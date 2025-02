La Biblioteca Nacional ya no depende de Cultura, pero la “invitará” a su stand en la Feria del Libro

En diálogo con LA NACION, el secretario de Cultura Leonardo Cifelli anticipó anteayer que el organismo que encabeza no tendrá un stand propio en la 49ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en La Rural, del 24 de abril al 12 de mayo. “No va a haber porque no vamos a gastar plata en publicidad en ningún lugar del país -dijo-. Prefiero darle el dinero a las bibliotecas populares y que compren más libros”.

No obstante, con el $1.200.000 que la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) destinará como máximo a cada una de las casi ochocientas bibliotecas populares se podrán comprar menos libros que en 2023 (122 contra un promedio de 75) en el Programa Libro % que habilita la adquisición de ejemplares a mitad del valor comercial. No solo los bibliotecarios esperan que las editoriales eviten aumentar los ya elevados precios de tapa.

Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de la Nación, dijo a LA NACION que el organismo que dirige no tendrá un stand en la Feria del Libro porteña Pilar Camacho

Desde Cultura informaron que la cartera, que se mudó del Ministerio de Capital Humano a Presidencia en noviembre de 2024, estaría presente como “invitada” en el stand de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM) para desarrollar algunas acciones “sin gastar un peso”, recalcaron. “La Biblioteca Nacional pertenece a la órbita de Pettovello, le ‘quedó colgada’ en la estructura a Capital Humano, porque tiene rango de secretaría (no de dirección), y una secretaría no puede depender de una secretaría”, explicó Cifelli a LA NACION. Cultura y BNMM solo tienen en común -por ahora- la Antigua Biblioteca Nacional Jorge Luis Borges, en México 564. Los organigramas desafían toda lógica: no se recuerdan antecedentes de que Cultura y la Biblioteca estuvieran separadas.

Originalmente, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, Cultura dependía del Ministerio de Capital Humano como una secretaría. Ese mismo decreto 993/24 (que modifica el 1386/96), que en noviembre la transfirió como Secretaría Presidencial a cargo de Karina Milei, estableció que la BNMM quedaba como dependencia de Sandra Pettovello, que es quien este año abonó la “tierra” del stand 1508 en el Pabellón Amarillo de La Rural, de 32 metros cuadrados.

Veinte millones, con descuento

Inspiradas (o aterradas) por la motosierra mileísta, las autoridades de la Fundación El Libro (FEL) le hicieron un descuento del 40% a la institución. El valor del metro cuadrado en La Rural depende de la ubicación (en ese sentido, al ser el sector más comercial, el Pabellón Verde sería el “Puerto Madero” de la Feria). El precio de lista de un stand como el que tendrá la BNMM es de $ 34.662.176 ($ 1.083.193 el metro cuadrado), pero con el descuento especial que le hicieron, el Ministerio de Capital Humano pagó $ 20.797.305,6 (lo que se traslada a un valor por metro cuadrado es de $ 649.915,8).

LA NACION se comunicó con el editor Christian Rainone, presidente de la FEL, institución organizadora de la Feria del Libro porteña, para despejar dudas sobre la participación del área de Cultura en el evento. “Tal como lo expresó Leonardo Cifelli en su entrevista a LA NACION, durante los últimos días de diciembre, el director de la Fundación El Libro Ezequiel Martínez y yo, que recién estrenaba mi cargo, tuvimos una reunión muy productiva y distendida con el secretario de Cultura Nación -dice Rainone-. Acordamos buscar juntos alternativas innovadoras para que Cultura vuelva a tener un rol protagónico en la Feria. En esa línea, y atentos a la propuesta de Cifelli, en la FEL coincidimos en que lo mejor es articular la presencia de Cultura Nación a través de acciones creativas que modernicen la Feria, como el uso de Inteligencia Artificial o innovar la comunicación, o mediante el acompañamiento de nuestro programa Chequelibro que potencia la venta en librerías. En este sentido, valoramos mucho que el gobierno haya decidido duplicar el presupuesto en el Programa Libro % de la Conabip: hay una voluntad activa de incentivar la demanda de libros”.

Cifelli fue invitado formalmente a la inauguración de la Feria. Como en 2024, el Palacio Libertad volverá a ser sede, en julio, de la convocante Feria del Libro Infantil y Juvenil que organiza la FEL.

El secretario de cultura de la nación piensa que ir con un stand a la Feria del libro es gastar plata en publicidad. ¿Tendrá idea de cuanta gente pasa por allí y de cómo se puede promover la cultura? Y por ejemplo, no estaría mal invitar escritores de las provincias y exhibir… — Lady Macbeth (@lady_josedemail) February 12, 2025

Rainone confirmó que la Secretaría de Cultura, por segundo año consecutivo, no tendrá un stand propio en la Feria. “El secretario nos había adelantado que su visión no era invertir presupuesto en un espacio tradicional y que, por eso, se iban a sumar al de la Biblioteca Nacional -dice-. Con relación al stand de la Biblioteca, se le realizó un descuento del 40% sobre el precio de lista, el mismo que se aplica a los expositores socios de las cámaras que integran la FEL. Con Susana Soto, directora de la Biblioteca, también tenemos un diálogo muy fluido y estamos organizando actividades”. El escritor Juan Sasturain, que dirigió la BNMM en el gobierno anterior, dará el discurso inaugural de la Feria.

Rainone destaca que “la recaudación de la venta de stands se usa exclusivamente para financiar la presencia de invitados internacionales, nuestra programación cultural de primer nivel, traer compradores de todo el mundo, entre muchas otras cosas”. Y concluye: “Lo invertimos todos los años en la Feria de excelencia que todos conocen. En resumen, estamos en un diálogo activo con el secretario de Cultura, esperamos que las ideas que están surgiendo se transformen en acciones concretas para esta Feria y que mejoren la experiencia de nuestro millón de visitantes”.

Daniel Gigena Por