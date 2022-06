Final feliz para la “atormentada historia” del filósofo italiano Gianni Vattimo y su pareja brasileña

Terminó el tormento judicial al que fue expuesto por varios años el filósofo italiano Gianni Vattimo (Turín, 1936), y que llegó incluso a preocupar al papa Francisco. Años atrás, amigos y conocidos del filósofo denunciaron que estaba siendo manipulado por su pareja y asistente personal, el brasileño Simone Caminada (San Salvador de Bahía, 1983), que también tuvo denuncias de elusión fiscal. En simultáneo, Vattimo había designado a Caminada su heredero. Este episodio recuerda al que tuvo como protagonista a la escritora y artista mendocina Natalia Kohen, y en el que intervino el actual diputado Facundo Manes.

Uno de los grandes filósofos del siglo XX, víctima de un tormento judicial Leonardo Cendamo - Hulton Archive

En 2018, la Fiscalía de Turín había recibido las primeras acusaciones en contra del joven brasileño, que fueron desestimadas un año después por las autoridades judiciales luego de escuchar al propio Vattimo. “Tras examinar la documentación contable de la gestión patrimonial de Vattimo, se certificó que Caminada no había agravado el balance del profesor sino que, por el contrario, lo había restablecido y puesto a salvo”, informó la abogada turinesa Daniela Talarico este viernes en un comunicado público.

No obstante, la fiscal Claudia Rizzo volvió a acusar a la pareja de Vattimo. “Se aprovecha de su debilidad mental para acceder a beneficios económicos”, declaró. La fiscal presentó un informe psiquiátrico del intelectual italiano para volver a proponer el recurso; la abogada de Caminada lo juzgó como “partidista e insostenible”. En noviembre de 2019, el tribunal de apelaciones acogió la solicitud de la fiscalía y se dio inicio a un nuevo proceso judicial que investigó la presunta manipulación de Vattimo (a quien se consideraba “una persona incapaz”), por lo cual se volvieron a elaborar informes y a tomar declaraciones. La Justicia le dio la razón a la defensa por segunda vez.

No conforme, la fiscal presentó el recurso a Casación en 2021. El escándalo ya era público. “Simone vive en mi casa desde hace diez años -había dicho en ese momento Vattimo al diario La Stampa-. Tiene un sueldo habitual de 1300 euros al mes y se lo acusa de cosas absurdas. Nunca me ha presionado“. Algunos testigos del juicio declararon que Caminada había alejado a los amigos de Vattimo, lo acusaron de “gastos sospechosos” y de apropiarse de pertenencias de Vattimo, como obras de arte, relojes y un cuaderno escrito por Fidel Castro, que este le regaló al autor de El sujeto y la máscara, El pensamiento débil y Alrededor del ser. Vattimo es un pensador de izquierda, interesado en cuestiones religiosas, políticas y estéticas; como activista, integró la dirección nacional de la agrupación Coordinamento Omosessuale. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Palermo. Visitó la Argentina en varias oportunidades.

En su defensa, Caminada sostuvo que muchos amigos y conocidos de Vattimo lo visitaban para pedirle dinero. El filósofo corroboró sus palabras. “Me siento perseguido -dijo Vattimo-. Los que ahora me denuncian por incapacidad psíquica y piden a los tribunales un administrador de apoyo eran los que me pedían dinero. Tengo el control total de mis facultades mentales”. En recientes ediciones de sus libros en Italia, se lee la dedicatoria “A Simone, por todo”.

Este viernes, Talarico comunicó que la “atormentada historia” iniciada por la Fiscalía de Turín contra Vattimo y su compañero había terminado, cuando el Tribunal de Casación desestimó “rotundamente” el recurso presentado por la fiscal Rizzo. “Finalmente, el Tribunal Supremo ha declarado hoy inadmisible el recurso de casación de la Fiscalía, con el más amplio alcance, declarando inadmisibles los tres motivos de recurso y poniendo fin de la forma más clara a un incomprensible e insensato encarnizamiento -escribió la abogada defensora de Caminada-. Queda por reflexionar sobre los dos años de libertad y dignidad arrebatados indebidamente a un hombre, por cierto uno de los más grandes filósofos del siglo XX y aún en plena actividad, ahora de 86 años”.

Además del comunicado, se dio a conocer a la prensa una carta de Vattimo. “Estimados colegas y queridos amigos: La triste e infundada historia que aún me ve como protagonista ha terminado triunfalmente. El gran pesar es que el Palacio de Justicia, representado de diversas formas por hombres y mujeres que deberían hacernos justicia a todos, le haya quitado cuatro años de vida pacífica a un anciano de 86 años sin evidencia alguna. Yo, que se suponía que era el beneficiario de su intervención, según ellos, sufrí ilegítimamente no sin la ayuda de sus primeros testigos, es decir, personas que alguna vez creyeron ser amigos (o conocidos) y que me usaron para sus propios intereses y luego me enlodaron cuando ya no les era útil”.

Vattimo agregó que la abogada había preparado el comunicado de prensa por pedido suyo. “Solicito a los periodistas a quienes va dirigido que den la información de la manera más completa posible -concluye la carta de Vattimo-. A los demás, a los verdaderos amigos y a cuantos, muchos, que han seguido la historia con el mismo desprecio que yo, les pido que lean y tomen en cuenta esta enésima victoria contra el poder desmedido de unos y la mezquindad de otros. Un sincero agradecimiento, Gianni Vattimo”.