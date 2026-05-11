“Yo marcho”: escritores, artistas e intelectuales convocan a apoyar las universidades públicas

Actores, músicos, científicos y escritores difundieron desde el fin de semana una serie de videos con el hashtag #YoMarcho, en apoyo de la manifestación en defensa de las universidades públicas y por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, convocada para este martes, a las 17, en Plaza de Mayo. La iniciativa provino del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

Referentes de la cultura como Griselda Siciliani, Mercedes Morán, Claudia Piñeiro, Rafael Spregelburd, Gabriela Cabezón Cámara, Inés Estévez y Germán Palacios (juntos en el video), Lorena Vega, Celeste Cid, Pedro Saborido, Analía Couceyro, Gastón Giribet, Paco Amoroso y Horacio Roca, entre otros, recitan un comunicado e invitan a reunirse a las 14 en Salta y avenida de Mayo para marchar con la columna de la UNA. Adhieren también la Unión de Escritoras y Escritores y dos exministros de Cultura, Teresa Parodi y Pablo Avelluto.

Hoy se lanzó un segundo video, en el que participan Dolores Reyes, Mariana Enriquez, Samanta Schweblin, Esteban Lamothe, Julia Zenko, Esther Goris, Cecilia Roth, Dalma Maradona, Mauricio Kartun, Marcos López, Florencia Raggi, Carla Maliandi, Cecilia Figaredo, Elena Roger, Los Macocos, Anahí Berneri, Marcelo Piñeyro, Diego Lerman, Rubén Fontana, León Gieco y el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, entre otros. “Que nadie nos saque lo que es nuestro”, comienza Ca7riel.

El martes 12, todos juntos por nuestras universidades públicas. #YoMarcho. pic.twitter.com/lMghvPz87D — Pablo Avelluto (@pabloavelluto) May 10, 2026

En los actos y presentaciones de la Feria del Libro, desde el coloquio de escritoras del acto de apertura del 23 de abril hasta las presentaciones y charlas de este domingo, escritores argentinos hicieron una defensa de la universidad pública y denunciarion el incumplimiento de la ley de financiamiento por parte del Gobierno. De 2023 a 2026, el porcentaje del PBI destinado a las universidades cayó alrededor del 30% y es el más bajo desde 2005.

“Este 12 de mayo marchamos por la universidad pública. Porque la universidad pública es un derecho. Es igualdad y es futuro. Los invito este martes 12 de mayo a participar de la marcha por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Para defender la educación que es lo más importante para este país. Para garantizar este sistema de educación pública y de calidad que hasta ahora existió en toda la Argentina”, dicen.

Guillermo Martínez, Dolores Reyes, Pilar Gamboa y Gastón Giribet Archivo

“¿Cómo no vamos a marchar el 12 por las universidades públicas? Si son de todos. Yo marcho el 12 con las universidades públicas. Es muy, muy importante que vos vengas también. Para que se cumpla la ley de financiamiento universitario. Es importante que estemos. Porque pertenezco a ella y porque recibo de ella su formación y su compromiso”, prosiguen los convocados, entre otros, los actores Ariel Staltari, Cristina Banegas, Pilar Gamboa, Pablo Echarri, Esmeralda Mitre, Soledad Villamil, Gonzalo Heredia, Lizy Tagliani y Marcelo Subioto.

“Nuestra universidad pública es nuestro derecho, es nuestro futuro y es igualdad”, sostiene la autora de El buen mal, reconocida internacionalmente.

“Nuestra universidad pública está en peligro, por eso este 12 de mayo marchamos. [...] Para que se respeten las leyes que vota el Congreso. Porque la universidad pública es un derecho, es igualdad y es futuro. [...] Nos encontramos a las 14 horas en Salta y Avenida de Mayo, junto a la Universidad Nacional de las Artes”.

Como la Corte Suprema aceptó el recurso extraordinario del Gobierno, la ley que quedó en suspenso hasta que se expida el máximo tribunal, por lo que la marcha de este martes también se interpreta como un reclamo al Poder Judicial.

El profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Conicet Guillermo R. Ruiz dice a LA NACION que la situación de las universidades nacionales es “muy crítica e inédita en el siglo XXI”.

“A diferencia del resto del sistema educativo, las universidades dependen del 90% de las transferencias que hace el Estado nacional –señala–. Ese dinero permite el funcionamiento de todas las actividades de docencia, investigación y extensión, como las redes de hospitales universitarios. Es una situación sumamente grave y muy cuestionable porque no hay motivos económicos para que el Estado no cumpla con el marco normativo”.

Las universidades más pequeñas, en el corto plazo, podrían dejar de prestar algunas de sus funciones, y a mediano plazo, pasaría lo mismo en todo el conjunto del sistema, advierte Ruiz. “Los salarios de los docentes y del personal no docente se ha reducido en un 50% en su poder adquisitivo, que lleva a que varios docentes dejen de dar clases o se sobrecarguen con otros trabajos. Mi salario como profesor titular con dedicación simple en la Facultad de Derecho de la UBA es de $ 520.000″.

Es lógico que las autoridades políticas de la Universidad Nacional de las Artes (ex IUNA), al ser la universidad peor administrada de todo el país, hagan este video. Le pedí al área de estadística estos datos:

- El promedio de costo por graduado en las UUNN en 2024 fue de… pic.twitter.com/1Y74Yk4lRy — Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) May 10, 2026

En su cuenta de X, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, criticó a los responsables de la UNA. “Es lógico que las autoridades políticas de la Universidad Nacional de las Artes (ex IUNA), al ser la universidad peor administrada de todo el país, hagan este video”, razonó, sin dar respuesta a la cuestión de fondo, el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario.