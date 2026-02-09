Jack Lang: de exministro de Cultura “modelo” a sospechoso en el escándalo de los Archivos Epstein

Otra renombrada figura de izquierda se ve perjudicada por las revelaciones de los Archivos de Epstein. El exministro de Cultura de Francia durante las presidencias de François Mitterrand, y ministro de Educación con Jacques Chirac, el intelectual socialista Jack Lang, de 86 años, considerado un referente en materia de políticas culturales y educativas, está involucrado en el escándalo de los archivos del abusador y traficante de menores estadounidense. La Fiscalía Nacional Financiera francesa anunció el viernes que había iniciado una investigación sobre Lang y su hija Caroline Lang por sospecha de “blanqueo agravado por fraude fiscal”.

El fin de semana, Lang presentó su renuncia al cargo de presidente del Instituto del Mundo Árabe y difundió un comunicado en redes sociales.

“La apertura de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía Nacional Financiera es una noticia que recibo con serenidad e incluso alivio -afirma-. Nos permitirá esclarecer por completo las acusaciones relativas a ataques a mi integridad y honor. Como profesor de Derecho, tengo el máximo respeto por los tribunales, a los que prestaré mi colaboración. Las acusaciones contra mí son infundadas y lo demostraré, más allá del ruido y la furia de los medios de comunicación y de los tribunales digitales”. Su nombre aparece 600 veces en los Archivos de Epstein, informó Reuters tras un relevamiento.

Los archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos prueban que Epstein y Lang mantuvieron una correspondencia intermitente entre 2012 y la muerte del financiero en 2019; algunos de los correos llevan la firma del colaborador personal de Lang, Fabrice Parsy, como los que registran sus encuentros en París, Nueva York y Marruecos. Medios de comunicación franceses como Le Monde, Le Figaro y Mediapart informaron que la investigación preliminar se abrió después de que los documentos del Departamento de Justicia estadounidense revelaran años de correspondencia y vínculos financieros entre los Lang y Epstein, incluidos los offshore.

Antes de su renuncia, Lang había sido citado por el ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, de quien depende el Instituto del Mundo Árabe, institución cultural y de investigación que promueve el conocimiento del mundo árabe.

“Jack Lang fue ministro de Estado, tomará su decisión con buena conciencia”, dijo el abogado Laurent Merlet (cuyo nombre aparece dos veces en los archivos), antes de que Lang renunciara a su cargo. La hija de Lang, en cambio, había renunciado el lunes 2 a su cargo de directora del Sindicato Independiente de Productores de Francia después de que salieran a la luz sus propios vínculos con Epstein.

“Jack Lang considera que la presentación de los hechos es muy injusta, pero es un luchador y proporcionará tanto a su autoridad supervisora como a los tribunales todas las explicaciones necesarias para demostrar que no está involucrado en ninguna mala práctica o delito penal que se le pueda atribuir”, acotó su abogado. “No ha habido ningún movimiento de fondos, pero creo que es normal que la justicia quiera verificarlo”, consideró.

Según fuentes cercanas a Emmanuel Macron, este había invitado a Lang a “reflexionar” sobre los perjuicios que su situación podía ocasionar al Instituto del Mundo Árabe, lo que fue interpretado como un “pulgar para abajo” del presidente francés.

Antes de dimitir, Lang insistió en que “ni un céntimo” del dinero de Epstein había ido a parar a su bolsillo ni en el de su hija. Consultado sobre el hecho de que su nombre, como el de su hija, figuraban en los estatutos una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal creada por Epstein, y que tenía más de un millón de euros, aseguró que se había enterado con la publicación de esta nueva serie de documentos.

No obstante, admitió que Epstein había donado cerca de 58.000 dólares a una asociación creada por el entorno de Lang para hacer una película sobre su labor en los gobiernos del presidente socialista Mitterrand en los años 1980 y 1990 que, dijo, estaba “casi terminada”.

En su última visita a Buenos Aires, en 2012, Lang recorrió la muestra antológica de Alberto Giacometti en Fundación Proa y dio una charla a sala llena. En el ambiente editorial se lo conoce como el creador de la “ley del precio fijo” de los libros (conocida como “ley Lang”), en defensa de las librerías independientes.

“Su influencia fue muy grande y su impacto sobre la cultura francesa, también -dice el exministro de Cultura Pablo Avelluto a LA NACION-. Fue claramente un modelo de ministro; hay que tener en claro que nuestro diseño institucional en el área de Cultura sigue en buena medida la tradición francesa. Si André Malraux fue el inventor del concepto ‘Ministerio de Cultura’ con Charles De Gaulle, Lang fue quien lo modernizó con Mitterrand”.