Sublevación literaria en el CCK para rescatar la obra de Libertad Demitrópulos

Vida y obra de una escritora centenaria -y “solitaria”, como ella misma se definió- se celebran hoy desde las 15 en el Centro Cultural Kirchner (CCK, Sarmiento 151) con entrada libre y gratuita. A la manera de una acción revolucionaria, #OperativoLibertad se propone rescatar la figura de Libertad Demitrópulos, autora de una de las novelas más notables que dio la literatura argentina en el siglo XX: Río de las congojas.

Demitrópulos nació en Ledesma, en la provincia de Jujuy, el 21 de agosto de 1922 y falleció en Buenos Aires el 19 de julio de 1998. Fue pareja del poeta Joaquín Giannuzzi y madre de dos hijas. Sin ser una escritora costumbrista ni regionalista, ambientó sus novelas en distintos lugares de la Argentina. “Pareciera que estoy haciendo un friso de mi país sin que me lo haya propuesto”, declaró. Convocados por la editora y escritora Liliana Viola, participan del homenaje escritores, artistas y críticos como Camila Sosa Villada, Rodolfo Edwards, Juana Molina, Selva Almada, I Acevedo, Dolores Reyes, Gabriela Borrelli y Pablo Schanton, entre muchos otros.

Libertad Demitrópulos escribió novelas, poemas, crónicas y reseñas http://www.damiselasenapuros.com.ar/2020/07/blog-post.html

En años recientes, la obra de Demitrópulos comenzó a ganar lectores gracias a la insistencia de escritores y críticos como Liliana Heer, Ana María Shua, Leonor Fleming, Nora Domínguez, Ricardo Piglia (que incluyó Río de las congojas en la colección Serie del Recienvenido de Fondo de Cultura Económica) y María Teresa Andruetto, Juana Luján y Carolina Rossi, que en 2013 publicaron La mamacoca en la colección Narradoras Argentinas, de la Editorial de la Universidad de Villa María (Eduvim).

“Libertad Demitrópulos, una de nuestras voces más potentes, autora con Juan José Saer y Antonio Di Benedetto de una de las tres grandes novelas argentinas sobre la conquista española, no tuvo la difusión de sus pares varones -dice a LA NACION la escritora María Teresa Andruetto-. ‘Por muchas razones, pero en especial por razones de salud, siempre me he mantenido bastante retraída. Así que el libro ha caminado solo’, supo decir de Río de las congojas. Sus personajes, en esa y otras magníficas novelas, son mujeres pobres, desertoras de roles impuestos, que se insubordinan en defensa de su dignidad. ‘A las escritoras actuales les toca lavar en el papel donde otros han escrito sobre ellas y ocupar esos espacios que quedan en blanco en el discurso masculino, borrar ese discurso prestado, revisar el propio yo’, dijo en una de sus escasas apariciones públicas en 1985 en el Encuentro de Escritoras Argentinas cuando, recién terminada la dictadura, un colectivo de mujeres comenzaba a revisar el lugar de las escritoras en la tradición literaria nacional. Me alegra mucho que escritoras e investigadoras de distintas generaciones estén valorando la obra de Libertad”.

Camila Sosa Villada, Juana Molina, Selva Almada y Dolores Reyes, integrantes del "Operativo Libertad"

Días atrás, se difundió un petitorio que reclama por la publicación de las obras completas de Demitrópulos (varias de sus novelas, como La flor de hierro y Sabotaje en el álbum familiar, hoy son inhallables). “Siendo ella tan atenta y laboriosa, creó un legado que definimos imprescindible. Es por esto, y por lo inaccesible que resulta su literatura, que consideramos una tarea propia del Estado articular los diálogos con su familia para lograr una publicación de sus obras completas, de alcance, difusión y reedición constante”, se lee en el comunicado. Para firmar, clic en este enlace. En el catálogo del sello Ediciones de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego se encuentra Un piano en Bahía Desolación, novela protagonizada por una inmigrante inglesa en una Patagonia hostil.

✍⚡OPERATIVO LIBERTAD: homenaje a #LibertadDemitrópulos, un secreto injustamente guardado de la literatura argentina.



Este domingo 21, desde las 15 h, lecturas performáticas, mesas de crítica y debate, taller de lectura y mucho más.



Más información en https://t.co/QnwBZbhUhN pic.twitter.com/8z9m0T4Bxe — Centro Cultural Kirchner (@elCCKirchner) August 16, 2022

“Nunca rondé los espacios del marketing ni frecuenté las pasarelas sociales ni las luces mediáticas”, dijo Demitrópulos en 1996, cuando por la reedición de Río de las congojas obtuvo el Premio Boris Vian y se le realizó un homenaje (un breve documental en YouTube captura ese momento). Hoy tal vez se sonrojaría con las actividades programadas en el CCK, en las que participan las escritoras Dolores Reyes (que brindará un taller de lectura) y Camila Sosa Villada (que encarnará a María Muratore, protagonista de Río de las congojas, en un espectáculo unipersonal a las 19), Juana Molina (que compuso una canción a partir de un poema de Demitrópulos), la actriz Alejandra Flechner (que grabó una audioguía con fragmentos de la biografía Eva Perón) y Florencia Abbate, Herminia Terrón y Silvia Hopenhayn, que presentarán el libro La ventana de Libertad, que reúne sus escritos para el suplemento cultural del diario jujeño Pregón. Habrá mesas debate con escritores y críticos como Domínguez, Rodolfo Edwards, Matilde Sánchez, Mariano Dorr, Ariel Schettini e I Acevedo, entre otros. Sol Titiunik y Cristian Jensen estarán a cargo de un laberíntico recorrido performático por el CCK guiados por el hilo de Demitrópulos. La programación completa se puede consultar en este enlace.

Tres novelas de Demitrópulos: "Río de las congojas", "Un piano en Bahía Desolación" y "La mamacoca"

“Si preguntamos a cualquiera cuáles son sus diez escritores favoritos, muy difícilmente aparezca Demitrópulos -dice Liliana Viola-. Y esto es lo que motivó que este domingo en el CCK hagamos #OperativoLibertad, con una pretensión casi guerrillera de que por fin se lea a esta escritora fundamental para pensar la literatura y la historia argentina y sobre cómo se ha escrito desde el feminismo en el país en el siglo XX”. Demitrópulos también publicó un libro de poemas, Muerte, animal y perfume, y un libro para chicos y jóvenes, Quién pudiera llegar a Ma-noa.

Una autora que da voz a los que no tienen voz

Para Viola, Río de las congojas es una “novela llave”. “Si se quiere entender su obra y entrar en ella hay que leer esa novela de 1981, publicada en plena dictadura -sostiene-. El río de las congojas es el Paraná y la novela reconstruye el relato de la conquista de América a través de lo que nunca hemos escuchado: la historia de los mestizos, de las mujeres, de las mujeres prostituidas, de las amantes de Juan de Garay. Una vez que uno entra en Río de las congojas, va a querer leer Los comensales, su primera novela y donde retrata el mundo de los ingenios azucareros, y luego podemos ir al sur del país con Un piano en Bahía Desolación, que es una ficción que casi parece una crónica sobre la prostitución y la trata de personas, y al norte en La mamacoca, que trabaja la cuestión del narcotráfico. El proyecto de Demitrópulos ha sido narrar la patria desde la voz de los que no tienen voz”.

“Río de las congojas transcurre en Santa Fe, a orillas del Paraná y narra la historia de María Muratore, mestiza que fue amante de Juan de Garay, el ‘hombre del brazo fuerte’, con el que viajará en la expedición que refundará Buenos Aires -detalla la escritora Marcela Minakowski-. Pero no es Garay el centro de atención, sino ella. A su alrededor podemos escuchar las voces de los marginados, vislumbrar las alusiones a Eva Perón y la construcción de algunos mitos. Y también la podemos leer en clave de género: la voz rebelde que se levanta en contra del patriarcado. Aunque la voz de Blas de Acuña ocupa un lugar importante en la composición narrativa, son las voces de las mujeres las que dan batalla y poesía”.

Desde su juventud, Demitrópulos fue peronista. “Trabajó en el hogar escuela Eva Perón donde conoció a Eva, durante el posperonismo asistió a las misas celebradas por su muerte y a los actos de la llamada ‘resistencia peronista’ en los años de proscripción del partido (1955-1973) -escribe Domínguez en un ensayo que se puede leer completo en Proyecto Ballena en la página web del CCK-. Su origen provinciano, la práctica de una literatura muy comprometida con los espacios geográficos y simbólico-culturales de los pueblos del norte del país, su filiación política fueron en general y no solo en su caso, sellos de difícil aceptación para una cultura en la que los circuitos de reconocimiento mayor se decidían en Buenos Aires y tal vez expliquen en parte la ubicación marginal que ha tenido o su reconocimiento tardío”. Además del texto crítico de Domínguez, en Proyecto Ballena hay otros de Ariel Schettini, Edwards, Dorr, Reyes y Abbate sobre la autora jujeña.

La flamante directora del área de Letras del Fondo Nacional de las Artes, la escritora Florencia Abbate, ha escrito sobre la obra de Demitrópulos y participará hoy del homenaje. “Es una escritora relevante por la belleza y la originalidad de su lengua literaria, que mezcla la oralidad, las hablas locales, con la poesía, con la memoria y con lo onírico -dice Abbate a este diario-. Y es interesante porque se inscribe en una tradición de la novela latinoamericana que reivindica lo propiamente latinoamericano y recupera historias que remiten al mestizaje. Y, por último, es fascinante el modo en que reelabora el género de la novelas de aventuras y representa los roles fundamentales que las mujeres han tenido en la historia de las sociedades”. A dejarse cautivar por la voz de Libertad Demitrópulos.