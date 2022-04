Feria del libro: se esperan discursos de “alto voltaje” en la jornada de apertura

Y llegó, por fin, el día más esperado por esa comunidad tan heterogénea formada por lectores, editores, representantes de las distintas ramas de la industria editorial, bibliotecarios, libreros, docentes, fanáticos de autores extranjeros y best sellers y, también, curiosos: este jueves inaugura la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, después de la suspensión de los últimos dos años a causa de la pandemia.

Con los protocolos sanitarios vigentes (uso recomendado de barbijo en el interior de La Rural, pero sin restricciones de aforo), los organizadores y expositores esperan con gran expectativa la visita del público durante las próximas tres semanas. Para estimular las compras de ejemplares, la Fundación El Libro ofrece distintas promociones: entre ellas, el canje de las entradas ($300, de lunes a viernes, y $450, los fines de semana) por un “chequelibro” que servirá para pagar en librerías adheridas a partir del 17 de mayo.

El acto inaugural es “el” momento cumbre del primer día. Hay expectativa, ya que en las últimas ediciones hubo protestas del sector y disturbios con manifestantes del campo docente. Solo los invitados y periodistas registrados podrán ingresar al salón del Restaurant Central. Los oradores serán, por un lado, los ministros de Cultura de Nación, Tristán Bauer, y de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro. En nombre de La Habana, ciudad invitada de la 46ª edición, hablará la funcionaria cubana Tatiana Viera Hernández. La participación de la delegación de Cuba en la feria genera curiosidad, dado que hasta ahora no hubo anuncio oficial con nombres de autores ni actividades programadas.

El presidente (izq) y el director general de la Fundacion El Libro, Ariel Granica y Ezequiel Martínez respectivamente. Hernan Zenteno - LA NACION

Por el lado de la industria hablará el editor Ariel Granica, presidente de la FEL, con un discurso de “alto voltaje” en el contexto crítico de la falta de papel, el aumento de los insumos por el valor del dólar y la inflación descontrolada. El escritor Guillermo Saccomanno será el encargado de cerrar la jornada. Aunque no trascendió el título de su discurso ni las principales líneas, cuando se anunció su nombre en 2021, el autor había declarado a LA NACION: “Lo vivo como un reconocimiento y también con bastante tensión, porque estamos en un momento muy álgido del país, con un cuarenta por ciento de pobreza, con una estadística de hambre y serios conflictos en la educación”. Según Saccomanno, los discursos tradicionales de los escritores invitados no han logrado cambios. “Nadie nos ha escuchado, y han pasado por esa feria Juan José Saer, Ricardo Piglia y Griselda Gambaro, y eso me honra, pero estamos en un país en una situación dramática, que no tiene solo que ver con la pandemia ni con este gobierno. Hemos pasado papelones con reformas educativas y con planes culturales”, dijo. En ese sentido, la mayoría de los editores esperan que las palabras de Saccomanno y las de Granica provoquen algún revuelo y adhesiones de los presentes con vítores y aplausos.

Puertas adentro de la fundación también están preparados para la polémica. Así lo aseguró el flamante director de la feria, Ezequiel Martínez, cuando LA NACION le preguntó por ese posible escenario en la apertura: “Es parte del folklore de la feria. Como hay pluralidad y todo el mundo puede participar, pasan esas cosas. Preferimos una feria plural con escándalo que una feria que ponga trabas a la participación”.

Los organizadores de la Feria del Libro esperan recuperar el alto nivel de concurrencia de las ediciones previas a la pandemia Hernán Zenteno

El folklore de la feria incluye también cientos de visitantes durante los fines de semana y el feriado del 1° de mayo; pico de concurrencia el sábado 30, a partir de las 20, cuando el ingreso es gratuito por la Noche de la Ciudad; y largas filas para sacarse fotos y conseguir autógrafos de los escritores más populares.

Para evitar las concentraciones en los pasillos, este año habrá un “firmódromo” exclusivo para best sellers como el autor estadounidense John Katzenbach, que presentará el jueves 5 su reciente thriller El club de los psicópatas.