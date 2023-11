escuchar

“Me divierte y también me halaga”, dice el escritor, ingeniero eléctrico y empresario tucumano Federico García Hamilton (1963), autor del poema “La cuesta de la vida”, que el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), el ministro de Economía Sergio Massa, atribuyó al poeta español Federico García Lorca en una publicación de Instagram. Advertido por los jocosos comentarios en redes sociales, el exaspirante a la presidencia lo “despublicó” y volvió a subirlo con el nombre correcto del autor. En los días anteriores al balotaje, referentes libertarios, incluido el presidente electo Javier Milei, habían atribuido a Dante Alighieri una frase del best seller estadounidense Dan Brown.

El poeta tucumano estaba trabajando ayer a la mañana cuando le empezaron a “llover” mensajes de WhatsApp. “Todos juntos contándome de la confusión -dice a LA NACION-. Puse la radio en la computadora y, efectivamente, Jorge Lanata estaba hablando de eso. Me he divertido al principio, no podía creer lo que se había generado con esa confusión y tampoco que se lo criticara tanto a Massa por eso y no por el estado en que ha dejado al país después de un año de gestión”. Hamilton señala que el excandidato había publicado el poema con algunos errores.

“Ese es un poema que ha circulado mucho en las redes con la firma de García Lorca -admite-. Me imagino que alguna vez, por la travesura de alguien, han cambiado mi nombre por el de García Lorca por la similitud del ‘Federico García’. Si no lo hubieran firmado como García Lorca, no hubiera circulado tanto”. García Hamilton escribió el poema, que fue musicalizado por el folklorista salteño Mariano Coll Mónico, entre 2016 y 2017.

“Mi mujer había tenido un problema de salud en 2014 y lo pudo atravesar más livianamente con el apoyo y el afecto de la gente que la quiere. Ella siempre me repetía: ‘No sabés cuánto me ayudan el cariño de la gente y las oraciones’. A mi hermana le ha pasado lo mismo tiempo después y cuando nos comentó los problemas de salud un día antes de la operación, le he preguntado por qué no buscó apoyo en el cariño de los demás. Ese fue el disparador del poema”. El escritor resalta que ese es el sentido que Massa quiso darle a la publicación, tras la rotunda derrota en las urnas. “Obviamente, está pasando un mal momento y lo va a superar más fácilmente con el afecto de familiares y amigos”, dice.

“Mi escritura no tiene nada que ver con la de García Lorca, es absolutamente distinta -dice García Hamilton-. Pero mi madre era admiradora de él y se conocía la obra completa. De hecho, me ha bautizado Federico por él”.

García Hamilton se siente “desesperanzado” por la situación del país. “Espero que Milei haga un mejor gobierno del que yo imagino que puede llegar a hacer. Por supuesto, tampoco hubiera querido que Massa fuera el próximo presidente”.

Autor de cuatro libros de poemas (Sentires, Romance de las tradiciones salteñas, Pinceladas del alma y Otras pinceladas), su nombre se hizo conocido en 2022, durante el Mundial de Fútbol de Qatar, al publicar en redes un poema dedicado al capitán de la selección nacional argentina, Lionel Messi.

“Son para compartirlos con los amigos -dice sobre sus poemarios-. El último que he publicado ha sido a mediados de año y no es de poesía sino la historia de vida de un hombre que fue campeón argentino de mountain bike y que ha tenido un accidente que lo ha dejado cuadripléjico, Daniel Chambret. Pudo rehacer su vida a pesar de eso”. Se titula ¡Treinta segundos! (De la bici a la silla de ruedas), y lleva la firma de Chambret y García Hamilton. “Tiene mucho que ver con el poema ‘La cuesta de la vida’”, reflexiona.

La cuesta de la vida

Si un día el camino, que venía liviano

Se te vuelve oscuro, y encima empinado

Buscá a tus amigos, tomales sus manos

Apoyate en ellos, para repecharlo.

---

No lo intentes solo, no podrás lograrlo

Y si lo lograras, será a un costo alto

Con los que te quieren, se hará más liviano

Y todo lo oscuro, un poco más claro.

---

Cuando el cuerpo afloje, te sientas cansado

Cuando la tristeza, tu alma haya ganado

Buscá a tus amigos, buscá a tus hermanos

Contá con nosotros, que para eso estamos.

---

Lo oscuro permite, distinguir lo claro

Se conoce el dulce, probando lo amargo

Tras subir la cuesta, se disfruta el llano

¡Así es nuestra vida, te lo juro hermano!

---

En los tiempos duros, encontrarás manos

Abiertas, tendidas, de amigos, de hermanos

Ya para empujarte, ya para un abrazo

Y al fin de la cuesta, ¡disfrutá del llano!

De Federico García Hamilton