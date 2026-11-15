Noche de los Museos: de bombas de semillas a un bosque de pinturas y una iglesia de cartón

Superó todos los pronósticos. Lo logró primero con el del clima, que anunciaba probabilidades de lluvia, y con opacar así a la gran estrella de la Noche de los Museos: una estructura de cartón de más de 25 metros de altura y una tonelada y media de peso. Esta “construcción monumental participativa” que recrea la construcción original de las Ruinas de San Ignacio fue levantada a mano al aire libre por el artista francés Olivier Grossetête junto a cientos de vecinos que se acercaron a ayudarlo en Polo Circo.

“C‘est fini?”, quiso saber un hombre a las 19.30, minutos después de que Gabriela Ricardes, la ministra de Cultura porteña, inaugurara junto a Romain Nadal, embajador de Francia en la Argentina, esta 22a edición que según ella logró ”un récord“ de instituciones inscriptas: más de 350. Pero la acción recién comenzaba en “la ciudad más linda del mundo”, como la describió el diplomático, quien consideró la obra representativa del lema de su país: “libertad, igualdad, fraternidad”. A las 22, la convocatoria ya superaba más de 1.400.000 personas, la cifra más alta jamás registrada.

La ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, con el embajador de Francia, Romain Nadal Noelia Marcia Guevara

“Construir algo en comunidad es un poco soñar juntos”, había dicho días atrás Grossetête a LA NACION, mientras construía con los vecinos algunas de las piezas ensambladas hoy de forma colectiva. Del mismo modo se separarán este domingo, entre las 16 y las 18, y las más de 1300 cajas utilizadas viajarán a una planta de reciclaje para cumplir un nuevo destino.

Olivier Grossetête con las cajas que usó para construir las piezas María Bessone

En Parque Patricios y otros barrios de una ciudad que nunca duerme, la maratón cultural continuará hasta las dos de la madrugada para disfrutar de este circuito gratuito, con transporte incluido. Abarca desde lecturas de tarot en el Museo Xul Solar hasta una muestra “pop up” en el Hospital de Clínicas, con obras realizadas por pacientes, familiares, acompañantes e integrantes de los equipos de salud.

El Museo Nacional de Arte Decorativo, uno de los más convocantes Noelia Marcia Guevara

Desde temprano se fueron formando largas filas en las entradas de la llamada “Milla de los Museos” que va desde el Benito Quinquela Martín, en La Boca, hasta el Malba, en Barrio Parque, que volvió a convocar multitudes con su muestra dedicada a la vida y obra de Frida Kahlo. También el Bellas Artes, con muestras dedicadas a Rómulo Macciò, Leandro Katz y los tapices de Goya; el Decorativo, con un “boque de pinturas” montado por Gaby Grobo, y el Moderno, con una amplia variedad de muestras que celebran sus 70 años y recorridos orientados a personas ciegas.

En el Malba, las filas daban vuelta a la cuadra Noelia Marcia Guevara

Otro de los grandes “hits” de esta noche maratónica fue la inauguración del Museo del Humor, en el Casco Histórico de la ciudad. Con dirección artística de Tute, no sólo abrió con una gran muestra en homenaje a su padre, el también célebre Caloi. Aportó emoción, además, con un “ring de dibujantes” -un enfrentamiento entre 16 artistas para librar una batalla de humor gráfico, en plena calle-, improvisaciones, talleres y música en vivo. Bastó caminar seis cuadras para llegar al Museo Mitre, cuya programación especial incluye visitas guiadas sobre la historia nacional y la vida familiar de Bartolomé Mitre, además del acceso a la Biblioteca Americana.

"Ring de dibujantes" en la inauguración del Museo del Humor Noelia Marcia Guevara

La acción comenzó más temprano en el Distrito de las Artes, en la zona sur, donde el sábado próximo se realizará otra edición del circuito Gallery. En La Boca, las fundaciones Larivière y Andreani abrieron al público nuevas muestras a las cinco de la tarde. Proa, cerrada por montaje, optó proyectar desde las 18 películas infantiles en una vereda que fue “tomada” por las familias. La programación de Proa21, en tanto, incluyó en el jardín un taller colectivo de “moldeado de bombas de semillas” a cargo de Nicolás Rodríguez. Allí se moldearon a mano esferas de barro que contienen semillas de plantas, arbustos y árboles, y buscan intervenir las calles del barrio para “sembrar la posibilidad de que algo crezca”.

Instalación inmersiva de Aili Chen en Fundación Andreani Camila Godoy - LA NACION

Son manchas azul índigo las que crecen sobre paredes de papel al ritmo de la música en una sala de Fundación Andreani, transformada por Aili Chen en una instalación inmersiva. “Me gusta que sea una experiencia presencial: hay que habitar el instante, no es lo mismo que ver una foto o un video”, dijo a LA NACION esta artista argentina-taiwanesa que trabaja con acuarelas.

Gonzalo Silva con su obra en Fundación Andreani Camila Godoy - LA NACION

Con esa paz contrasta la inquietante ambientación montada por Gonzalo Silva un piso más arriba, donde se aborda la historia de la energía nuclear y los sistemas de inteligencia artificial. Un clima apocalíptico similar transmite el video de Sylvie Blocher realizado en la Argentina que recibe al público en la planta baja de esta antigua casa remodelada por Clorindo Testa. Desde de las 19 y hasta la medianoche, en la terraza con vista al Riachuelo, varios DJs se turnaron para culminar ese recorrido con una fiesta.

La artista francesa Sylvie Blocher presenta en Fundación Andreani un video filmado en la Argentina Camila Godoy - LA NACION

También en La Boca, con su horario extendido hasta las 22, Fundación Larivière celebró sus cuatro años junto con las cuatro décadas de Daniel Muchiut dedicadas a la fotografía. La última exposición de 2026 propone un recorrido por principales ensayos de este artista de Chivilcoy: desde Hombres de barro, dedicado a trabajadores de hornos de ladrillos, hasta los bares que frecuentaban y su proyecto actual, al que dedica una foto por día en los alrededores de esa localidad bonaerense. “Es la periferia de la periferia”, apunta a LA NACION Micaela Cartier, curadora de esta muestra que incluye la conmovedora historia de Oscar Ojeda: el hombre que vivió durante años en un auto abandonado junto a sus perros, y que gracias a Muchiut pudo recuperar su identidad y su familia.

Daniel Muchiut celebra en Fundación Larivière cuatro décadas dedicadas a la fotografía Camila Godoy - LA NACION

Muy cerca de allí, en la Usina del Arte, el público pudo ver su silueta proyectada a gran escala y seguir sus movimientos en tiempo real sobre la fachada, gracias a una intervención que incluye luces, láser y sonido. O bailar hasta las dos de la mañana, al ritmo de un DJ Set. Un ambiente similar se vivió en el Centro Cultural Recoleta, con varias propuestas musicales que convirtieron en una fiesta la sede del antiguo asilo de ancianos.

El antiguo Palacio de Correos fue uno de los grandes atractivos Noelia Marcia Guevara

En la explanada del Palacio Libertad, un camión escenario ofreció hasta las 22 un espectáculo con artistas y bandas emergentes. Adentro del antiguo edificio del Correo Central, una de las principales atracciones es la experiencia inmersiva dedicada a Florencio Molina Campos que parece dar vida a sus dibujos.

La fachada del Palacio Libertad, iluminada Noelia Marcia Guevara

La performance tuvo su lugar en el Centro Cultural Borges: a la imperdible muestra de Nicola Costantino se sumó Sapucay, de Juan Sorrentino, con una función extra a las 22. “Es un grito que atraviesa el monte y la distancia –explica sobre el título el artista chaqueño-. Puede ser un llamado, una celebración, una misteriosa señal. En esta obra adquiere una dimensión más simbólica, casi desesperada: un grito frente a aquello que desaparece y, al mismo tiempo, un gesto de lucha y resistencia”.

Las visitas por el Teatro Colón continuarán hasta las 4 de la mañana Rob Davidson

Para los más noctámbulos, otro edificio de gran valor patrimonial ofreció una oportunidad única: desde las 23.45 hasta las 4 de la mañana, el público pudo recorrer el Teatro Colón, una de las salas de ópera más importantes del mundo.