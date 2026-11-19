Sotheby’s subastó hoy en Nueva York la Legendary Collection Blaquier Arrieta en las salas de The Breuer, el edificio brutalista de avenida Madison. Oliver Barker bajó el martillo para las doce obras reunidas por Carlos Pedro Blaquier y Nelly Arrieta en una suma millonaria y marcó un récord: US$190.430.000 en un solo cuadro, el Van Gogh. “Es la obra del artista vendida al precio más alto hasta la fecha en una subasta”, anunció Sotheby’s.

Tras más de cincuenta años en suelo argentino, sin haberse mostrado jamás en público, las piezas integrarán ahora importantes colecciones públicas y privadas. “Es uno de los Van Gogh más excepcionales que hayan llegado jamás a subasta”, dijo Baker antes de comenzar. El piso estuvo en los 90 millones. En cuestión de segundos casi había duplicado su valor.

"Castaños en flor" (1890), de Vincent van Gogh Cortesía de Sotheby’s

Castaños en flor entra así en el cuarto puesto del top ten de las obras más caras vendidas en subastas, modificado en noviembre pasado cuando ingresó en el segundo puesto Retrato de Elisabeth Lederer de Gustave Klimt, alcanzar en Sotheby’s US$236.360.000 millones, una cifra récord para el arte moderno. En mayo último, pintura Number 7A (1948), de Jackson Pollock, se ubicó en el cuarto puesto del codiciado ranking, al rematarse en Christie’s de Nueva York por US$181,185 millones. El primer puesto es más difícil de alcanzar: Salvator Mundi, circa 1500, Leonardo da Vinci fue vendido por Christie’s en más de U$S 450 millones.

"Arlequín" (1888-90) de Paul Cézanne Cortesía de Sotheby’s

El conjunto Legendary. The Blaquier-Arrieta Collection sumó en total US$411.978.000, y fue la subasta más esperada de la temporada, con rarezas que salieron a un mercado donde los maestros ya están agotados y se conservan en los mayores museos de las capitales globales. Además del Van Gogh, se vendieron obras clave de Paul Cézanne, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Claude Monet, Paul Gauguin, Alfred Sisley, André Derain, Henri de Toulouse-Lautrec y Maurice de Vlaminck.

"La plaza del teatro Francés y la avenida de la Ópera, sol de tarde en invierno" (1898), de Camille Pissarro Cortesía de Sotheby’s

Las obras salieron del país después de un largo trámite que cumplimentó las instancias de la Secretaría de Cultura, la Aduana y el Banco Central, en julio de 2019. Por cuestiones de seguridad y criterios de preservación, decidieron conservarlas en Luxemburgo, en un sitio especialmente acondicionado para la guarda. Luego que se decidió subastarlas, Sotheby’s las sacó de gira para buscar clientes: las doce obras maestras del impresionismo y posimpresionismo se exhibieron en Taipéi, Hong Kong y París, antes de llegar a la sala de la Avenida Madison.

"En una canoa (Joven en una barca)" (1877), de Pierre-Auguste Renoir Cortesía de Sotheby’s

La pintura de Van Gogh fue realizada en Auvers-sur-Oise, en los dos últimos meses de vida. Castaños en flor fue realizada en mayo de 1890, cuando el pintor estaba recién salido del psiquiátrico de Saint-Rémy y experimentó una oleada de optimismo y energía, inspirado por la “abundante y hermosa vegetación”, como escribió. Subió la temperatura de la subasta y la atención mundial (quizá también su valor), cuando hace pocos días una familia reclamó su restitución por haber sido vendida en 1936 bajo coacción nazi. Los herederos de la familias Fisher y Blaquier Arrieta pudieron llegar a un acuerdo ayer, para que la pintura saliera hoy a la venta con este conflicto ya resuelto. Barker anunció el acuerdo antes de comenzar la puja.

"Antes de la carrera" (1877), de Edgar Degas Cortesía de Sotheby’s

Otra joya de la colección marcó récord: Arlequín forma parte de una serie sumamente rara de pinturas de arlequines que Cézanne realizó entre 1888 y 1890, con su hijo Paul, de 17 años, como modelo, muy parecido al que se conserva en la National Gallery of Art de Londres. Partió de U$S 90 millones y fue la más peleada. “Tomensé su tiempo”, alentó Barker, y después de segundos eternos bajó el martillo en US$111 millones. La última pieza de esta serie que salió a subasta, Los jugadores de cartas, fue adquirida por la colección nacional de Qatar en 2011 por US$250 millones, el precio más alto registrado hasta ese entonces para una obra de arte.

"El Jardín de las Tullerías" (1876), de Claude Monet Cortesía de Sotheby’s

El Renoir, En una canoa (Joven en barca), trepó rápido de un millón en otro, de los U$S 18 millones de base a los US$27,5 millones en que fue vendido por teléfono. Es la pintura más grande de Renoir de la década de 1870 y la obra más importante del artista que haya llegado al mercado en más de veinte años, y por eso se pensó que podía llegar a valer U$S 35 millones. Se trata de una escena de navegación pintada en el verano de 1877, año en que los impresionistas adoptaron ese nombre. Es de la misma época en que pintó Baile en el Moulin de la Galette que se guarda en el Musée d’Orsay de París.

"Flores en una copa" (1877), de Paul Gauguin Cortesía de Sotheby’s

Dos vistas de París: una es la pintura de Pissarro de 1898 La plaza del teatro Francés, la avenida de la Ópera, sol de tarde en invierno, nunca antes subastada y sin exhibirse desde 1958. A buen ritmo, subió de US$16 a 24,2 millones, lejos de los U$S 40 millones a los que pensaban venderlo.

La otra es la de Monet, El jardín de las Tullerías, de 1976. Fue el lote 4, después de una fuerte puja entre un comprador presencial y otro telefónico, llegó a los US$20,23 millones para el postor más decidido, que estaba en la sala. Las obras de Monet que representan París rara vez salen al mercado, ya que la mayoría se encuentra en colecciones de museos, como el Musée d’Orsay y el Musée Marmottan Monet de París. Esta pintura salió a subasta luego de una destacada trayectoria: perteneció a Ernest May, exitoso financiero y banquero parisino que apoyó decididamente a los impresionistas desde alrededor de 1875, y a Joseph Stránský, director de orquesta, compositor y coleccionista checo que sucedió a Gustav Mahler al frente de la Filarmónica de Nueva York. En 1979, los Blaquier la adquirieron a Wildenstein y la incorporaron a su colección.

"Barcos en el puerto de Collioure" (1905), de André Derain Cortesía de Sotheby’s

Por US$18 millones, se vendió Antes de la carrera, el pastel ecuestre de Degas de mayor tamaño y más acabado que permanece en manos privadas. Adquirido en 1895 por Harris Whittemore, destacado industrial de Connecticut y uno de los primeros coleccionistas estadounidenses de arte impresionista, este pastel ingresó más tarde en la colección de Sidney F. Brody y su esposa, Frances Lasker Brody, dos de los coleccionistas de arte moderno más importantes de Los Ángeles y figuras clave en la fundación del Los Angeles County Museum of Art (LACMA).

Flores en una copa forma parte de un pequeño grupo de naturalezas muertas que Gauguin pintó durante sus últimos años en Tahití. Otras grandes naturalezas muertas del mismo período se conservan hoy en el Museo de Israel, el Nasjonalmuseet de Oslo, la Ny Carlsberg Glyptotek, la Fundación Bührle de Zúrich y el Museo del Hermitage. Con la de los Blaquier Arrieta, son íconos del modernismo. Partió de una base de U$S 4,2 millones y alcanzó rápido los US$6 millones.

La obra de Toulouse-Lautrec Mujer sentada de perfil hacia la izquierda, de 1890, aspiraba a venderse en U$S 5 millones. Llegó a alcanzar su base, y se fue por US$3,9 millones.

"Mujer sentada de perfil hacia la izquierda" (1890), de Henri de Toulouse-Lautrec Cortesía de Sotheby’s

La primera pieza en subastarse fue Naturaleza muerta con jarra azul, de Maurice de Vlaminck (1906–1907), Era la primera vez de la pintura en una puja pública. El martillo se bajó en U$S2,5 millones.

Siguió con Barcos en el puerto de Collioure, 1905, una de las expresiones más emblemáticas de la visión fauvista de André Derain, que partió de U$S3,2 millones y trepó a US$5 millones con la puja ganadora que llegó por teléfono.

"Naturaleza muerta con jarra azul" (1906), de Maurice de Vlaminck Cortesía de Sotheby’s

El paisaje del primer impresionismo La Seine à Port-Marly, de Alfred Sisley, de 1873, se vendió por teléfono en US$1,08 millón.

"El Sena en Port-Marly" (1873), de Alfred Sisley Cortesía de Sotheby’s

La nevada Casa de Piette en Montfoucault, de Camille Pissarro, de 1875, fue de las pocas que superó su valor estimado máximo. Aspiraba a llegar a los U$S900.000 y se fue con un postor telefónico que pagó US$2 millones. Por ahora, no hay datos de ninguno de los compradores, pero ya llegarán las noticias.