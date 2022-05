Por izquierda, derecha y centro: políticos de todos los colores también van a la Feria del Libro

Aunque este no es un año electoral ni se han publicado segundas partes de los best sellers de los expresidentes Cristina Kirchner y Mauricio Macri, los políticos darán quórum en la Feria del Libro. Algunos participarán en presentaciones de libros propios, como el diputado Javier Milei (autor de El camino del libertario, sobre el que hablará el sábado 14, con la periodista Viviana Canosa) y el cambiemista Miguel Ángel Pichetto, coautor con el periodista Carlos M. Reymundo Roberts del hamletiano Capitalismo o pobrismo (esa es la cuestión); otros hablaron de libros ajenos, como ocurrió el sábado, cuando el diputado radical Facundo Manes recomendó la lectura de Argentina primero. Poner en marcha el país tras la pandemia, del economista Martín Redrado, o ayer, cuando el exvicepresidente Amado Boudou participó de la presentación de Manual del economista serio: No es el modelo que se equivoca, es la realidad que falla, de Mariano Kestelboim y Sebastián Fernández.

La periodista Viviana Canosa conversará con el diputado Javier Milei en la Feria del Libro el próximo sábado Archivo

Todavía quedan por delante las presentaciones de las novedades editoriales de los diputados de Cambiemos Sabrina Ajmechet y Fernando Iglesias, la exdiputada kirchnerista Fernanda Vallejos y la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, entre otros.

Cayetana Álvarez de Toledo presenta "Políticamente indeseable", con el periodista Carlos Pagni Archivo

Como dicen los organizadores, la Feria es un espacio “pluralista” en el que también tienen lugar -por izquierda, por derecha y acaso por centro- políticos extranjeros. Esta tarde, a las 18:30, el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, presentará en la Sala Carlos Gorostiza Para lxs que vendrán, selección de conferencias, artículos y entrevistas, junto con Gabriela Diker, Juan Carlos Junio, María Pía López, Ramiro Parodi y Andrés Tzeiman. El 8, a las 16:30, la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo conversará con el periodista Carlos Pagni sobre su libro Políticamente indeseable en la Sala Tulio Halperin Donghi.

El dirigente del PTS Christian Castillo se referirá al legado de Karl Marx

Pasado mañana, a las 19.30, el dirigente del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U) Christian Castillo, en el stand de Ediciones IPS (216 del Pabellón Azul), conversará sobre el legado de Karl Marx con especialistas en la obra del pensador alemán. “Es una Feria especial por los dos años sin haberse realizado producto de la pandemia, la vuelta y también por el temblor, en el buen sentido, que implicó la apertura de Guillermo Saccomano y el debate que trajo su intervención, que creo de las más relevantes en la apertura de una Feria -dice Castillo a LA NACION-. El sábado, a las 20.30, la diputada del FIT-U Myriam Bregman hablará con Martín Rodríguez sobre La hegemonía imposible. Veinte años de disputas políticas en el país del empate. Del 2001 a Alberto Fernández (Capital Intelectual), de Fernando Rosso, en la Sala Adolfo Bioy Casares.

La diputada de Juntos por el Cambio Sabrina Ajmechet presenta su libro sobre el peronismo, publicado por Eudeba Twitter

Juntos por el Cambio estará representado en La Rural por los diputados Sabrina Ajmechet y Fernando Iglesias. El lunes 9, a las 18:30, Ajmechet presentará El peronismo menos pensado (Eudeba) en la Sala Domingo Faustino Sarmiento junto con Vicente Palermo, Luciano De Privitellio y Luis Quevedo. “Es un libro sobre las ideas políticas del peronismo, que muestra cómo el peronismo fue modificando las instituciones republicanas (la Constitución nacional, la ley electoral, la ley de partidos políticos) para darle más poder a Perón y quitarles lugares y formas de expresión a los opositores, para así crear la Argentina peronista”, señala la diputada, que es también doctora en Historia.

El viernes 13, a las 20.30, en la Sala Victoria Ocampo será el turno de Los días más felices. El modus operandi económico de la leyenda peronista (Libros del Zorzal), del diputado Iglesias, que lo presentará con tres legisladores y economistas de su espacio político -Martín Tetaz, Luciano Laspina y Ricardo López Murphy- y la periodista Laura Di Marco. “Trato de mostrar lo que hizo el peronismo en los cuatro gobiernos anteriores a este: reventar recursos extraordinarios y stocks para crear ‘los días más felices’ que duraron muy poco tiempo; el ‘plan platita’ es un remedo de eso -dice Iglesias-. Cuando quisieron impulsar las reelecciones de Perón, Menem y los Kirchner, se organizó una ‘fiesta’ en la que recursos extraordinarios producto de la exportación o el endeudamiento no fueron a financiar el crecimiento del país sino el consumo. Cuando estos recursos se acabaron, la fiesta se terminó. El peronismo no tiene un proyecto ideológico sino un proyecto de poder”. El libro es producto de su tesis de graduación como magíster de Relaciones Internacionales en la Universidad de Bolonia y lleva un prólogo del historiador italiano Loris Zanatta.

Fernanda Vallejos y Martín Tetaz también visitarán la Feria del Libro Archivo

En la Sala Julio Cortázar, este jueves, a las 20.30, se presenta Néstor Kirchner, la educación y la ciencia. Discursos y políticas para democratizar el conocimiento, de la Universidad Pedagógica Nacional, con la participación del ministro de Educación Jaime Perczyk, Daniel Filmus, Hugo Yasky, Adriana Puiggrós, Adrián Cannellotto e Inés Tenewicki (el ministro volverá a La Rural el 12, a las 16.30, para conversar con Sergio Romero y Adrián Canellotto sobre la educación como eje de desarrollo en la Sala Halperin Donghi). El sábado, a las 20.30, el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni regresa a la Feria para presentar Colonialismo y Derechos Humanos. Apuntes para una historia criminal del mundo (Taurus) con Atilio Borón y Víctor Hugo Morales. El martes 10, a las 18.30, el historiador Felipe Pigna, la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, y la conductora Federica Pais difundirán “Evita x Evita. La Evita que nunca escuchaste, audios de archivo de Radio Nacional”, en la Sala Ernesto Sabato. Ese mismo día, a las 20.30, Alejando Olmos Gaona y Fernanda Vallejos conversarán sobre El FMI y la deuda. La estructura de la dominación (Continente) en la Sala Julio Cortázar. Y el jueves 12, a las 20.30, Hebe Bonafini presenta Los caminos de la vida (Octubre), coescrito con Ulises Gorini, en la Sala José Hernández.

El ascendente diputado Javier Milei estará dos veces en la Feria y para ambas ocasiones le han concedido la sala más grande disponible: la José Hernández. El 11 oficiará como presentador de La batalla cultural (Hojas del Sur), del periodista Agustín Laje, y el 14, a las 20.30, con la periodista Viviana Canosa, presentará su nuevo libro, El camino del libertario (Planeta). “Los dos juntos va a ser una revolución -promete Milei-. El de Laje es un libro que complementa desde el punto de vista ideológico y político mi ideario, y en el mío hay un esbozo de autobiografía, ensayos económicos y discursos, para que la gente pueda certificar que voy a hacer lo que prometí, a diferencia de lo que hacen los integrantes de la casta”.

La presidenta del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de Argentina, Victoria Donda, estará en La Rural el último día de esta edición de la Feria del Libro JUAN MABROMATA - AFP

Incluso en los dos últimos días de la Feria del Libro porteña arribarán políticos a La Rural. El domingo 15, a las 18.30, los autores de Capitalismo o pobrismo (Sudamericana), Miguel Ángel Pichetto y Carlos M. Reymundo Roberts, estarán conversando sobre sus ideas en la Sala Tulio Halperin Donghi. Y el lunes 16, a las 20, en el marco del debate “Deportes y diversidad”, en el stand Orgullo y Prejuicio del Pabellón Ocre, la titular del Inadi, Victoria Donda, y las funcionarias Ornella Infante y Karina Iummato, charlarán con Carolina Luján y el púbico.