Pedro Mairal abre el Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina

“Vamos a estar hablando con Mauro Libertella sobre libros, los trucos y la cocina de la escritura, y algo sobre mi nuevo libro; además, me interesan mucho las demás charlas”, dice a LA NACION el escritor y músico Pedro Mairal que, hoy, a las 19, en la Sala Victoria Ocampo de la Feria del Libro, abre otra edición del Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina, al cuidado de la periodista y escritora Verónica Abdala. El ciclo concluye el sábado a la misma hora (en la Sala Domingo Faustino Sarmiento) con una charla sobre el “retorno de las biografías literarias”, con la presencia de Andrés Neuman, Esther Cross, Fernanda Nicolini, Federico Bianchini y Verónica Boix.

Pedro Mairal se define como un escritor rioplatense

La editorial Emecé está reeditando la obra de ficción y no ficción de Mairal. “Seguramente, surgirá el tema de la reedición de mis libros, que me tiene muy contento porque empiezo a ver que tengo una obra, cosa que no había pensado nunca de esa manera; voy escribiendo libros, pero verlos todos editados en una misma colección me hace notar que hay un ‘corpus’, como dicen en la facultad, del que no soy muy consciente. Es algo que ven más los lectores que yo”, dice el autor de la visionaria El año del desierto.

Mairal destaca que en la Argentina actual hay una centralidad de la literatura escrita por mujeres. “Es la primera vez que pasa eso desde el mercado, desde la aceptación de los lectores, desde lo académico; el péndulo se está moviendo para ese lado con autoras como Leila Guerriero, Claudia Piñeiro, Selva Almada, Mariana Enriquez, y voces nuevas como Tali Goldman y Marina Closs”, dice Mairal, y agrega que tiene muchas ganas de encontrarse con el nuevo libro de Andrés Neuman sobre la lexicógrafa María Moliner, Hasta que empieza a brillar.

“La Feria del Libro es una posibilidad de encuentro con autores y con mis lectores porteños y argentinos, cada vez que voy para allá; para mí es muy importante verles las caras a los lectores -asegura Mairal, que reside en Uruguay-. Yo escribo para la zona del Río de la Plata, para el castellano rioplatense, para la gente de Buenos Aires y Montevideo; ese es mi público lector”. Su nueva novela saldrá en la primavera.

Por último, cuenta que el escritor Elvio Gandolfo, que vive en Montevideo con su hija, fue operado recientemente de cataratas: “Ya está volviendo a leer y viendo películas, cosa muy importante para él”.

Avatares de un ciclo

“El Diálogo de Escritoras y Escritores es una invitación a pensar la literatura desde múltiples perspectivas, a escuchar voces diversas y a renovar nuestra pasión por la lectura y la escritura -dice Verónica Abdala a este diario-. Una cita imperdible para quienes creen que las palabras, aún en tiempos de algoritmos, siguen siendo insustituibles”.

Federico Bianchini, Marina Mariasch, Walter Lezcano, Andrés Neuman y Enzo Maqueira, presentes en la Feria del Libro Archivo

Este jueves 1° de mayo, los “trabajadores de la palabra” no descansarán. A las 19, en la Sala Domingo Faustino Sarmiento, Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Enzo Maqueira y Tomás Balmaceda, en diálogo con Débora Campos, intentarán responder el interrogante del momento en materia literaria: ¿puede una inteligencia artificial (IA) escribir con la profundidad de un ser humano o hacer literatura?

“El que sabe posta de inteligencia artificial es Tomás Balmaceda -admite Piñeiro-. Nosotros tres, como escritores, hablaremos desde nuestro punto de vista de cómo puede afectar, o cómo puede a lo mejor ayudar, en las producciones literarias. Hace poco firmamos una solicitada de la Unión de Escritoras y Escritores para que se incluyera en los contratos editoriales una cláusula que limitara el uso de la IA en traducciones e ilustraciones de libros, y ese tema seguramente será debatido en la charla. Si bien no soy experta en el tema, me viene preocupando hace mucho, sobre todo gracias a los enfoques de Éric Sadin acerca del modo en que va a cambiar la sociedad; casualmente, en los últimos textos que escribí para Cenital aparecen esa cuestión y el modo en que va horadando algunos aspectos sociales, más allá de que hay que valorar todo lo positivo que tenga; como escritores, tenemos un pensamiento crítico acerca de los supuestos beneficios de la IA“.

Guillermo Martínez, que además de escritor es matemático, prevé que tendrá una opinión discordante en la mesa del jueves. “Voy a hablar sobre esta misma pregunta, si la IA puede escribir literatura, que fue hecha antes del ajedrez, cuando se entrenó a las computadoras para que derrotaran a los ajedrecistas, y trataré de esclarecer un poco cómo proceden estos algoritmos de machine learning y el test de Turing“, anticipa.

El autor de Crímenes imperceptibles señala que la Feria del Libro, en su 50° aniversario, es un espacio que hay que “defender y celebrar”. “No es un encuentro para los jardines recónditos de los ya iniciados en literatura, sino una ocasión más bien ecuménica, donde gente que quizá lee solamente un libro por año va a buscar el suyo y se abre a la posibilidad de leer otros, así que es una oportunidad para agrandar el mundo de los lectores y también para encontrarse con escritores de otros países y participar de las actividades. Es una gran fiesta siempre”.

El jueves, a las 20:30, en la Sala Domingo Faustino Sarmiento, Juan Diego Incardona (autor de la conmovedora novela Quebranto), Leticia Rivas, Claudio Zeiger (que publicó recientemente Iniciación a la noche) y Walter Lezcano abordarán la literatura y las voces del conurbano y las periferias.

Y el viernes 2, a las 19, Alejandra Kamiya, Magalí Etchebarne y Marina Mariasch (autora de las autoficciones El matrimonio y Efectos personales) hablarán sobre las narrativas del yo como herramienta de exploración personal con Eugenia Zicavo, de estreno con el programa Modo Libro en el canal de YouTube de Futuröck. A las 20:30, la mira estará puesta en el auge del género policial, que no pierde popularidad entre los lectores. Conversarán Jorge Consiglio, María Inés Krimer, Horacio Convertini y Reynaldo Sietecase, con Patricia Kolesnicov como moderadora.