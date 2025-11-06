Gallery en San Telmo y La Boca: la previa de la Noche de los Museos
Este sábado, de 14 a 18, se realizará el circuito gratuito impulsado por Pinta; invita a visitar galerías, museos, fundaciones y talleres de artistas, e incluirá recorridos enfocados en arquitectura y Street Art
- 2 minutos de lectura'
El sábado próximo, Buenos Aires tendrá la noche más larga de su historia: la dedicada a los museos, que terminará a las dos de la mañana del domingo, comenzará mucho antes de que caiga el sol. De 14 a 18 será la previa con el Gallery de San Telmo y La Boca, circuito gratuito impulsado por Pinta, que cuenta con apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Algunas instituciones participarán de ambos, como las fundaciones Proa, Andreani y Larivière.
En estas dos últimas habrá inauguraciones de muestras a las 15 y 16, respectivamente. Mientras que Fundación Larivière permanecerá abierta hasta las 22, con la presentación de la retrospectiva de Marcos López, en Andreani la actividad se extenderá hasta las 23 con DJ Sets en la terraza. Allí abrirá Datos helados-Río de La Plata, exposición de los uruguayos Mathías Chumino y Federico Bolagno Romero, y Falso positivo, instalación interactiva del colectivo francés U2P050.
Esta sede ubicada sobre Av. Pedro de Mendoza 1981 será uno de los puntos de encuentro para las visitas guiadas por galerías, museos y talleres de artistas que comenzarán a las 14.45. Los otros son Moria Galería (Bolívar 430, piso 2), Macba (Av. San Juan 328) y Cott (Perú 973). A las 15 partirán además, desde Fundación Proa (Av. Don Pedro de Mendoza 1929) -donde se exhiben las muestras de Kara Walker y el Premio Pictet- y Fundación Santander (Av. Paseo Colón 1380), recorridos especiales para descubrir intervenciones de street art y los edificios que distinguen el sur de la ciudad.
Todo con inscripción previa y la posibilidad de usar Ecobici, el sistema de transporte público de bicicletas con estaciones automáticas las 24 horas. Será una oportunidad para visitar los bares notables de La Boca y San Telmo, como La Perla de Caminito y el Seddon. El After Gallery será a las 18 en Museo Marco (Av. Almirante Brown 1031), con tragos y performances de DJ Palapa.
