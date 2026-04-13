Madrid otorga la Medalla Internacional de las Artes a Mario Vargas Llosa, a un año de su muerte

MADRID.— El premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa fue distinguido hoy, a un año de su fallecimiento, con la Medalla Internacional de las Artes, otorgada por la Comunidad de Madrid a través de su máxima autoridad, Isabel Díaz Ayuso, quien consideró que el autor de La ciudad y los perros conservó siempre una “coherencia tan poco frecuente” en su defensa de la libertad.

En la Real Casa de Correos, sede oficial de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso otorgó, a modo póstumo, al hijo mayor del escritor, Álvaro Vargas Llosa, en representación de su padre, la Medalla Internacional de las Artes. La presidenta de la Comunidad de Madrid destacó que el galardonado defendía sus posiciones “contra viento y marea” y “contra los prejuicios de unos y la intolerancia de muchos”.

A su vez, consideró Díaz Ayuso que Vargas Llosa era un “liberal convencido, obstinado incluso” y recalcó la valentía que manifestó para asumir, a pesar de los costes, su posición en la defensa de valores democráticos: “Hay que estar “dispuesto a asumirlos muchas veces en soledad para poder aspirar a decir la verdad en tiempos difíciles”.

“Estamos aquí para celebrar a una persona excepcional, no solo al escritor y a su obra, sino también a una forma de abordar la literatura, a una forma de ser y de estar en el mundo”, agregó Díaz Ayuso y consideró que su obra “seguirá viva en los hogares, en las estanterías compartidas por las familias y en las bibliotecas de todo el mundo”.

La Medalla es un reconocimiento a la difusión de las letras hispánicas a lo largo de toda la trayectoria de Vargas Llosa, así como una distinción por su papel en la proyección de Madrid como referente cultural. Vargas Llosa incluso se subió a los escenarios españoles en 2013 de la mano de Los cuentos de la peste, de la mano de Aitana Sánchez-Gijón. El escritor no solo pasó en Madrid sus últimos años de vida, sino que se doctoró en 1971 en la Universidad Complutense de Madrid. Incluso Vargas Llosa. obtuvo la nacionalidad española en 1993 y fue elegido miembro de número de la Real Academia Española en 1994.

Horas más tarde se realizó otro acto en homenaje a Vargas Llosa, en el Ateneo de Madrid, a cargo de la Cátedra que lleva su nombre. Sergio Ramírez, Carlos Granés, José Sacristán y Magüi Mira, entre otros, participaron del mismo.