La pasión no se explica, no se mide, no se limita. Ni la pasión ni el vértigo del coleccionismo, que se le parece. Hace tiempo que Surya Wijaya Ang, comerciante de Banda Neira, Indonesia, sigue las andanzas de Lionel Messi y colecciona cuanto modelo de remera haya usado el argentino. Y ahí están, capturados en una selfie aérea: azul, celeste, blanco, amarillo, rojo y más. Cada color –o sus combinaciones– tiene una historia a cuestas; los pasos de la Pulga a través de algo que ya excede al mero deporte. Un arco iris agitado; prendas como ecos lejanos de las que, efectivamente, Lionel portó, sudó, estrujó y revoleó sobre su cabeza en algún gesto triunfal. Miren el gesto del coleccionista, su alegría tranquila, la satisfacción del guerrero (a su modo, lo es) que descansa con los trofeos a salvo. Messi es un nombre estampado en mil géneros, el estado de gracia con el que se traman las leyendas.

Temas La historia detrás de la foto