Fortaleza de hielo

Una persona explora uno de los senderos de hielo de los Castillos de Hielo durante la inauguración en North Woodstock, Nuevo Hampshire, el 27 de diciembre de 2025. Brent Christensen elaboró ​​su primera creación helada en el jardín delantero de su casa para alegrar a sus hijos, y desde 2011, los Castillos de Hielo se han dedicado a crear un mundo de cuevas de hielo, cascadas congeladas y glaciares transformados en arcos, cavernas, toboganes y túneles. (Foto de Joseph Prezioso / AFP)
North Woodstock, EE.UU.- Desde la perspectiva del veraniego diciembre en el hemisferio sur, esta foto podría ser la escenificación de un profundo anhelo: encontrar una fortaleza que nos dé un respiro aunque sea momentáneo del sofocante calor del verano austral. Pero no se trata de la proyección de ese deseo, ni de la legendaria Fortaleza de la Soledad de Superman, sino de una maravillosa creación llamada “Castillos de Hielo” (Ice Castles), que el norteamericano Brent Christensen desarrolló para “crear experiencias que seguirán viviendo aun mucho después de que el hielo se haya derretido”. En el estado de New Hampshire, en el extremo noreste de Estados Unidos, puede visitarse una tierra de cuevas de hielo, cascadas congeladas y glaciares en arcos, cavernas, toboganes y túneles. Todas esas asombrosas construcciones se esfumarán cuando pase el invierno. Una metáfora de lo efímero y a la vez cíclico de todo lo que nos rodea.

