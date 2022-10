Espejismos

escuchar

Diríase una escena de ciencia ficción, un fotograma escapado de la película La llegada y sus alusiones a extrañas naves espaciales y circulares códigos alienígenas. Pero no. Es muy real y terrestre esto que vemos aquí. Tan real como todos los trabajos del danés Olafur Eliasson, artista dedicado al arte público, las instalaciones de gran tamaño, las inmediaciones del land art. La obra de su autoría que ahora captura nuestra mirada es Shadows travelling on the sea of the day, monumental despliegue de plataformas circulares en el desierto de al-Zubarah, al norte de Qatar. Observen la imagen: si la mujer vestida de rojo alza la mirada, no verá el cielo sino su propio reflejo. Eliasson instaló enormes espejos que invitan a hundirse en el enigma de lo especular. Avanzadas oníricas en las arenas que, hoy por hoy, mayores expectativas despiertan en todo el planeta.

Temas La historia detrás de la foto