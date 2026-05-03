Segundo sábado de la Feria: los autores preferidos del público convocaron a miles de lectores
En pleno fin de semana largo este sábado “estalló” la Rural: de Pérez-Reverte a Sacheri, las charlas y presentaciones estuvieron colmadas; hubo largas filas para ingresar a la sala mayor
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El segundo sábado de la edición 50 de la Feria del Libro porteña, en pleno fin de semana largo, fue tan convocante como la jornada anterior (el feriado del 1 de mayo), cuando “estalló” la Rural con miles de visitantes. Ayer, con las presentaciones de los “tanques” editoriales favoritos de los lectores locales, se repitió la postal tan deseada por los expositores y los organizadores: pasillos repletos de gente, largas filas para comprar libros y pedir autógrafos a los autores, charlas y presentaciones a sala llena, con público afuera formando colas serpenteantes entre los pabellones.
Frente a unas quinientas personas, la mitad de la sala Hernández, Eduardo Sacheri habló sobre su última novela, Qué quedará de nosotros, con Flavia Pitella. Suerte de continuación de su novela anterior, Demasiado lejos (“se pueden leer juntas o por separado”, como aclaró Pitella), refleja la vida cotidiana de los soldados argentinos en las Malvinas durante la guerra. “Mis protagonistas son cinco hombres: tres soldados y dos oficiales -contó el escritor al público-. Para crear a uno de los oficiales, el más jodido, me inspiré en gente que detesto”. Sacheri despertó risas entre los asistentes, que siguieron la charla en absoluto silencio.
Cada tanto, como él mismo reconoció, adoptó su “modo profesor” (da clases de Historia en un colegio secundario del oeste bonaerense) para explicar algunas cuestiones puntuales como la geografía de las islas y el devenir histórico del reclamo nacional por la soberanía.
Sobre ese punto dijo: “Hasta 1930, era solo un reclamo diplomático. En los años 40, el tema de la soberanía entra en la escuela. La mayoría de los que estamos hoy acá pintamos mapas en la escuela con las Malvinas. Crecimos escuchando que ‘las Malvinas son argentinas’. Entonces, ¿cómo no iba a celebrar la mayoría de la población cuando en el 82 ‘recuperamos’ las islas?” Mirando serio al público remató: “El alma humana es un bollo de cosas que se contradicen unas con otras”.
Antes de invitar a sus lectores a acompañarlo hasta el stand de Penguin para firmar sus libros, Sacheri agradeció a los fieles que lo siguen desde el inicio de su carrera. “En mis primeras presentaciones éramos doce, entre familiares y amigos”.
También ayer la Fundación El Libro entregó del Premio de la Crítica a Juan José Becerra, cuyo libro Un hombre fue elegido por un jurado de periodistas culturales como el mejor de 2025. Recibió un cheque por 1.200.000 de pesos y una plaqueta. Más temprano, Becerra había conversado con Martín Kohan sobre las últimas ficciones y ensayos del autor de Ciencias morales.
A las 16 tuvo lugar un homenaje a Mario Vargas Llosa, “entre la literatura y la política”, en una conversación entre Álvaro Fernández Bravo, Luis Ángel Del Castillo, Elena Loayza y Mauro Marino sobre la figura y las polémicas del Nobel peruano.
Ayer hubo un prime time a primera hora: a partir de las 14, cuando abre las puertas de la Rural, ya había cientos de fans de la joven autora española Inma Rubiales que presentó en la Feria su best seller Un amigo gratis. La fila, que salía del predio y daba la vuelta por avenida Sarmiento, se había empezado a formar muchas horas antes del ingreso. Según editorial Planeta, la primera fan había llegado a las 5.40. La escritora, un fenómeno editorial a los 24 años, desbordó la capacidad de la sala Hernández. Fuela sala más visitada de la Rural. A los autores ya citados se sumó luego la periodista María O’Donnell, en diálogo con Ernesto Tenembaum, sobre su libro Montoneros. Y, el broche de oro fue con una autora muy esperada: desde anteayer se hablaba en los pasillos de la presentación de Camila Sosa Villada y su libro El viaje inútil. En ambos casos, las filas para el ingreso dieron varias vueltas al predio.
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