“Es la coronación de mi vida de escritor”: Sergio Ramírez ingresa en la Real Academia Española en lugar de Vargas Llosa

MADRID—. El prestigio de quienes presentaron su candidatura para ingresar en la Real Academia Española reforzó aún más el nombre de la talla de Sergio Ramírez (Nicaragua, 1942): los académicos Santiago Muñoz Machado, director de la RAE; Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes; y Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023. Ramírez publica sus columnas de opinión en LA NACION, donde explora la actualidad internacional, de su país y su oficio como escritor.

El autor recibió la noticia desde Panamá, donde se celebra el Festival Centroamérica Cuenta que él ha fundado y se dedica a dar difusión a los autores y obras de esta región: “Entrar en el recinto de la academia es la coronación de mi vida de escritor”, ha dicho a El País. Son escasos los autores latinoamericanos que han sido académicos de número de la RAE y han ocupado un sillón en la institución: el venezolano Rafael María Baralt, a mediados del siglo XIX; Vargas Llosa; y, próximamente, Ramírez. Existe otra categoría, la de académicos correspondientes, distinción que ha sido otorgada a Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Carlos Fuentes y Rubén Darío.

El autor nicaragüense, ganador del Premio Cervantes (2017), ocupará la silla L de la RAE en reemplazo de quien fuera su amigo, Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura, todo un símbolo y un homenaje para estos dos autores, con tantos vínculos en común, exponentes de la mejor literatura latinoamericana. En octubre pasado Ramírez obtuvo el Premio de Novela de la VI Bienal Vargas Llosa. “Mi admiración en primer lugar por la figura que nos convoca esta noche, que es la de Mario Vargas Llosa. Pertenezco a una generación de escritores que siguió a la generación del boom. Ella tuvo la virtud de transmitir grandes enseñanzas, de abrirnos nuevos mundos en nuestra adolescencia para entender que la literatura latinoamericana se abría por nuevos caminos y que, por lo tanto, la literatura era algo a lo que valía la pena dedicarse, como se dedicó Mario Vargas Llosa con disciplina, con esfuerzo, con constancia y creyendo que la literatura era una verdadera razón de vida”, dijo Ramírez cuando recibió el galardón dotado con una recompensa de 100 mil euros por su ficción El caballo dorado (Alfaguara). El ingreso de Ramírez se hará oficial cuando pronuncie su discurso de aceptación, aún sin fecha confirmada, que versará precisamente sobre la obra de Vargas Llosa.

Ramírez participó en la revolución que derrocó la dictadura de Anastasio Somoza en 1979. Vive en Madrid en el exilio desde 2021, luego de ser despojado de su ciudadanía tras la publicación de su novela Tongolele no sabía bailar ese mismo año, protagonizada por su famosa criatura de ficción, el detective Dolores Morales. Autor de más de 70 libros entre novelas, relatos, crónicas, y ensayos ha sido también merecedor del Premio Alfaguara por Margarita, está linda la mar (1998), del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso por el conjunto de su obra literaria (2011), del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español (2014), de la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2021) y del Premio de Periodismo Ortega y Gasset (2026). Amigo de Julio Cortázar, quien respaldó al Frente Sandinista de Liberación Nacional, Ramírez, además de escritor doctor en Derecho, integró esta agrupación y asumió como vicepresidente de Nicaragua, durante el primer mandato de Ortega, quien se ha perpetuado en el poder.

Traducido a más de veinte idiomas, representará en su sillón a América Latina y sumará su voz a los debates en los que participa la RAE y sus académicos: “El lenguaje inclusivo no se fabrica; nace de la necesidad. Nada que sea artificial permanece en el idioma. Palabras que se usaban en mi adolescencia hoy son arcaicas. Quien va a determinar qué permanece, como las palabras terminadas en “e”, es la gente, pero, si son meramente propuestas de un estrato intelectual, no van a tener cabida. Las academias lo único que hacen es certificar la existencia de términos, le ponen un sello, pero no pueden imponer nada”.