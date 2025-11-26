PEKÍN, China.- Puede que muchos aún no lo sepan, pero existe una conmemoración llamada “Día Mundial del Hola”, que se festeja cada 21 de noviembre desde 1973. El establecimiento de este singular festejo se ideó con la finalidad de promover el saludo y la comunicación pacífica, para instar a los pueblos y sus líderes a resolver sus diferencias por medio de la conversación y no por la fuerza. El “hola” del nombre alude a la palabra que más se emplea para iniciar cualquier conversación. El modo de festejarlo es saludar con un simple “hola” a diez personas diferentes. La foto que apreciamos aquí nos muestra que en la actualidad se han impuesto otras formas de saludar y comunicarse, lo cual también ha contribuido a fomentar el entendimiento entre pueblos aunque hablen idiomas diferentes. Casi como nuevos símbolos universales, los emojis pueden transmitir un saludo o un mensaje que millones de personas son capaces de entender.