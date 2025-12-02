Premios Nacionales: más de 18 millones de pesos para poetas, dramaturgos, músicos y ensayistas

Con cierta demora, la Secretaría de Cultura anunció hoy los nombres de los ganadores de la convocatoria 2023 de los Premios Nacionales que corresponden al Régimen de Premios a la Producción Científica, Artística y Literaria, en las categorías de Letras (libro de poesía), Artes Escénicas (texto dramático), Ensayo (psicológico y político), Música (folclore y tango) y Producciones Estéticas Contemporáneas (ensayo curatorial) del periodo 2019-2022. La resolución 764 del Boletín Oficial lleva la firma del secretario de Cultura Leonardo Cifelli.

En total, se distribuyen $ 18.600.000 entre los ganadores y cuatro millones entre los jurados (tres por especialidad, con honorarios de $ 250.000 cada uno; dos fueron ad honórem).

Los ganadores de los primeros premios recibirán un millón y medio de pesos y, según establece la ley 16.516, una pensión vitalicia equivalente a cinco jubilaciones mínimas a partir de los sesenta años. Los de los segundos premios, un millón de pesos, y los de los terceros premios, $ 600.000 cada uno.

Algunos premios se declararon desiertos y se otorgaron menciones honoríficas no dinerarias. Falta emitir el dictamen de ensayo político, porque el jurado solicitó una prórroga para expedirse.

En la categoría de Letras, las tres ganadoras fueron reconocidas poetas. Beatriz Vignoli ganó el primer premio por Tálamo (volumen incluido en Viernes. Poesía reunida 1979-2021 y que se publicará como libro independiente en 2026); Alicia Genovese, el segundo, por Oro en la lejanía, y María Teresa Andruetto, el tercero, por Poesía reunida. Obtuvieron menciones especiales Osvaldo Bossi (Agüita clara); Andi Nachón (En la música vamos), y Roberta Iannamico, por El arte de escribir al sol. El jurado estuvo integrado por Claudia Masin, Natalia Romero y Clara Muschietti.

Escena de "El hombre de acero"

El ganador del primer premio en Artes Escénicas fue Juan Francisco Dasso, autor de la emotiva obra El hombre de acero; el segundo premio lo obtuvo Gilda Bona, por New York Mundo Animal, y el tercero, Francisco Lumerman, por La vida sin ficción. Recibieron menciones especiales Bruna Pradolini (Poder hablar); Diego de Miguel (Vacaman), y Mariano Tenconi Blanco, por Las cautivas. El jurado estuvo integrado por Consuelo Iturraspe, Jorge Eiro y Alejandra Varela.

En Ensayo psicológico, María Elena Domínguez ganó el primer premio por El padre en la apropiación de niños; el segundo premio fue para Jacqueline Lejbowicz, por El rechazo de lo femenino. Del horror al coraje, y el tercer premio, para Paola Buedo, por Ethos mental. Bioética para re-pensar la salud mental. Recibieron menciones María de las Nieves Soria (La inexistencia del Nombre del Padre); Andrea Berger (La angustia entre la mantis religiosa y el vientre oscuro de la araña), y María Celeste Labaronnie, por ¿Cambian los sueños a lo largo de un análisis? Formaron parte del jurado Ana María Carreaga, Inés Sotelo y Julieta Bareiro.

Los ganadores de Música (tango y folclore) fueron el violinista y compositor Ramiro Gallo, por El pueblo despierta (primer premio); la pianista Paula Suárez, por Las horas son nuestras (segundo premio) y el charanguista Oscar Miranda, por Charango iskay masi (tercer premio). Recibieron menciones especiales Leandro Peralta (Noche Random); Cristian Basto (Suite Villa Urquiza) y Jorge Vega (Canciones que se acercan). El jurado estuvo integrado por Martín Castro, María de los Ángeles Ledesma y Roberto Calvo

En Producciones Estéticas Contemporáneas, ganó el primer premio de ensayo curatorial Carlos Kuri, por su elogiado Archivo Piazzolla. El segundo y el tercer premio fueron declarados desiertos. El jurado estuvo conformado por Jonathan Feldman, Kekena Corvalán y Alejandra Portela.

Ahora, el Gobierno avanzará en la convocatoria de los premios nacionales 2024, en las categorías de Letras (literatura infantil), Artes Escénicas (teatro musical y teatro infantil), Ensayo (filosófico y pedagógico), Música (jazz y melódica) y Producciones Estéticas Contemporáneas (novela gráfica y fanzine). Probablemente, el concurso se abrirá en 2026.