Helmut Ditsch, el “titán del arte”, estrenará su primera película con canciones de su amigo Charly García

En la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se realizará del 5 al 15 de noviembre, el artista Helmut Ditsch (Villa Ballester, 1962) presentará su primer largometraje autobiográfico, Helmut. El hielo y la eternidad transitoria, que le demandó siete años de trabajo. “Interrumpidos por una pandemia y por guerras”, dice el flamante director. Invirtió seis millones de euros para filmarla en locaciones de cinco continentes, como Malta, Cerdeña, Viena (donde reside parte del año), los Alpes suizos, Tenerife y el Salar de Uyuni.

La película, codirigida con Patrick R. Neubäck y Zuzy Praus, dura 118 minutos, cuenta con un elenco argentino y europeo, y tiene música de Ditsch, con canciones de su admirado amigo Charly García y clásicos de rock nacional. El productor ejecutivo es Bernhard Holzhammer y el director de fotografía, Matthias Helldoppler.

El tráiler de la película de Helmut Ditsch

Ditsch, considerado uno de los “titanes” del arte contemporáneo por sus obras colosales y su defensa del medio ambiente, es uno de los artistas argentinos mejor cotizados. Este año, protagonizó una larga batalla con el Gobierno al reclamar la devolución de una copia de su pintura El triunfo de la naturaleza, inspirada en el glaciar Perito Moreno y cedida en préstamo para su exhibición, que por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue descolgada de la Casa Rosada mientras se debatía la reforma de la ley de glaciares en el Congreso. La obra sigue en poder del Estado. En otoño, el artista fue ovacionado en la charla que dio en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; ahora, en primavera, debutará en la pantalla grande como autor, director, guionista y protagonista con una “pintura imposible hecha cine”, como define su ópera prima.

Helmut Ditsch debuta como director, guionista y actor de cine Rodrigo Néspolo

“Para mí no hay diferencia entre pintar un cuadro, componer música o hacer una película, porque en esencia todo es arte –sostiene Ditsch–. En ningún caso se trata de una imagen estática: siempre estoy rememorando lo que viví y cómo lo sentí. Mis pinturas y esta película comparten esa misma alma que las une: fluyen, tienen movimiento, respiran un mismo aura. Simplemente, ante la magnitud de esta historia, decidí de manera natural llevarla al cine porque no me alcanzaba una tela para contarla”.

La primera película de Helmut Ditsch fue filmada en locaciones de cinco continentes Prensa

La película es un tributo a dos mujeres fundamentales en su vida que fallecieron casi a la misma edad: su madre, Inge, y su esposa, Marion. Ante la imposibilidad de concretar semejante homenaje en una pintura, el artista halló en el lenguaje cinematográfico el vehículo para concebir lo que define como “un gran poema de amor” y una herramienta fundamental de sanación interior. Es un filme trilingüe: está hablado en alemán (su lengua materna), español (su idioma en la Argentina) y francés, el idioma de su pareja.

En el otoño, Helmut Distch visitó la ciudad de Buenos Aires; esta primavera regresa a Mar del Plata a estrenar su primera película Rodrigo Néspolo

“Surge de la imposibilidad de cerrar el duelo por Marion –dice a LA NACION el artista, cuya pareja falleció de cáncer en 2009, a los 35 años–. No podía pintar más y necesité hacer la película por una necesidad personal de sobrevivir, en un sentido existencial: necesitaba que mi vida volviera a tener sentido. Estaba atrapado en un círculo vicioso y no encontraba una salida, porque además ya no podía pintar. La película fue mi forma de cerrar ese duelo”.

Helmut Ditsch debuta como director de cine con un tributo a su madre y a su pareja, ambas ya fallecidas Prensa

“La película es algo que les debía a Marion y a Inge, pero ellas ya no están en este plano. Si pensamos un poco más en esa frase, Marion e Inge son el público. Es una obra que hice para el público”, señala. Su madre falleció, también de cáncer de mama, a los 33 años.

Si bien tuvo la oportunidad de estrenar la película en el circuito europeo, Ditsch eligió presentarla en la Argentina, en una competencia internacional como la del festival marplatense. Para él, representa una nueva oportunidad de compensar lo que le dio el país: “El lugar de nacimiento, la cultura y todo aquello que le debo a la gente”, dice.

Helmut Ditsch y Jeanne Goursaud, en el Salar de Uyuni, durante el rodaje de la película Prensa

“No hice la película con la expectativa de alcanzar un éxito comercial; todo lo contrario -agrega-. Es exactamente lo que hay que hacer para pensar en un éxito artístico y no en uno comercial. Es, en definitiva, una forma de decirles gracias a todos”.

“Mi expectativa es entregarles la película a los argentinos. Por eso, haber tenido la suerte de que nos seleccionaran para el Festival de Mar del Plata es una providencia. No hay mejor público para entender esta película que el argentino”, concluye.

Ditsch realizó sus escenas de riesgo sin dobles. Como parte de la preparación física (que incluyó montar caballos pura sangre y escalar en hielo), nadó seis mil kilómetros en piletas olímpicas y aguas abiertas para concretar una escena de solo cinco minutos.

Zusy Praus, Helmut Ditsch, Charly García y Guillermo Tato Vega Prensa

Quería que el papel protagónico fuera interpretado por Viggo Mortensen. Al ser consultado para encarnar al pintor, Mortensen le aconsejó a Ditsch que asumiera él mismo el papel y la dirección de su historia. “Helmut, vos tenés que hacer de Helmut –le dijo el actor y director–. Estás vivo. Es tu chance, y te recomiendo que también la dirijas vos”.

El elenco internacional está integrado por la actriz franco-alemana Jeanne Goursaud y el actor argentino Joaquín Berthold. La banda musical combina piezas al piano compuestas por Ditsch, temas de Charly García, canciones de grandes exponentes del rock y obras de música clásica.

Las funciones de Helmut. El hielo y la eternidad transitoria en el 41º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se llevarán a cabo en el cine Ambassador (Sala 2) el viernes 6 de noviembre, a las 20; el sábado 7, a las 17, y el domingo 8, a las 14.30.