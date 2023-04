La alarmente advertencia de Yuval Noah Harari sobre la IA: “No sé si los humanos pueden sobrevivir”

escuchar

En una entrevista con el diario inglés The Telegraph, el historiador y filósofo israelí Yuval Noah Harari deslizó un comentario alarmista sobre el avance de la tecnología que está en boca de todos: la inteligencia artificial. “No sé si la humanidad puede sobrevivir”, dijo el autor del libro Sapiens: de animales a dioses que sumó su firma a la carta de miles de expertos, incluido Elon Musk, que pedía una suspensión en la investigación de software como Chat GPT, un modelo de IA que puede interactuar con humanos redactando textos creativos que despertó la fascinación e inquietud a nivel global.

“Esta es la primera tecnología en la historia para crear historias”, le dijo Harari a medio británico. Para él, “la nueva generación de IA no solo está difundiendo el contenido que producen los humanos. Puede producir el contenido por sí mismo”. Ante esa situación, el filósofo invita a una proyección de un futuro cada vez más cercano y posible: “Trata de imaginar lo que significa vivir en un mundo donde la mayoría de los textos y melodías y luego las series de televisión y las imágenes son creadas por una inteligencia no humana. Simplemente no entendemos lo que significa”.

Luego se pregunta, “¿cuáles podrían ser las consecuencias de que la IA se haga cargo de la cultura? Ya existen ejemplos triviales. La semana pasada, una revista alemana fue criticada por publicar lo que parecía ser una entrevista exclusiva con Michael Schumacher, cuando en realidad el texto fue generado por IA imitando al expiloto de carreras paralítico. Harari sugiere que la IA pronto irá mucho más allá, evocando un mundo en el que “te conectas y discutes con alguien sobre algún tema político. Tal vez incluso te envíen un video de ellos mismos hablando. Pero no hay nadie detrás. Todo es IA”.

Sin embargo, las advertencias de Harari sobre los avances de la IA van mucho más allá de la producción artística y cultural. Para él, al igual que para el fundador de Tesla y Space X, hay que regular la tecnología para tomar buenas decisiones porque también corre riesgo la democracia. “Esto es especialmente una amenaza para las democracias más que para los regímenes autoritarios porque las democracias dependen de la conversación pública”, dice y agregá: “La democracia básicamente es conversación. Gente hablando entre sí. Si la IA se hace cargo de la conversación, la democracia ha terminado”.

En este punto se menciona que “el régimen nazi se basó en tecnologías como trenes, electricidad y radios. No tenían herramientas como la inteligencia artificial”. En línea con esto pronostica que “un nuevo régimen en el siglo XXI tendrá herramientas mucho más poderosas. Así que las consecuencias podrían ser mucho más desastrosas. Esto es algo que no sé si la humanidad puede sobrevivir”.

La pérdida de puestos de trabajo es otra de las alarmas que enciende la IA para el historiador isrealí. “Otro peligro es que muchas personas se encuentren completamente sin trabajo, no solo temporalmente, sino sin las habilidades básicas para el futuro mercado laboral”, dice y sostiene que “podríamos llegar a un punto en el que el sistema económico vea a millones de personas como completamente inútiles. Esto tiene terribles ramificaciones psicológicas y políticas”.

Para Harari, la independencia de la Inteligencia Artificial es una de las cuestiones más novedosas y sugiere: “Necesitamos entender que la IA es la primera tecnología en la historia que puede tomar decisiones por sí misma. Puede tomar decisiones sobre su propio uso. También puede tomar decisiones sobre usted y sobre mí. Esto no es una predicción futura. Esto ya está sucediendo”.

En este sentido, sostiene que “inventamos algo que nos quita el poder. Y está pasando tan rápido que la mayoría de la gente ni siquiera entiende lo que está pasando. Necesitamos asegurarnos de que la IA tome buenas decisiones sobre nuestras vidas. Esto es algo que estamos muy lejos de resolver”.

Por eso, para Harari son imprescindibles las regulaciones sobre la IA. “Una compañía farmacéutica no puede lanzar un nuevo medicamento al mercado sin antes pasar por un largo proceso regulatorio. Es realmente extraño y aterrador que las corporaciones puedan simplemente lanzar herramientas de IA extremadamente poderosas a la esfera pública sin ninguna medida de seguridad similar”, afirma.

