“Regreso a casa”: el traspaso del sable corvo al Regimiento de Granaderos se volvió tendencia en las redes

Esta mañana, en la sede del Museo Histórico Nacional (MHN, Defensa 1600), comenzó el traspaso del sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, donde a partir de mañana estará exhibido en la sede del Cuartel de Palermo (Av. Luis María Campos 554), según informó la cuenta de Granaderos en redes sociales. Con el lema “Vení a visitar el sable del Libertador”, el histórico regimiento creado por San Martín recibirá visitantes de miércoles a domingos, de 11 a 19, en el mismo horario en que se lo podía visitar en el MHN (feriados inclusive). Al parecer, el Ministerio de Defensa activó los protocolos de seguridad, guarda y conservación que requiere semejante reliquia histórica. Con esta medida, el MHN pierde la “joya” de la colección, que a su vez queda separada del resto de los objetos sanmartinianos que resguarda el Histórico.

¡Vení a visitar el sable del Libertador!

A partir de este domingo 8 de febrero, desde las 11 h, te esperamos en el histórico Cuartel de Palermo para conocer el sable del Padre de la Patria.

📅 De miércoles a domingo y feriados, de 11 a 19 h.

Entrada libre y gratuita.

En su cuenta de X, el Ministerio de Defensa, a cargo del teniente general Carlos Alberto Presti, informó que había comenzado “el regreso a casa” del sable corvo al Regimiento de Granaderos. “La unidad creada por el propio Libertador y Padre de la Patria asumirá su custodia militar permanente”, se indica. El decreto 81/2026 que oficializó el traspaso lleva las firmas del Presidente, desigando “granadero honorífico” en 2025, y de Presti.

La conservadora y curadora del Museo Histórico Nacional, María Paula Olavarrieta, acompañada por Aníbal Garrido, entregaron la reliquia a los granaderos Gentileza

La cuenta de la Casa Rosada también remarcó que “un símbolo de nuestra historia, honor y libertad” regresaba “al resguardo de quienes heredaron su legado”, aludiendo al hecho de que el sable estuvo en Granaderos entre 1967 y 2015, hasta que un decreto de Cristina Kirchner hizo que “regresara” al MHN, donde había sido donado en 1897 por Manuela Rosas y Máximo Terrero, uno de los hijos de Juan Nepomuceno Terrero, que recibió la espada como legado de Juan Manuel de Rosas. En las comunicaciones oficiales, estos datos no se explicitan. Los descendientes de la familia Terrero presentaron esta semana una medida cautelar con el objetivo de suspender el traspaso; si bien la Justicia desestimó el reclamo, dejó abierta la posibilidad de que los Terrero, con el apoyo de especialistas, prueben el argumento de que la donación había sido hecha “con cargo” al MHN.

Comenzó el traslado del Sable Corvo del General San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo, donde quedará bajo custodia militar permanente.



Tal como lo indicamos, cumpliendo el mandato de @JMilei se implementó el traspaso bajo un estricto protocolo de conservación y…

Quien por primera vez en toda la “batalla del sable corvo” expresó su opinión en público fue el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli. “Tal como lo indicamos, cumpliendo el mandato de @JMilei se implementó el traspaso bajo un estricto protocolo de conservación y preservación del bien histórico -señala el funcionario-. Además, la Directora Nacional de Museos [María Paula Zingoni] y la Coordinadora del Equipo de Conservación [Mariana Valdez] de la Secretaría de Cultura de la Nación acompañarán todo el trayecto del Sable durante esta jornada hasta su destino final en Granaderos”. El martes, Valdez estuvo unas horas en el MHN para preparar un informe sobre el estado de la reliquia (informe que ya había sido elaborado por el equipo de conservación del Histórico y que la funcionaria entregó en Presidencia).

El Sable Corvo del General José de San Martín llega al histórico Convento de San Lorenzo y vuelve a pisar el suelo donde se forjó una de las gestas fundacionales de nuestra Patria, a la espera de la Ceremonia de Entrega al Regimiento de Granaderos.

El exministro de Defensa y actual diputado Luis Petri, que en su gestión no pudo conseguir que el sable corvo regresara a Granaderos, se expresó en X: “El Presidente de la Nación @JMilei en un acto de estricta justicia con la historia, dispuso llevar el sable corvo de San Martín al lugar donde no debió irse, el Regimiento de Granaderos a Caballo, regimiento que fue creado y liderado por el General San Martín a solo 6 días de su llegada al Río de la Plata! Ese sable corvo, acompañó a San Martín en toda su gesta libertadora como lo hicieron sus Granaderos, que fueron -en palabras de Mitre- una escuela rudimental en la que se educó una generación de héroes, a partir de hoy será el custodio del bien más preciado de General, así como es custodio de sus restos en la Catedral Metropolitana!”. San Martín no usó el sable corvo en territorio argentino.

También el intendente de la localidad de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, celebró el traspaso del sable corvo a la unidad militar. A manera de improvisado cronista, detalló la llegada de la reliquia al Campo de la Gloria, donde tuvo lugar la batalla de San Lorenzo. Según pudo saber LA NACION, Raimundo había pedido la reliquia histórica al MHN para utilizarla en un acto oficial.

La medida del Presidente fue interpretada como un gesto político de acercamiento con las Fuerzas Armadas (este año se conmemora el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976) y también como una “contramedida” de la que tomó el kirchnerismo en 2015, al retirar el sable de Granaderos y devolverlo al MHN.

“Bernardino Rivadavia disolvió el glorioso cuerpo de Granaderos a Caballo creado por San Martín para borrar las huellas del Gran Capitán, 200 años después, el mejor heredero del primer endeudador, le roba a la mayoría de los argentinos la posibilidad de admirar el sable corvo”, sostuvo el historiador, periodista y exfuncionario Hernán Brienza en X. “Incomprensible el affaire del ‘sable corvo’. El 100% de los historiadores dicen que debe estar en el Museo Histórico. Puro capricho egomaníaco de Milei. Un papelón más”, posteó el filósofo Luis Diego Fernández.