historiador español Nicolás Sánchez-Albornoz, a quien conoció mientras estuvo becada en Europa y con quien tuvo dos hijos.

Escribió guiones televisivos para el ciclo Cosa juzgada, dirigido por David Stivel; de las películas Solamente ella, de Lucas Demare, y La Raulito, de Lautaro Murúa; de libros de cuentos, novelas y best sellers como la biogarfìa novelada Juanamanuela, mucha mujer, sobre la primera novelista argentina, la salteña Juana Manuela Gorriti; libros para chicos y la autobiografía Para ser una mujer (de 1992, donde evocó un episodio de violación del que fue víctima en España y que contó en uno de los almuerzos de Mirtha Legrand). Hoy, su obra literaria solo se encuentra en librerías de usados y en bibliotecas públicas, a la espera de lecturas contemporáneas.

También ocupó cargos políticos. Fue directora de Cultura de la provincia de Buenos Aires entre 1963 y 1966, directora del Colegio Mayor Argentino “Nuestra Señora de Luján”, de Madrid, dependiente del Ministerio de Educación, entre 1984 y 1989 (había sido designada por el “presidente constitucional” Raúl Alfonsín, remarcaba la escritora y correligionaria)​ y diputada nacional por la Unión Cívica Radical entre 1993 y 1997.

Martha Mercader fue escritora, guionista y diputada nacional

“Yo soy una radical del año 1930 y defiendo los principios que movilizaron los radicales -le dijo a María Moreno en una entrevista de los primeros años 2000-. El sufragio universal, que no era universal porque las mujeres no votaban, es decir el darle a cada uno el mismo valor, la libertad, la justicia y la igualdad. Ahora es muy difícil plantear ese tipo de búsquedas desde esa misma base. Los enemigos están mucho más diluidos que antes, cuando eran muy visibles. ¿Ahora contra quién te rebelás? ¿Quiénes son los que manejan? ¿Cómo arreglás esta situación social tan injusta? ¿La arreglamos en la Argentina o en el mundo entero?”. En Vos sabrás, de 2001, tramó una novela histórico-política con indicios autobiográficos.

“Martha fue una gran persona con muchas facetas, todas para destacar -dice el exdiputado y economista Jesús Rodríguez a LA NACION-. Escritora, periodista, funcionaria y culminó como diputada; tuve el honor de integrar la lista de candidatos a diputados nacionales del radicalismo que ella encabezó en 1993 en la ciudad de Buenos Aires. En la Cámara se ocupó de los temas de su especialidad y también de educación. Cálida, de trato afable y moderada fueron los rasgos distintivos de su accionar político”. Mercader encabezó la lista de candidatos a diputados por el radicalismo porteño, con el apoyo de intelectuales y artistas como Olga Orozco, Félix Luna, María Rosa Gallo, Perla Santalla, Rodolfo Rabanal y Oscar Hermes Villordo.

Déficit editorial: los libros de Martha Mercader no han sido reeditados

Mercader formó parte de una generación de escritoras argentinas que innovaron, conquistaron al público y abrieron puertas. “Conocí a Martha Mercader en aquellos comienzos de los años 80, cuando ya se había formado un círculo de escritoras que se atrevían a cuestionar modos de escritura y tratamiento de personajes femeninos que se enfrentaban a las convenciones de la época: Beatriz Guido, Marta Lynch, Silvina Bullrich, Luisa Mercedes Levinson, María Angélica Bosco, María Granata, María Esther de Miguel –dice la profesora y escritora Josefina Delgado–. Y de pronto hubo un libro que nos despertó: Juanamanuela, mucha mujer. Vendió más de cien mil ejemplares. Yo había empezado a trabajar en Círculo de Lectores, proponía convenios con editoriales para coeditar libros para sus socios. Y entonces inicié una colección de libros escritos por mujeres con ese título. Nos hicimos amigas, veníamos del radicalismo, y ella además tenía vínculos con la España republicana. Sus ideas también nos vincularon, y la visité en Madrid cuando el presidente Alfonsín la nombró para que presidiera el Colegio Mayor Argentino en Madrid. Había sido amiga del escritor español Juan Benet, a quien yo admiraba y todo esto nos unió”.

“En 1982, organicé una mesa en la Feria del Libro porteña con Isidoro Blaisten, Augusto Roa Bastos que entonces vivía en nuestro país y ella, donde hablamos de novela histórica y del concepto de best seller -recuerda Delgado-. En aquellos momentos, su novela sobre Juana Manuela Gorriti, escritora que rompió con las convenciones de su época y escribió y peleó por su amor, permitió a mi generación entender cómo, lo que luego se llamaría perspectiva de género, nos validaba ese mirarnos de una manera menos prejuiciosa, y por lo tanto descubrir nuestro rol y nuestras posibilidades de cuestionarlo”.

Acompañantes de Martha Mercader y los candidatos de la UCR en la ciudad de Buenos Aires, elecciones del 3 de octubre de 2993. Félix Luna, Strassera, Brandoni, Aguinis, Antin, Casasbellas, Leyden, Pergolini, Diego Bonadeo, entre otros

El escritor, abogado y académico Santiago Sylvester fue un gran amigo de Mercader. “Nos tratamos mucho en Madrid, donde yo vivía cuando ella fue nombrada por Alfonsín directora del Colegio Mayor Argentino, y luego nos frecuentamos en Buenos Aires cuando volví al país –dice el poeta desde Salta-. Estas son razones personales, de amistad, pero hay además razones más objetivas por las que merece que no le caiga la lápida del olvido, que es tan común en este país amnésico. Señalo dos. En primer lugar, sus aciertos de escritora. Recuerdo su novela Juanamanuela, mucha mujer, sobre la salteña que está considerada la primera mujer novelista de Latinoamérica. El libro de Martha tuvo un éxito arrollador, instaló el tema de la novela histórica en el país y además significó instalar la reivindicación de las mujeres, que estaban bastante omitidas en la cultura argentina. Publicó también Para ser una mujer, un libro con reivindicaciones directas, en el que cuenta experiencias muy duras que tuvo ella misma por su condición de mujer”. La autora, que había definido a Gorriti como “cabeza dura y al mismo tiempo aguerrida”, reveló que se veía reflejada en ella.

“La otra razón por la que merece que la recordemos es su trayectoria política, como militante de la Unión Cívica Radical -destaca Sylvester-. Fue diputada, y demostró siempre su talante profundamente democrático, que hoy no abunda, no solo en la política sino también en la sociedad. Estaba convencida de que la democracia es básicamente capacidad de dialogar precisamente con el que no se está de acuerdo, buscar consensos y tener respeto por las opiniones ajenas. Se ve entonces la diferencia con el panorama actual, de cualquier signo político. Recordar a Martha Mercader es recordar un ejemplo: algo que nos conviene como país”.

La escritora Silvia Plager conoció a Mercader en la librería que fue refugio de la cultura porteña por décadas, la librería Clásica y Moderna. “Nos conocimos cuando ella ya era una escritora de fama y yo acababa de sacar mi segunda novela, Prohibido despertar -dice Plager-. Conocía a Marha Mercader por su obra pero, en aquel momento, tenía éxito su libro Juanamanuela, mucha mujer. Nuestra relación comenzó en Clásica y Moderna a raíz de una nota que nos hicieron a ambas, a ella, como escritora consagrada, y a mí como a alguien que con sus primeros libros publicados por la editorial Galerna de entonces, comandada por el ya mítico Hugo Levin, nos abría las puertas a los nuevos escritores. Recuerdo que después la visité en su casa por una operación que la tuvo inmovilizada durante meses. Me dio consejos y fue buena conmigo. Durante el gobierno militar eran pocas las oportunidades de publicar. Y muchos colegas tuvieron que exiliarse. Fue para mí un orgullo que Martha, ya muy leída, aceptara una entrevista en la librería de los celebrados hermanos Poblet junto a una autora relativamente joven”.

La periodista y escritora Cristina Mucci conoció a Mercader en los años de la posdictadura. “Yo trabajaba en el diario La Razón, con Jacobo Timerman, cuando ella me escribió una carta. Fue una escritora muy conocida y una militante radical. Su autobiografía tuvo mucha repercusión”. Mercader estuvo presente en la célebre emisión de 1989 de Los siete locos en que el escritor David Viñas calificó a los demás invitados -entre otros, Luis Gregorich, Beatriz Sarlo y Pacho O’Donnell- como “intelectuales sumisos”. “A Martha también la increpó, y ella le contestó muy bien y con mucha altura; tuvo una actuación digna. Fue una mujer muy importante y hoy ya nadie se acuerda de ella”, dice Mucci. “Yo sé quiénes son los enemigos”, le dijo Mercader a Viñas.

Mercader murió a los 82 años, el 19 de febrero de 2010. Sus restos fueron inhumados en el Panteón de Actores, en el cementerio de la Chacarita.