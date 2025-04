Jesús Huerta del Soto: El “gurú” de Milei dijo que Adam Smith era un plagiador y Axel Kicillof, un lego en economía

En una conferencia sobre la influencia del pensamiento económico de filósofos moralistas del Siglo de Oro español en las ideas del presidente Javier Milei, el economista, abogado y profesor español Jesús Huerta del Soto (Madrid, 1956) se lució además por su histrionismo, que despertó risas y aplausos entre una audiencia juvenil (en su mayoría varonil) en la Sala Julio Cortázar, este sábado en La Rural. Conversó con uno de los biógrafos de Milei, el periodista Marcelo Duclos, y fue presentado por el editor de Hojas del Sur, Andrés Mego, en cuyo stand el economista firmó más de seiscientos ejemplares de sus libros (que se ofertan “al quinto de su valor en España”, precisó Huerta del Soto). Fue su primera presentación en la Feria.

Huerta del Soto en la Feria Internacional del Libro Alejandro Guyot - LA NACION

El economista español, al elogiar la gestión de Javier Milei (“que no es un político profesional, sino un economista y un profesor”, aclaró), echó pestes contra sus colegas británicos (a quienes, dijo, le gustaría ahorcar con las corbatas que usaban en convenciones), el filósofo escocés Adam Smith, los banqueros, los socialdemócratas, Christine Lagarde y Axel Kicillof, al que describió como un ignorante en materia económica. “La motosierra también es escolástica”, afirmó, y dijo que le había regalado a Milei (“un caballero andante”) una edición del Quijote.

En su conferencia, “Raíces escolásticas del pensamiento de Javier Milei”, Huerta del Soto se refirió a distintos pensadores del Siglo de Oro español, como los teólogos Juan de Lugo y Quirós y Juan de Mariana, a quienes citó en latín. También recomendó la lectura de los estudios de Marjorie Grice-Hutchinson. La Escuela Austriaca tiene sus bases en la Escuela de Salamanca.

“El valor siempre es subjetivo”, remarcó Huerta del Soto, en oposición a las ideas económicas neoclásicas. Describió a Adam Smith -“padre” de la teoría económica del valor- como un “satánico violador y corruptor de la economía” y “plagiador de verdad, a diferencia de otros”. Para el economista español, cuyos cambios de tono vocal al hablar en público se asemejan a los de Milei, “el filósofo David Hume comprendió mejor lo que hay alrededor de la teoría del valor que Smith y Ricardo”.

En España, desde que Milei llegó al poder, el máster en escuela austriaca de Huerta del Soto en la Universidad Rey Juan Carlos se llena de estudiantes. “En mis seminarios invito a mis alumnos a comer a casa; los chilenos son los que más comen”, observó. Contó que había traído al país un container con ejemplares de sus libros para vender al “quinto de su valor” en Europa.

“Yo no sabía ni quién era -dijo sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof-. Si viene por aquí le enseñamos un poco de economía”. Y desaprobó algunos dogmas de la economía al decir que los costos no determinan los precios, la demanda no aumenta el empleo, la inyección monetaria es un “regalo envenenado” y la regulación, “algo que tienen que hacer los privados”.

Milei y Huerta del Soto en Casa Rosada, este domingo Gentileza Marcelo Duclos

“El presidente Milei es la encarnación ideal del proyecto”, remarcó en alusión a los preceptos de la escuela austriaca, en la batalla contra la inflación y el estatismo. Este domingo, en Casa Rosada, el Presidente le entregó a Huerta del Soto la Orden de Mayo al Mérito.