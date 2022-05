Fin de semana de Feria: fiesta de la industria y también de la cultura en La Rural

Del exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni a la actriz Inés Estévez, pasando por la pareja de escritores y psicoanalistas formada por Gabriel Rolón y Cynthia Wila, María Kodama y Pilar del Río, y las invitadas internacionales Paulina Flores y Émilienne Malfatto, este 1° de mayo hubo para todos los gustos en la Feria del Libro, copada por jóvenes y grupos familiares (incluidos bebés). La “Feria de la industria”, como la calificó Guillermo Saccomanno en la polémica apertura de este jueves, podría ser además una fiesta cultural. “Las ferias son el mercado, es comercio y a la vez es una fiesta -dijo el presidente de la Fundación El Libro, Ariel Granica, a LA NACION-. El comercio es cultura y La Feria del Libro es la fiesta de la cultura”.

Los jóvenes fueron protagonistas este fin de semana en la Feria Fabián Marelli - LA NACION

Después de la pausa impuesta por la pandemia, la postal de huestes de lectores de todas las edades por el predio de La Rural fue motivo de doble festejo: para los editores -varios informaron un aumento del 15 al 20% en la venta de ejemplares respecto del primer fin de semana de Feria en 2019- y para el público que, pese a las circunstancias adversas que atraviesa la economía argentina, apuesta por la lectura y los libros. Se veía a adolescentes leyendo, sentados o de pie, mientras esperaban su turno para presenciar la charla de Tiffany Calligaris, Anna Franco y Pamela Stupia o para que Victoria Resco les firmara un ejemplar de Reino de papel. En el stand de Urano, los abnegados cajeros no daban abasto para atender a los jóvenes lectores.

Vista de Un Cuarto Impropio, el stand que agrupa a ocho sellos independientes dirigidos por mujeres Fabián Marelli - LA NACION

Hace años, la Feria dejó de ser dominio exclusivo de los grandes grupos y también en esta edición se destaca la rica oferta editorial de los sellos pequeños y medianos, que hicieron un gran esfuerzo económico para solventar stands colectivos como el pionero Los Siete Logos, Todo Libro Es Político, Panorámica, Camalotal, Carbono, La Sensación, Typeo, Un Cuarto Impropio, entre otros. En Nuevo Barrio, editoriales como Urania, Final Abierto, Barenhaus, Clara Beter y Argonauta disponen de stand propio para sus catálogos.

Stands desbordados en La Rural el 1º de Mayo Fabián Marelli - LA NACION

“Después de las ventas a libreros en las jornadas profesionales, empezó el picoteo”, dijo a LA NACION Marilina Winik, editora de Hekht, que llega a la Feria con El almanaque de las señoras, de Djuna Barnes. “Los números son buenos, pese al contexto”, indicaron en el stand de Edhasa y Libros del Zorzal, donde Diario de una temporada en el quinto piso y Astérix y el grifo fueron muy solicitados. En La Coop, el precio promedio de un libro es de $1200 y se vendió poesía, narrativa y literatura para chicos. No obstante, otros editores indicaron que si bien había “ríos de gente” en los pasillos la facturación no era tan caudalosa. Atribuyeron esto al “factor fin de mes”.

"Ríos de lectores" en la Feria del Libro Fabián Marelli - LA NACION

Los grandes grupos repusieron en las mesas ejemplares de sus best sellers, firmados por Ceferino Reato, Florencia Bonelli, Camila Sosa Villada, Taylor Jenkins Reid, V. E. Schwab, Jazmín Riera, Damián Di Pace, John Katzenbach, Rosa Montero, Mariana Enríquez, Felipe Pigna y Cristian Alarcón, entre otros.

A sala llena, Luis Novaresio, Gabriel Rolón y Cynthia Wila conversaron sobre el amor, el deseo y la muerte Fabián Marelli - LA NACION

Un “superventas” de Planeta, Gabriel Rolón (autor del ensayo El Duelo), protagonizó con su pareja, Cynthia Wila (autora de la novela ”Papá querido”) la charla “Amores que duelan”, moderada por el periodista Luis Novaresio en la Sala José Hernández. “Estos libros se hablan”, dijo Novaresio, debido a que ambos abordan el amor y la muerte. Sobre el retorno a la Feria, Wila contó que sentía mucha adrenalina y “un placer casi erótico”, lo que entusiasmó al moderador para orientar la charla al tema del deseo. “El Braulio que vos amás es el que construiste en tu cabeza; la Cynthia de mi cabeza es otra que la real”, le dijo Rolón al periodista, para luego comparar a la persona que hace un duelo con alguien que camina entre ruinas. Rolón y Wila debatieron sobre el amor; él lo definió como un engaño; ella, como una ventaja. “Como tengo que volver a casa esta noche, voy a decir que es un engaño maravilloso”, concluyó Rolón.

Sala colmada para escuchar las reflexiones y bromas de Gabriel Rolón y Cynthia Wila Fabián Marelli - LA NACION

La presentación de El Estado de Derecho en peligro (Colihue), del abogado Maximiliano Rusconi, con Raúl Zaffaroni y el periodista Víctor Hugo Morales tuvo lugar en la Sala Alfonsina Storni. “La estructura del Poder Judicial del país es la más irracional del mundo”, dijo el exjuez de la Corte; Rusconi agregó que era el poder menos democrático.

Pilar del Río, presidenta de la Fundación Saramago Fabián Marelli - LA NACION

Más tarde, con la participación de la periodista Pilar del Río, presidenta de la Fundación Saramago, y la escritora María Kodama, se celebró en la Sala Julio Cortázar un homenaje a José Saramago, a cien años de su nacimiento y en el Día de Portugal. El ministro de Cultura Tristán Bauer no faltó a la cita. Del Río sostuvo que el Nobel había sido “absolutamente” feminista. “Decía que quien no se pronuncia contra la violencia a las mujeres no es indiferente; es un cómplice”. Este lunes a las 18.30 se hará una maratón de lectura de textos del autor portugués seleccionados por su esposa, “Recordando a José. Voces de mujer en la obra de Saramago”, en la que participarán Mirta Busnelli, Leonor Manso, Virginia Lago, Mirta Wons, Laura Azcurra y otras destacadas actrices argentinas. La obra del amado autor de La balsa de piedra es uno de los tesoros de la humanidad.