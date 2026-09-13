Arte, moda, arquitectura y diseño unen fuerzas para potenciarse

“El mundo del diseño es más auténtico y menos snob que el del arte”, aseguró alguien que conoce muy bien ambos, mientras varias diseñadoras lloraban el jueves en el Moderno. Minutos antes de la inauguración de la muestra Vestir Mundos, concebida a partir del archivo de Fundación IDA con prendas de grandes referentes en el tema, se emocionaron al ver sus creaciones exhibidas en un museo.

Entre estas últimas se contó una de las integrantes del colectivo Therapy Recycle and Exorcise –las hermanas Paula, Mariángeles y Andrea Aguirre, residentes en Córdoba y Berlín-, que acaba de ingresar al acervo institucional con dos piezas: un “vestido armadura”, realizado con zapatillas recuperadas y deconstruidas, y el look de novia “La llorona”, confeccionado con vestidos de novia donados, fragmentos de calzado y textiles reutilizados.

En el centro ya la derecha, las piezas del colectivo Therapy Recycle and Exorcise exhibidas en la muestra "Vestir Mundos" que pasaron a integrar la colección del Moderno JULIAN BONGIOVANNI

Si hay diferencias entre las dos disciplinas, en Buenos Aires cada vez se nota menos. Como cierre de la edición 29 de DesignersBA, plataforma que reúne a diseñadores de indumentaria argentinos consagrados y emergentes, el diseñador Pablo Ramírez presentó el viernes en el Moderno un cortometraje de Ignacio Masllorens sobre su reciente libro, Archivo Ramírez, y una performance con piezas icónicas de su producción.

“Estoy contenta de ser parte de esta generación de diseñadores que trajo el arte a la moda”, dijo en el Moderno Cora Groppo, diseñadora de los vestidos que se ven en primer plano JULIAN BONGIOVANNI

Este museo, que celebra este año siete décadas, incluye además piezas de su importante colección de diseño en la muestra Moderno y Metamoderno. Por ejemplo, una silla diseñada por Alejandro Bustillo para el hotel Llao Llao y otras de Amancio Williams y Susi Aczel, cofundadora de Interieur Forma, presente en la inauguración de Vestir Mundos.

Arte y diseño en la muestra "Moderno y Metamoderno" Josefina_Tommasi

“Estoy contenta de ser parte de esta generación de diseñadores que trajo el arte a la moda”, dijo Cora Groppo, acompañada por otros pioneros como Jessica Trosman y Martín Churba. “Pongamos el trabajo de moda en la Argentina, de una vez y para siempre”, agregó entre aplausos este último, parado junto a dos de los guardapolvos que comenzó a producir hace más de dos décadas junto con la cooperativa La Juanita.

Vista de sala de la muestra "Monte", organizada por Herlitzka & Co. y Ricardo Paz Gentileza Daiana Valencia

Con ese mismo espíritu de colaboración, Churba se encuentra trabajando ahora Anabela Pérez, una tejedora del Chaco Salteño en textiles de chaguar con intervenciones metalizadas. Varias de esas piezas se exhibieron hasta el viernes en Monte, una muestra pop up organizada por la galería Herlitzka & Co y Ricardo Paz, que reunió obras de arte contemporáneo –de artistas como Alicia Herrero, Teresa Pereda, Hernán Salamanco y Juan Sorrentino, entre otros- muebles, textiles y objetos criollos.

La presentación de "Viva Frida", la muestra que abrirá al público el sábado en el Malba Soledad Aznarez

Igual de ecléctica será Viva Frida, la muestra dedicada a Frida Kahlo que se inaugurará el sábado en el Malba, y que incluye vestidos y objetos personales de la artista mexicana. En su estilo único se inspirará el desfile público que se realizará el domingo a las 20 en la explanada del museo como parte de la Semana de la Alta Costura, que se realizará desde mañana en esta institución que se dispone a celebrar sus 25 años. Una de sus muestras más visitadas, justamente, tuvo que ver con el diseño: en 2023, Del cielo a casa Conexiones e intermitencias en la cultura material argentina fue visitada por más de 210.000 personas.

La Casa Victoria Ocampo, sede de ArPa en Buenos Aires Gentileza ArPa

Esa misma integración se podrá ver desde el miércoles hasta el domingo en la flamante feria Arpa. Alojada en la Casa Victoria Ocampo, en Barrio Parque, contará con la colaboración de Arkheion. Esta galería de diseño coleccionable equipará los stands, el hall y el dormitorio del segundo piso con muebles y objetos que acompañarán la arquitectura y el espíritu de época de esta residencia diseñada por Bustillo en 1928 y habitada por una de las figuras culturales más influyentes de América Latina en el siglo XX.

la feria MAPA incluyó este año una sección de Diseño, curada por María Boggiano Soledad Aznarez

Ya la feria MAPA había sorprendido en junio de este año en La Rural con una sección de diseño curada por María Boggiano, que reunió propuestas de 44 estudios. Muchos de ellos llegaron desde Brasil representados por Mercado de Arte y Diseño (MADE), gracias a un programa de intercambio internacional.

Para Proyecto Kavanagh, Amparo Molar diseñó un perfume de ambiente inspirado en los jardines que rodeaban a Corina Kavanagh durante los veranos en Córdoba y en las flores de la terraza de su departamento del piso 14

Al mismo tiempo Arkheion, proyecto nómade gestionado por Belén García Pinto y Karina Kreth, presenta en estos días junto a Díaz Ortiz Ediciones y Emma Livingston en Cora Café (Florida 1045) el Proyecto Kavanagh, un cruce entre arquitectura, diseño, fotografía y edición destinado a celebrar las nueve décadas del emblemático edificio. La muestra incluye un perfume de ambiente creado por Amparo Molar, inspirado en los jardines que rodeaban a Corina Kavanagh durante los veranos en Córdoba y en las flores de la terraza de su departamento del piso 14.

Florencia Peña y sus diseños de Fabrics Of Colours en el espacio 34_35

En otro hito del patrimonio porteño, el Palacio Barolo (Avenida de Mayo 1370), se aloja el espacio 34_35, que también propone cruces disciplinarios. Con curaduría de Fabián Carrere y Teresa Giarcovich, la semana pasada presentó los diseños textiles de Florencia Peña, de Fabrics Of Colours.

Una propuesta similar es la de Solar Concept Gallery (Av. Directorio 571), un espacio que reúne en Caballito a referentes del arte, la arquitectura, el diseño, la música y la gastronomía. Semanas atrás, Nicola Costantino presentó allí Costantinopla, una experiencia de arte comestible en la que intervino tortas heladas con color, para transformarlas en piezas únicas y efímeras.

Obra de Alejo Musich y muebles de Oromanta en la muestra "Lateral" Gentileza Lateral

Ahora, mientras la ciudad se prepara para iniciar el Mes del Diseño y la Arquitectura –que incluirá en octubre la Bienal de Arquitectura y la Feria Puro Diseño-, en el barrio que convoca a un público masivo con Tendencia Arenales se exhiben hasta el 21 de septiembre obras de 16 artistas de distintas generaciones como Kenneth Kemble, Elena Dahn, Alejo Musich y Jessica Trosman. La tercera edición de Lateral, muestra impulsada por Abril Bellati, se aloja en la sede de Oromanta, firma argentina dedicada al diseño y a la fabricación artesanal de muebles. Es una residencia de estilo francés ubicada en Libertad 1275, construida en 1926 y recuperada por el arquitecto Fernando Russi.

"Reparo", intervención de Martín Churba y Guillermo Cameron Mac Lean realizada en 2023 en el Pasaje Tres Sargentos, en el marco de Microcentro cuenta Gentileza Pabli Stein

Arte, diseño y arquitectura conviven a su vez en T.1080 (Tacuarí 1080,San Telmo), flamante proyecto nacido de una alianza entre Subsuelo y Darkhaus, de Rosario. En tanto, en el Pasaje Tres Sargentos al 300, la galería Pasto y el laboratorio creativo Comité 357 unieron fuerzas en una casa con historia que alojó a la Cristalería Lumi Hermanos. “Los dos espacios se comunican con una escalera por atrás –dijo a LA NACION César Abelenda, director de Pasto, al inaugurar esa nueva sede en el marco del circuito Nodo-. Juntos vamos a organizar eventos gastronómicos y de diseño, porque queremos sumar más gente al mundo del arte”.