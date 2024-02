escuchar

Las “despachos” que el escritor británico-pakistaní Hanif Kureishi (1954) dicta a su hijo Carlo y publica en la plataforma Substack cumplieron un año en enero. “Ciertamente el tiempo no ha pasado volando, pero este blog me mantuvo vivo -escribió con british humour el narrador y guionista, que no puede mover brazos ni piernas-. Gracias por su lealtad y continuo apoyo”. El autor de Intimidad había comenzado a compartir sus crónicas en redes sociales desde la cama de un hospital italiano, días después del accidente que tuvo en Roma el 26 de diciembre, durante el “Boxing Day”, y que lo dejó inmovilizado.

Sachin y Hanif Kureishi, en la intimidad que ha sabido retratar el escritor Hanif Kureishi

A mediados de enero de 2023, mientras se hallaba internado en Italia, abrió en Substack el blog “The Kureishi Chronicles”, donde los lectores pueden abonar a fin de colaborar con los costos del tratamiento. Kureishi, que organizó certámenes de cuentos cortos para suscriptores, conversa con los lectores y publica relatos inéditos y entrevistas, además de “despacharse” sobre escritura, sexo y drogas y música, recuerdos, programas de televisión y escritores que admira. En junio del año pasado, regresó a Londres con su familia.

“Desde mi accidente tuve que desarrollar un nuevo método de escritura, dictando directamente a un miembro de mi familia, en general Carlo -recapituló Kureishi el sábado pasado, en una ronda de preguntas con suscriptores-. Como él está sentado aquí, con los dedos sobre la computadora, me presiona para que produzca el trabajo de inmediato. No puedo esperar que llegue la inspiración, así que tengo que abrir la boca y empezar a hablar, más o menos sin pensar. Tal y como resultó, y para mi sorpresa, es un método que me está funcionando bien. Nunca supe que sería así, pero te anima como escritor a seguir adelante y no preocuparte demasiado, al menos inicialmente, por la calidad. La cuestión es producir un primer borrador útil, que luego pueda revisarse para que tenga más sentido. Así es como me gusta trabajar ahora. No me gustaría volver al antiguo método de estar sentado en el escritorio, que es demasiado lento”.

Después, padre e hijo editan el dictado. “El primer día elaboramos un borrador y el segundo lo revisamos palabra por palabra para hacerlo presentable”.

“Es importante cuando se escribe, o incluso se crea algo, estar atento a la audiencia -recomienda Kureishi-. Puede ser una persona, varias o una multitud. Eso te ayudará a orientarte como escritor, de modo que cuando leas algo que hayas escrito pregúntante: ¿se aburrirán con esto, todavía están con nosotros o ya se han ido?”.

A los aspirantes a novelistas les sugiere arrancar con un comienzo impactante. “No debe haber páginas de calentamiento, de introducción lenta en la historia. Lo mejor es que empiece de forma espectacular. Esto ayudará al lector a interesarse en la historia”. Y agrega: “Si es posible, la historia debe tener un ritmo determinado, que mantenga al lector concentrado en el libro. Como escritor, debes poder separarte entre autor y lector. Sé que esto suena tonto, pero es posible. No soy alguien que se dedique al arte por el arte, ni tampoco me gusta que el arte sea puramente comercial. Los mejores artistas, los que admiro –Miles Davis, los Beatles, Hitchcock, etc.– son los que saben combinar ideas serias dentro de un formato comercial”.

Aún no se anunció la fecha de publicación del libro con las crónicas de Kureishi. No obstante, en mayo el sello estadounidense City Ligths Books lanzará Stories from the Center of the World: New Middle East Fiction, una colección de veinticinco relatos de escritores de orígenes de Medio Oriente y África del Norte compiladas por Jordan Elgrably, con el propósito de contar aspectos de la cultura árabe-musulmán en el mundo. Además de Kureishi, participan Salar Abdoh, Leila Aboulela, Farah Ahamed, Omar El Akkad, Sarah AlKahly-Mills, Nektaria Anastasiadou, Amany Kamal Eldin, Jordan Elgrably, Omar Foda, May Haddad, Daniel Haghihi, Malu Halasa, MK Harb, Alireza Iranmehr, Karim Kattan, Ahmed Salah Al-Mahdi, Diary Marif, Tariq Mehmood, Sahar Mustafah, Mohammed Al-Naas, Ahmed Naji, Mai Al-Nakib, Abdellah Taia y Natasha Tynes.

Kureishi contó que la actriz y directora británica Emma Rice trabaja en la adaptación teatral de su novela El buda de los suburbios. En 1993, con dirección de Roger Michell y guion de Kureishi, se estrenó una miniserie basada en la primera novela del escritor.