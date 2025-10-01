El sortilegio
- 1 minuto de lectura'
El teatro en sus múltiples variantes performáticas no pierde el pulso en Francia. Así lo demuestra la compañía Gratte Ciel (nombre que alude a edificio o rascacielos), creada en Arlés en 2013, y que desde ese momento apuesta a desafiar las leyes de la gravedad, así sea en espacios cerrados como a cielo abierto. En esta imagen, un performer de Gratte Ciel, encaramado sobre unos zancos de altura desmesurada, celebra la 10° edición del Festival Internacional de Artes de Burdeos. Hasta el 19 de octubre, esta ciudad será escenario de intervenciones de artes visuales, danza, teatro y las diversas –y sofisticadas– derivaciones contemporáneas de aquel viejo espacio de prodigios, el circo. Para la escéptica mirada actual, inmune a cualquier cosa parecida a la magia, la visión de este artista bien podría funcionar a modo de pequeño sortilegio.
Otras noticias de La historia detrás de la foto
- 1
Los tesoros de María Elena Walsh y Sara Facio que viajan a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes
- 2
Florencia celebra a Beato Angelico con una muestra imperdible
- 3
Isabel Allende, en Buenos Aires y a sala llena: “Me inspiran las mujeres fuertes que viven sin gloria”
- 4
Quién es Samanta Schweblin, la argentina que suena como candidata al Nobel de Literatura