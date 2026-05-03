La agenda de la Feria del Libro 2026: los elegidos del domingo 3 de mayo

A las 16

Han Kang y Borges, en diálogo. La charla propone explorar los cruces entre la obra de Han Kang y Jorge Luis Borges, a partir de temas como la memoria, el cuerpo y las estructuras laberínticas. Participan Claudia Piñeiro y Silvia Hopenhayn. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

Aramburu presenta su nueva novela. El escritor español Fernando Aramburu presenta Maite, su último libro. En la Sala Julio Cortázar, Pabellón Amarillo.

A las 17.30

El fútbol, más allá del espectáculo. A partir de las miradas de Osvaldo Bayer y Eduardo Galeano, la charla propone pensar el fútbol como fenómeno cultural y político, más allá de la pasión y el fanatismo. En la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

Mairal y una mirada sobre lo nuevo. El escritor Pedro Mairal presenta Los nuevos, un libro que se adentra en vínculos, cambios y tensiones del presente. Coordina Eugenia Zicavo. En la Sala Carlos Gorostiza, Pabellón Amarillo.

Entrevista con el escritor Fernando Aramburu, autor del libro Hombre caído. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Deseo, amor e identidad en clave contemporánea. El escritor Arià Paco dialoga con Enzo Maqueira y Leila Sucari sobre las formas actuales de narrar el deseo, los vínculos y la intimidad, en un cruce de sensibilidades y experiencias. Coordina Marina Abiuso. En la Sala Tulio Halperín Donghi, Pabellón Azul.

Fernández Díaz recorre su obra. El escritor Jorge Fernández Díaz se presentará en un encuentro que revisitará los secretos, obsesiones y continuidades de su recorrido literario, desde sus primeros libros hasta el más reciente. En la Sala José Hernández, Pabellón Rojo.

A las 19

Saldaña París y una novela sobre la memoria. El escritor Daniel Saldaña París presenta Los nombres de mi padre, su última novela, en una conversación con Valeria Tentoni sobre escritura, ciudades y secretos familiares. En la Sala Ernesto Sabato, Pabellón Azul.

Quintana presenta su libro. La escritora Pilar Quintana presenta Noche negra, su más reciente libro, en el marco de la Feria. En la Sala Adolfo Bioy Casares, Pabellón Blanco.

Terror y horror en la narrativa latinoamericana. La mesa propone explorar las modulaciones del terror en la literatura contemporánea de la región, a partir de distintas poéticas y tradiciones. Participan María Fernanda Ampuero, Dolores Reyes, Elaine Vilar Madruga y Zezé Atabales. Coordina Carolina Testa. En la Sala Victoria Ocampo, Pabellón Blanco.

A las 20

Perlongher, exilio y escritura. A 50 años de la dictadura, la actividad propone una lectura colectiva y una conversación sobre la obra y el exilio de Néstor Perlongher, con cierre a partir de Cadáveres. Participan Andi Nachon, Juan Fer García e invitades. En la Sala Orgullo y Prejuicio – Espacio de Diversidad Sexual y Cultura, Pabellón Ocre.