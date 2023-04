Feria del Libro: el evento cultural más importante del país le hace frente a la crisis económica

escuchar

A una semana del inicio de la 47ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que abre al público el jueves 27 en La Rural, los organizadores estiman que este año será un éxito si alcanza a rozar las cifras de público y ventas que tuvo en 2022, algo que muchos editores ponen en duda a causa de distintas variables, todas económicas. La elevada inflación vacía los bolsillos, mientras que los precios de los codiciados ejemplares solo en abril aumentaron entre un 15 y un 20%. El valor de las entradas para asistir al evento cultural más importante de la Argentina es de $ 800 de lunes a jueves, y de $ 1200 de viernes a domingo (incluyendo el feriado del 1 de mayo).

En diálogo con LA NACION, el escritor Alejandro Vaccaro, presidente de la Fundación El Libro (FEL), institución organizadora de la Feria, anuncia que las expectativas son buenas. “Decir que tenemos buenas expectativas es que la Feria se acerque en público y ventas a la del año pasado, que fue una explosión tras los dos años de la pandemia; si estuviéramos razonablemente cerca de las cifras del año pasado, vamos a estar con los objetivos cumplidos”, aclara.

“Todas las salas para actividades culturales, que duran una hora, están alquiladas, y las salas no son baratas”, agrega. Este año la Feria inaugura una nueva sala en el Pabellón Ocre, que llevará el nombre de Horacio González, el intelectual y escritor que fue director de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno durante el kirchnerismo. El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, y su par de la ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, participarán del acto de inauguración el jueves 27.

Papelones inflacionarios

El costo de montar un stand en La Rural varía según la cantidad de metros cuadrados y del pabellón que se elija (en el Pabellón Verde, el metro cuadrado es el más caro). Estar en la Feria tiene un costo que puede ir desde el millón de pesos hasta los cuarenta millones de pesos.

Entre la Feria de 2022 y hoy, los aumentos en el precio del papel se dispararon. En marzo del año pasado, el papel obra por kilo costaba $ 237; este año, $ 875 (aumento del 270%); el papel ilustración por kilo hace un año costaba $ 450, y en 2023, $ 2120, lo que representa un aumento del 370%. No obstante, entre una Feria y otra la inflación fue del 110%. Para abordar esta problemática, el martes próximo a las 15, en la jornadas profesionales de la Feria del Libro y con entrada libre previa inscripción en este enlace, los editores e investigadores Raquel Franco, Javier López Llovet, Sebastián Rodríguez Mora y Heber Ostroievsky participarán de la mesa “La industria editorial ante la encrucijada del papel: una discusión urgente”. El presidente de la FEL considera estos aumentos producto de un “monopolio involuntario” (de Celulosa Argentina) y de la ley de la oferta y la demanda.

A una semana del inicio de la Feria del Libro, ¿qué esperan los responsables de grupos grandes, medianos y pequeños de la Argentina?

Martín Caparrós y Arturo Pérez-Reverte: debates en español y "ñamericano" en La Rural EFE

Penguin Random House (stand 1017, Pabellón Verde)

“Este año en que el Covid finalmente nos da respiro, creemos que la nueva edición de la Feria va a tener gran convocatoria de público. En Penguin armamos una cartelera de charlas y presentaciones muy amplia y potente. Visitas que incluyen autores emblemáticos como Arturo Pérez-Reverte, Santiago Posteguillo, Irene Vallejo, Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri y Martín Caparrós. Fenómenos juveniles como Ariana Godoy y Joana Marcús, clásicos infantiles como Pablo Bernasconi, Chanti y autores con novedades muy potentes como Dolores Reyes, con su nueva novela Miseria; Gustavo Rodríguez con Cien cuyes, que ganó el Premio Alfaguara de Novela 2023, y Ese tiempo que tuvimos por corazón, de Marie Gouiric. Nuestros deseos y expectativas siempre tienen que ver con eso, con unir libros y lectores, con recibir a nuestros autores en nuestra casa y con seguir apostando por la cultura. La Feria del Libro de Buenos Aires es una gran oportunidad que hace posible este encuentro”.

Valeria Fernández Naya, directora de Marketing y Comunicación

Grupo Planeta (stand 917, Pabellón Verde)

“La Feria del Libro está siempre asociada al éxito -sostiene Adriana Fernández, directora editorial de Planeta-. La fiesta anual del encuentro de los lectores y las lectoras con sus autores se renueva y solo una pandemia la detuvo. Esta suerte de predicción no desconoce la conflictiva situación económica que el país atraviesa. Deseamos que el éxito de público y de ventas vayan nuevamente de la mano. Desde Planeta, tenemos armada una agenda de autores y eventos para que nadie quede afuera, no importa la edad o los gustos literarios”. Las apuestas del Grupo Planeta este año son los nuevos títulos de Fernando Aramburu, Felipe Pigna, Viviana Rivero, Darío Sztajnszrajber, María Martínez, Victoria Resco, Javier Milei, Alejandro Vaccaro, Itamar Vieira Junior, Sarah Schulman y el dúo de amigas que integran las escritoras Betina González y Esther Cross. Como Santiago de Chile es la ciudad invitada de honor en la Feria, Seix Barral presentará varios títulos de la reconocida escritora Diamela Eltit y Tusquets, una ficción de Juan Pablo Meneses sobre la dictadura de Pinochet.

Adriana Fernández, directora editorial

Edhasa (stand 720, Pabellón Azul)

“No esperamos una gran Feria -advierte Fernando Fagnani, gerente general de Edhasa-. Si fuera parecida a la de 2019, que tampoco fue una gran feria, estaríamos más que satisfechos. Esto sería lo normal. El mercado está en la misma línea, con algunas señales de agotamiento. Y si bien la Feria es un microclima, que no siempre reproduce lo que sucede en las librerías, nos parece que este será similar. En todo caso, es casi imposible repetir los números de 2022 que, al ser la primera después de la pandemia, fue un evento de carácter extraordinario”.

En sus presentaciones, Matías Kulfas, Javier Milei y Diego Bossio analizarán el preocupante fenómeno de la inflación Archivo

Las novedades de esta edición incluyen tres libros de Luis Gusmán (su nueva novela, No quiero decirte adiós; Cuentos elegidos y una nueva edición de El frasquito, que en 2023 cumple cincuenta años desde su publicación original), una nueva edición de Viaje al fin de noche, de Louis-Ferdinand Céline, con prólogo de John Banville, y un libro del economista y exdiputado diputado Diego Bossio, Una diagonal al crecimiento. Políticas económicas para reconstruir la Argentina. Edhasa aprovechará la ocasión para presentar en sociedad un nuevo sello de novelas clásicas de aventura, Zenda Edhasa, emprendimiento conjunto con la página web zendalibros.com, creada y dirigida por Arturo Pérez-Reverte. Los dos primeros libros son Taras Bulba, del amado escritor ruso Nikolai Gogol, y Las cuatro plumas, del británico A. E. W. Mason; ambos prologados por Pérez-Reverte.

Eudeba (stand 923, Pabellón Verde)

“Esperamos que la próxima Feria sea un éxito, esperamos y necesitamos que así sea por los altos costos que significa participar de ella -dice Luis Quevedo, gerente general de Eudeba-. Esta muestra se da en un contexto de alto crecimiento de los costos y de falta de papel lo que dificulta mucho sostener la producción habitual. Los altos costos devienen en precios de ventas que coloca a varios sectores de nuestra sociedad afuera del mercado editorial. Presentaremos varias novedades y nuestro stand estará dedicado a la celebración de los cuarenta años de vida democrática que se cumplirán el próximo 10 de diciembre”.

Entre las novedades figuran Los comensales, de Libertad Demitrópulos; La política como ciencia, de Marc Blecher; Juzgar los crímenes de Estado, de Malena Silveyra; Reflexiones médicas a partir de las catástrofes, de Martín Merenzon, el Diario de Ana Frank adaptado a lectura fácil (en coedición con Fundación Visibilia y el Centro Ana Frank Argentina) y el exhaustivo Miradas sobre la cultura china, de Ye Lang y Zhu Liangzhi.

Galerna (stand 1010, Pabellón Verde)

“A diferencia del año pasado, este año el contexto nos enfrenta con dificultades en el stock de papel y un incremento preocupante de los costos de producción que se refleja en el aumento de los precios de los libros. Por eso, estamos expectantes ante esta nueva Feria y somos cautos con los pronósticos. Aun así, desde Galerna mantenemos la confianza y seguimos adelante con nuestro plan editorial. Nuestras apuestas son Condenada. El juicio a Cristina Kirchner, de Sofía Caram; La divina lengua, de Mariano Magnifico; No pienses tanto las decisiones, de Alejandro Rozitchner; Mucho más que humanos, de Marcos Apud; Amorosamente, de Pata Liberati, y Comunico, luego existo, de Sofía Stamateas”.

Carolina Di Bella, gerenta editorial

Siglo XXI (stand 823, Pabellón Verde)

“La Feria siempre es un lugar fantástico a nivel humano, en el encuentro entre editores y lectores, que es lo más importante -dice Carlos Díaz, director editorial de Siglo XXI-. Sabemos que hay años mejores y peores, no por la gente que siempre asiste con fruición y mucho interés, sino condicionada por la economía del país. Nosotros preparamos la Feria con siete u ocho meses de anticipación, pensando en las actividades y en los lanzamientos de esos meses para que los autores puedan estar presentes. Hay mucho entusiasmo desde las editoriales para lograr el encuentro con las lectoras y los lectores y no tengo dudas de que será hermosa en ese sentido. Lo que más me preocupa es la falta de actualización de los salarios en la Argentina, que es lo que hace que los precios de los libros se perciban como altos, ya que todo nos parece caro. Desde las editoriales estamos haciendo un gran esfuerzo para que los precios de los libros sean razonables. La incógnita de este año es la venta, pero lo importante es que la Feria siga siendo una fiesta de encuentro entre escritores, lectores y editores. Es un evento cultural único en América Latina y tenemos que celebrarlo y cuidarlo”.

Libros del dúo de investigadores Mariana Gené y Gabriel Vommaro, del trío integrado por las ecoperiodistas Laura Rocha, Marina Aizen y Pilar Assefh, y de autores solistas como Diego Genoud, Diego Golombek, Matías Kulfas, Mary Louise Roberts, Cynthia Fleury y Chantal Mouffe son algunas de las apuestas de este sello.

Mardulce (stand 1920, Los Siete Logos, Pabellón Amarillo)

“Con respecto de la próxima Feria mantengo cierta cautela -dice Damián Tabarovsky, director editorial de Mardulce-. El panorama general (el combo inflación y crisis económica, más aumentos arbitrarios y descontrolados de las papeleras monopólicas que inciden en el alza del precio de los libros) es, como mínimo, preocupante. Ahora bien, desde hace años se observa un fenómeno: la clase media, en un sentido bien amplio, no accede a ahorrar para la compra de bienes, servicios e inversiones significativos, entonces el pequeño excedente que tienen lo gastan en consumos como restaurantes y gustos menores. Tal vez ese gasto se desplace a los libros durante la Feria y eso permita que las editoriales tengan una feria aceptable. Por supuesto que este es un pensamiento optimista. Habrá que ver”.

Mardulce llegará a La Rural de la mano de Una dama perdida, novela de la estadounidense Willa Cather; Plan de parto, primera novela de Andrea Márquez; Lo que sobra, ensayo de Damián Tabarovsky; En el umbral de la nada. Mark Rothko: la imagen más allá del espacio, del ensayista italiano Marcello Barison, y el sorprendente En la libertad de sus ojos, del psicoanalista Diego López de Gomara.

Trini Vergara Ediciones (stand 820, Riverside, Pabellón Verde)

“No podemos esperar que la Feria del Libro 2023 sea tan espectacular como la 2022 -sostiene Trini Vergara-. El ‘síndrome de abstinencia’ fue uno de los grandes impulsos para la Feria pasada, que fue la primera después de la cancelación de dos años por la pandemia. Esta ya no tiene ese impulso, por eso no esperamos los mismos resultados. Obviamente el contexto económico, como siempre, no alienta. Al comenzar casi a principios de mayo, los editores llevarán sus novedades con precios nuevos, más altos que en las librerías. Pero también aprovecharán para ofrecer libros ‘sin aumento’, en especial importados y ya pagados, y que no se estima volver a importar, que es la nueva forma de rebajar precios, algo supuestamente prohibido. Con solo no aumentarlos, los estamos promocionando. Así que la gente podrá encontrar muchos libros a precios más económicos. Espero ver muchas ofertas. Al mismo tiempo, siempre viviremos la burbuja feliz de tres semanas que es la Feria, con autores-celebridades que vienen, filas de gente esperando la firma de un autor, encuentros muy esperados entre profesionales del libro”.

Trini Vergara Ediciones -que publica en el sello Motus atrapantes thrillers de autores contemporáneos como Jennifer Hillier, Charlie Donlea, Tove Alsterdal, Kate London y Chan Ho-Kei, y en Gamon novelas que entrecruzan la fantasía con el relato de aventuras y la historia- integra el stand de Riverside, que ha ampliado su espacio en un 30% en el Pabellón Verde. Presentará, además, el nuevo sello Vidis, que debuta con el libro Ítaca, de Claire North, el mito de Penélope vuelto a contar, esta vez desde la perspectiva de las mujeres.

Eterna Cadencia (stand 1920, Los Siete Logos, Pabellón Amarillo)

“Estamos a las puertas de una Feria incierta. La retracción de la venta de libros es innegable en un contexto de gran inflación sostenida, costos de papel que hasta triplican la inflación general y dificultades de diferente tipo para exportar. Pese a todo, nos seguimos reuniendo en el stand de Los Siete Logos, porque creemos que el trabajo colectivo con los colegas y amigos es la manera de transitar estos tiempos. Y porque la feria sigue siendo un espacio importante no solo de venta sino de sociabilidad donde reencontrarse con el entusiasmo incansable y los intereses de los lectores. Las novedades para esta Feria son, entre otras, La vida no es útil, del pensador y activista indígena brasileño Ailton Krenak (que inaugura la serie Pluriversos, dirigida por Natalia Brizuela), el nuevo libro de cuentos de Alejandra Kamiya, La paciencia del agua sobre cada piedra, y Lenguas vivas, de Luis Sagasti”. Eterna Cadencia publicó varias ficciones de una de las escritoras chilenas que participarán de la Feria porteña, Nona Fernández, que el martes 9 a las 20:30 dará una clase magistral.

Leonora Djament, directora editorial

Ediciones Urano (stand 835, Pabellón Verde)

“Las expectativas para esta nueva edición de la Feria del Libro son altas; este año contamos con un stand casi un 40 % más grande que el del año pasado, ubicado en un sector de fácil acceso, en el Pabellón Verde -anticipa Georgina Dritsos, jefa de Prensa y Marketing de Ediciones Urano Argentina-. Además, duplicamos las líneas de cajas y reorganizamos el sector de estanterías y mesas con libros. La idea detrás de estos cambios es que el público circule más fácilmente en el stand, y encuentren rápido sus títulos y autores favoritos. Lo que queremos es que tengan una experiencia diferente y completa, y que puedan aprovechar todos los espacios que preparamos especialmente para que posen para las fotos y puedan pasar un buen momento. Como broche de oro tenemos la firma de cuatro autoras norteamericanas, favoritas de nuestro público juvenil: Naomi Novik, Rebecca Ross, Brigid Kemmerer y Adrienne Young, que firmarán ejemplares en el firmódromo en la Feria el domingo 14 de mayo. Además, habrá firmas de autores en el stand y actividades a cargo de bookfluencers que recomendarán libros de distintos géneros y autores”.

Urano tiene previstos lanzamientos y presentaciones: La reina Charlotte, precuela de la exitosa Los Bridgerton, de Julia Quinn y la productora Shonda Rhimes, en simultáneo con el estreno de la serie homónima en Netflix; Luz es amor, de la psicóloga Liliana Hollmann, sobre la terapia de regresión a vidas pasadas; Las doce lunas, segundo libro de la astróloga Natalia Porro; Liderar desde lo femenino, de la consultora Tatiana Camps; Errantes, novela finalista del Premio Strega, del italiano Marco Amerighi, y otras novedades de los sellos Puck, Umbriel y Plata.

Beatriz Viterbo (stand 1920, Los Siete Logos, Pabellón Amarillo)

“En este particular 2023 nuestra expectativa de la Feria es puro deseo -dice Carolina Rolle, directora editorial del sello rosarino-. Aparece el temor frente a un momento de enorme crisis económica en donde la inflación está asfixiando al mercado editorial. El papel aumenta un 14% cada quince días y los precios de los libros deben incrementarse a precios irrisorios para poder costear reimpresiones, e incluso su mera distribución. La feria implica asumir anticipadamente costos muy altos así que con alcanzar a cubrirlos y lograr obtener cierto margen uno termina por conformarse”.

Beatriz Viterbo, sello especializado en literatura argentina y latinoamericana, y en ensayos críticos y estudios culturales, arribará a La Rural con varias novedades: Interiores, cuentos de Juan Vitulli; La mujer sin razón, novela de María Martoccia; Los agentes dobles. Escritores y cineastas en la transformación del cine argentino, ensayo de Marcos Zangrandi; Variaciones sobre el mar argentino, narración de Rodrigo Montenegro; Donde está el peligro. Estéticas de la disidencia sexual, de Mariano López Seoane; Desubicados, atrapante reflexión de Irina Podgorny sobre el universo de los “objetos culturales”, y Antimaternity, de la inclasificable Robertita.

Novedades de pensadores contemporáneos como Donna Haraway, Darío Sztajnszrajber y Ailton Krenak en la Feria del Libro Archivo

Hekht (stand 1916, Todo Libro es Político, y stand 1401, Un Cuarto Impropio, ambos en el Pabellón Amarillo)

“Como todos los años, nosotras vamos a mostrar nuestra producción a la Feria, a hablar con libreros y distribuidores durante las jornadas profesionales y con el público en el transcurso del evento -dice Marilina Winik, editora del sello-. Las expectativas siempre son distintas de la realidad, pero sin embargo nos parece mejor estar presentes que no estar. La Feria siempre es un evento polisémico y se puede pensar y vivir desde distintas capas. A nosotras nos sigue pareciendo un espacio fundamental donde además de vender libros, tramamos el mundo editorial y cultural del año”.

El sello, que integra el stand colectivo Todo Libro es Polítco, presentará sus novedades: Visiones primates, de la pensadora estadounidense Donna Haraway; Antropofagia Zombi, de la filósofa y psicoanalista brasileña Suely Rolnik; Lo Incorpóreo o del conocimiento, del dramaturgo, actor, director y profesor italiano de origen polaco Alessandro Fersen.

Ediciones Godot (stand 1820, Carbono, Pabellón Azul)

“Es imposible ignorar el aumento de los costos y la situación económica general. Editar en la Argentina es un acto de fe; tenemos las esperanzas puestas en encontrar nuevas lectoras y nuevos lectores para nuestros catálogos, sobre todo porque desde hace años lo más interesante sucede en el sector independiente”, dice el codirector de Godot, Víctor Malumian.

Algunas novedades de este sello -que comparte stand con La Parte Maldita, Maten al Mensajero, Gourmet Musical, Sigilo y Chai- son El costo de la conexión, de Nick Couldry y Ulises Mejias; Horas extra. Por qué necesitamos reducir la semana laboral, de Will Stronge y Kyle Lewis; Momentos estelares de la humanidad, de Stefan Zweig, y Una historia de las contraseñas, de Martin Paul Eve.